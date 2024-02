Regjeringen får strykkarakter

Statsminister Jonas Gahr Støre måtte svare for regjeringens økonomiske politikk under spørretimen i Stortinget onsdag.

Regjeringens eget økonomiske råd, Finanspolitikkutvalget, kommer med kraftig kritikk av regjeringens økonomiske politikk i sin 2024-rapport.

– Fremskrittspartiet er veldig enig i den kritikken som utvalget kommer med, sier Hans Andreas Limi (Frp) til TV 2, rett før statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal svare på spørsmål i Stortingets spørretime.

– Det som er en hovedutfordring, er at regjeringen øker skattene i Norge og så bruker de økte skatteinntekter til å øke offentlig forbruk. Det kan vi ikke fortsette med, for vårt forbruk i Norge er vesentlig høyere enn blant andre våre naboland, mener Limi.

KRITISK: Hans Andreas Limi i Frp. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

«Hadde regjeringens skattepolitikk vært en eksamensoppgave, ville nok karakteren «ikke bestått» blitt gitt», sier Limi fra talerstolen i spørretimen noen minutter senere.

Støre omtaler utvalgets rapport som «interessant og nyttig».

– Dette er et utvalg som har eksistert siden 2011. Mandater ble utvidet i 2021 til å også gi råd om finanspolitikken og vi ønsker å beholde dette utvalget, fordi det er nyttig å få eksterne blikk på politikken, sier Støre i spørretimen.

«Strider mot god praksis»

Utvalget konkluderer med at statsbudsjettet for 2024 er godt tilpasset konjunktursituasjonen, men at det ikke legges nok vekt på de langsiktige konsekvensen av regjeringens økonomiske politikk.

– Å fortsette den høye utgiftsveksten vi har bak oss vil øke behovet for vridende skatter i fremtiden. Konsekvenser av dette for samfunnsøkonomisk effektivitet og økonomisk vekst bør belyses bedre, sier Finanspolitikkutvalgets leder Ragnar Torvik.



Regjeringen får blant annet kritikk for å bruke ubenyttede tapsavsetninger i Eksportfinansiering Norge som inndekning i budsjettforhandlingene.

Dette «fremstår som en selektiv anslagsendring som strider mot intensjonen bak handlingsregelen og god budsjettpraksis», fastslår utvalget.

Triksing

Utvalget trekker også frem ugunstig budsjettriksing.

– Det er åpenbart at de fant ni milliarder i forhandlingene med SV for å dekke opp økte bevilgninger som et resultat av SVs krav. De ni milliardene var jo satt av som en tapsavsetning, og ble plutselig brukt til å finansiere økt forbruk, altså et budsjettriks, sier Limi.

Økonomene i utvalget påpeker også på at regjeringen ikke bruker grunnrenteinntektene til å redusere skadeligere skatter.

– Ja, det er det utvalget påpeker, at du har en del negative skatter som man åpenbart kunne fjernet eller redusert. Men regjeringen gjør det stikk motsatte og øker skattene, øker arbeidsgiveravgiften og øker dermed kostnadene for norsk arbeidsliv. Det er en veldig farlig politikk på lang sikt, for det gjør noe med veksten i norsk økonomi og det påpeker også utvalget, sier Limi.

SVARER: Statsminister Jonas Gahr Støre under onsdagens spørretime. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Støre sier i sitt svar til Limi at utvalget uttaler seg om norsk politikk siden 2001 og at det påpeker at det er brukt penger på å styrke velferden uten at skattene er økt tilsvarende.

– Vi har hatt økning de siste to årene i en ekstremsituasjon, hvor vi har fått 70.000 flyktninger, vi har fått en krig i Europa, vi har måttet øke forsvarsbudsjettet, gi hjelp til Ukraina, vi har innført høyprisbidrag som nå blir fjernet og vi har innført en midlertidig arbeidsgiveravgift som skal fjernes i 2025, sier Støre.

Han konkluderer med at «det meste av oljepengebruken de siste 20 årene er brukt til økte utgifter riktig».

– Vi har altså valgt å løfte velferden, bedre tjenestetilbudet og det gjaldt altså også de åtte årene hvor representantens parti satt i regjering, sier statsministeren i svaret til Limi.