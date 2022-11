– Regjeringen forstår ikke problemet

– Det er veldig alvorlig når deler av arbeidstakersiden opplever seg som skjøvet på gangen fordi LO tar all plassen, sier nestleder i Høyre, Henrik Asheim, til TV 2.

Fredag gikk arbeidstakerorganisasjonene YS og Unio hardt ut i NRK, og kritiserte regjeringen for å overse dem, og favorisere LO.

Vil ha statsråden på banen

Nå krever Asheim at arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) svarer på kritikken, og viser at hun tar saken på alvor.

– Når store arbeidstakerorganisasjoner sier de føler seg dårligere behandlet enn de ble under vår regjering [Solberg-regjeringen, journ.anm], bør arbeidsministeren engasjere seg i det, sier Asheim.

– Det største problemet

Høyre-nestlederen mener det spøker for trepartssamarbeidet: Den norske modellen der arbeidstakerorganisasjoner utformer arbeidslivspolitikk sammen med arbeidsgiverne og regjeringen.

– At regjeringen ikke forstår problemet, at regjeringen ikke ser at flertallet av de fagorganiserte nå ikke blir hørt på samme måten og varsler om det – og at statsministeren bare avviser det som et problem, er nesten det største problemet, sier Asheim.

Krever å bli tatt på alvor

YS og Unio sier de opplever å først få høre om beslutninger, etter at de er fattet av regjeringen og LO.

Unio organiserer nesten 400.000 medlemmer med høyere utdanning, hovedsakelig i offentlig sektor som lærere, sykepleiere, politifolk og forskere.

– Når regjeringen velger først å kun avholde møter med NHO og LO om for eksempel strømstøtte, går man glipp av viktige perspektiver sett fra offentlig sektor, sier Unio-lederen.

Hun viser blant annet til at også helsesektoren og utdanningssektoren merker den kraftige økningen i strømprisen.

ØNSKER BEDRE KONTAKT: Unio-leder Ragnhild Lied opplever at mye er opp og avgjort før de blir invitert inn i prosesser. Foto: Vegard Grøtt / NTB

– Når regjeringen bruker milliarder av offentlig kroner på strømstøtte og støtte til energieffektivisering til bedriftene som er vel og bra, må regjeringen også ta ansvar for å kompensere økte strømutgifter og støtte til energieffektivisering i den virksomheten den har direkte ansvar for, nemlig offentlig sektor, mener Lied.

Ifølge YS-leder Hans-Erik Skjæggerud startet forringingen av samarbeidet allerede i fjor vinter, da Støre-regjeringen jobbet med lønnsstøtteordningen.

– Der ble det gjennomført møter med LO, NHO og næringsdepartementet, hvor vi krevde å få være med. Da vi etter dette ble invitert til møte, opplevde vi at de hadde hatt et formøte med LO, NHO og Virke, sier Skjæggerud og legger til:

– Et flertall av norske arbeidstakere er organisert utenfor LO. De fortjener også bli tatt på alvor.

– Lytter mer til LO

– Det er nok riktig at regjeringen lytter mer til LO enn til de andre arbeidstakerorganisasjonene, sier LO-nestleder Steinar Krogstad til TV 2.

Han mener at arbeidstakerorganisasjonens størrelse og bredde taler til deres fordel.

– LO er ikke bare den største arbeidstakerorganisasjonen, med nesten en million medlemmer. LO er også den mest representative, med medlemmer i alle bransjer og sektorer i norsk arbeidsliv, sier han.

Han mener samtidig at trepartssamarbeidet, der også Unio og YS deltar fra arbeidstakersiden, har de samme møtepunktene og institusjonene nå som under Erna Solberg.

– Det er ingen forskjell. Så sent som på mandag var YS-leder Skjæggerud i departementet og signerte en forlengelse av IA-avtalen, sammen med meg, sier LO-nestlederen.

HAR MAKT: LO-nestleder Steinar Krogstad sier det ikke er tvil om at samarbeidet mellom LO og Ap gir LO stor makt. Foto: Vidar Ruud / NTB

Til NRK svarte statsminister Jonas Gahr Støre dette på beskyldningen om at regjeringen favoriserer LO:

– Det er ikke riktig. Vi ønsker å lytte til alle organisasjoner i arbeidslivet. Vi heier på alle som velger å organisere seg, enten det er bedrifter eller arbeidsfolk. Vi lytter også til YS, og det har vi tenkt å fortsette med, sier Støre.