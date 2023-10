Regjeringen håper den høye prisveksten går mot slutten

TALTE: Kong Harald framførte trontalen, men det er regjeringen som står for innholdet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– De siste månedene har prisveksten falt. Det gir håp om at tiden med høy prisvekst kan være i ferd med å gå mot slutten, sa kongen i den såkalte trontalen tirsdag, som åpner det 168. storting.

Den noe spesielle tradisjonen går ut på at kongen leser en tale som regjeringen har skrevet, og hvor regjeringen peker ut kursen i sin politikk for tiden framover.

– Den høye prisveksten rammer særlig dem med lavest inntekt. Regjeringen iverksetter mange tiltak for å skape økt trygghet for folk, sa kongen.

Senere i uken legger regjeringen fram forslaget til statsbudsjett for neste år hvor rammen for den økonomiske politikken for neste år skal settes.

MENNENE BAK: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fulgte med på kong Haralds tale. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har også tidligere varslet at han tror tiden med den verste prisveksten er forbi.

De økende prisene har fått Norges Bank til å øke rentene kraftig, noe mange også merker på lommeboken.

– Norges Bank bruker sitt renteverktøy for å nå målet om lav og stabil inflasjon. Våre ansvarlige parter i arbeidslivet reduserer risikoen for lønns- og prisspiraler gjennom frontfagsmodellen, sa kongen i talen.

Han slo fast at regjeringen trekker i samme retning «gjennom trygg økonomisk styring og ansvarlig pengebruk».

Trontalen trakk også fram flere andre skrytepunkter om regjeringens politikk. Blant annet om grep de skal ta i helsevesenet, milliardhjelp til Ukraina og klimatiltak.

Kronprins Haakon og dronning Sonja var også til stede under den høytidelige stortingsåpningen, og mange av stortingsrepresentantene hadde tatt på seg bunader for anledningen.