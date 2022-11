Regjeringen gir 20 millioner i ekstrastøtte: – Vi må gjøre mer

Med økte levekostnader kan den kommende førjulstiden bli ekstra krevende for mange.

I en undersøkelse gjort av YouGov for Storebrand kommer det frem at rundt en av fire nordmenn bekymrer seg for julefeiringen på grunn av økonomien.

Nå gir regjeringen 20 millioner i ekstrastøtte til organisasjoner som hjelper folk i en vanskelig situasjon.

– Vi må gjøre mer

– Vi er bekymret for hvordan de økte prisene påvirker hverdagen til de som allerede har minst. Vi må gjøre mer for å hjelpe folk i en krevende tid, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

EKSTRA STØTTE: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen sier regjeringen «må gjøre mer» for å hjelpe folk. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Vi lever i en dyrtid. Dobbelt så mange sliter økonomisk nå som for bare ett år siden. Strømprisene og matprisene gjør at de fleste har måttet stramme inn for å få råd. Stadig flere oppgir også at de står over måltider eller oppsøker matstasjoner, sier Persen.

Det er for å komme denne situasjonen i møte at regjeringen nå gir ekstra støtte til ni organisasjoner.

Slik fordeles pengene: 5 mill. til Matsentralene

4 mill. til Den norske kirke

2 mill. til Frelsesarmeen

2 mill. til Blåkors

2 mill. til Røde Kors

2 mill. til Kirkens bymisjon

1,75 mill. til Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn

0,75 mill. til Muslimsk Dialognettverk

0,5 mill. til Norges Kristne Råd

– Det finnes frivillige organisasjoner som arrangerer alternative julefeiringer og sosiale aktiviteter, men også julehjelp i form av matkasser og gaver til sårbare grupper. Med disse pengene kan organisasjonene nå ut til flere som ønsker hjelp, sier Persen.

– Vi vet at det er mange som gruer seg til julemåneden, og synes det er vanskelig. Tros- og livssynssamfunn gjør også en viktig jobb med å inkludere folk rundt julehøytiden. Disse vil kunne bruke pengene til arrangementer, utdeling av matposer og julegaver til barn, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

– Veldig gledelig

Tidligere i uka fikk regjeringen kritikk for at de ikke stilte i NRKs Debatten, som handlet om at levekostnadene øker.

Programleder Fredrik Solvang var tydelig preget da han fortalte at Matsentralen anslår å måtte dele ut mellom 10 og 11 millioner måltider i år.

Nå får Matsentralen fem millioner kroner i ekstra støtte.

– Det er veldig gledelig, sier daglig leder Per Christian Rålm i Matsentralen til TV 2.

– Det er en betydelig anerkjennelse av både det samarbeidet Matsentralen representerer mellom matbransjen og frivilligheten i Norge, og betydningen av å gi mathjelp i en situasjon hvor veldig mange som har det vanskelig fra før får det verre, og veldig mange flere får det vanskelig.

STOR ETTERSPØRSEL: Det er stort behov for mathjelp fra Matsentralen. Bildet er fra 2020. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Han forteller om en massiv økning i behovet for mathjelp, og sier fem ekstra millioner vil være til stor hjelp.

– Det vil få den betydningen at vi kan være enda mer offensive på å samle inn enda større partier mat. Vi får en økt kapasitet og kan få ut enda mer, sier Rålm.

– Dette styrker oss veldig.