Registrert i Norge: – Dette er store ekslosjoner

Gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 lekker utenfor øya Bornholm i Østersjøen.

Skadene på ledningene er uten sidestykke, ifølge Nord Stream AG.

I områdene hvor det lekker gass fra rørledningene, ble det natt til mandag og mandag kveld registrert kraftige undervannseksplosjoner ved målestasjoner i Danmark og Sverige.

Den første eksplosjonen ble registret klokka 02.03 natt til mandag, den andre ble registrert klokka 19.04 mandag kveld.

På nøyaktig samme tidspunkt ble de også registrert i Norge. På en stor seismisk stasjon på Hamar, 700 kilometer unna, ble den første eksplosjonen så vidt målt. Den andre var kraftigere. Den ble målt til 2,2, opplyser NORSAR til TV 2.

– Hva sier det om størrelsen på eksplosjonen?

– Det er vanskelig å si noe om det, fordi det er på sjøbunnen. Hvilken styrke det kan ha, har vi ikke noe mål på. Det er lite å sammenligne med, sier viseadministrerende direktør Arve E. Mjelva.

I Sverige ble den kraftigste eksplosjonen målt til 2,3. Det beskrives som «et merkbart jordskjelv». Eksplosjonen ble registrert på målestasjoner i hele Sverige.

2,3 på Richters skala tilsvarer omtrent 5,6 tonn TNT, sier professor i geofysikk ved Københavns universitet Klaus Mosegaard til Berlingske.

– Det vil si noen av de største bombene under andre verdenskrig, sier professoren.

SVT har fått tak i koordinatene til de målte eksplosjonene, og de er registrert i samme område som gasslekkasjene er registrert.

– Den siste eksplosjonen var ganske stor, mål til et jordskjelv på 2,2. Under vann er det veldig stort, og det tilsvarer, tror vi, 2,8/3 kilo eksplosjonskraft, sier Anne Strømmen Lycke, administrerende direktør i NORSAR, til TV 2.

– Dette er store eksplosjoner, og vi er sikre på at det er en eksplosjon og ikke et jordskjelv for eksempel.

– Hvordan kan dere være sikre på at det er en eksplosjon?

– Det ser man på signaturen på signalet. Ved en eksplosjon er jorden helt stille, og plutselig smeller det, og du får et stort utslag på våre seismografer. Et jordskjelv knekker som en pinne, det knekker litt først, før det kommer et større signal etterpå, forklarer hun.

– Ingen tvil

Også en svensk ekspert er klar på at dette er eksplosjoner.

– Det er ingen tvil om at dette er sprenginger eller eksplosjoner, sier Bjørn Lund, lektor i seismologi ved SNSN, til SVT.

Lekkasjene utredes som mulig sabotasje. Kreml utelukker heller ikke sabotasje. Ukraina beskylder Russland for å stå bak «terrorangrep» mot gassledningene.

Begge rørledningene var ute av drift som følge av Russlands angrepskrig på Ukraina. Begge inneholder imidlertid fortsatt mye gass, og lekkasjene kan føre til eksplosjoner.

– Du kan tydelig se hvordan bølgene spretter fra bunnen til overflaten. Det er ingen tvil om at det har vært en sprenging eller eksplosjon. Vi hadde til og med en stasjon i Kalix som registrerte eksplosjonen, sier Lund.

Kalix ligger helt nord i Bottenvika, ikke langt fra den finske grensen.

Ifølge NORSAR ble eksplosjonene også registret i Sysmä i Finland, 170 kilometer nord for Helsinki.

Neppe ulykke

Det er oppdaget lekkasje på tre steder. To av lekkasjene er på Nord Stream 1 i svensk økonomisk sone, omtrent utenfor Simrishamn i Sverige.

Nord Stream 2 lekker i dansk økonomisk sone, sørøst for Bornholm.

Avstanden mellom de to lekkasjene på Nord Stream 1 er omtrent 6 kilometer, og derfra til lekkasjen på Nord Stream 2 på omtrent 75 kilometer.

Årsaken til lekkasjene er ikke fastslått. Ifølge flere observatører skyldes de neppe en ulykke. Selskapene som eier rørledningene avventer gransking og ønsker ikke å uttale seg.