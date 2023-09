Refser regjeringen etter hardtslående rapport: – En krise for velferdsstaten

RØD KNAPP: Stortingsrepresentant for Rødt, Mímir Kristjánsson, mener det ikke finnes en viktigere oppgave enn å sikre at ingen i Norge må leve i fattigdom. Nå krever han at regjeringen trykker på den «store røde knappen». Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

En fersk rapport viser at økonomien til over 150.000 norske hjem nå er «ille ute». Det får kritikken mot regjeringen til å hagle fra begge sider i politikken.

Tirsdag ble det kjent at 12 prosent av norske husholdninger regnes som «mat-usikre», ifølge en fersk rapport fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

– Det betyr at man har en ustabil tilgang på mat, forklarte seniorforsker Christian Poppe ved SIFO til TV 2.

Rapporten viser at økonomien til 151.000 norske hjem nå er «ille ute».

– Fra dyrtiden begynte til nå så har vi hatt en tredobling av andelen hushold som ligger på det laveste trygghetsnivået, og hvor livsbetingelsene for en god del av dem er ganske kritisk. Den tredoblingen har bitt seg fast, forklarer Poppe.

Og det er nettopp husholdningene med dårligst råd som har måttet stramme inn mest på pengebruken, viser rapporten. I denne gruppen har:

80 prosent kuttet i matforbruket

72 prosent redusert sin sosiale omgang

66 prosent ikke gått til tannlegen

42 prosent lånt penger for å håndtere utgifter

DYRT: Prisøkningen den siste tiden har gjort det langt dyrere å fylle opp handlevognen i dagligvarebutikkene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Ingen større oppgave

Stortingsrepresentant for Rødt, Mímir Kristjánsson, kaller situasjonen alvorlig.

– Jeg tror alle som har vanlig eller dårlig inntekt sliter med å betale regningene sine nå, og ganske mange sliter jo til og med med å betale for mat og strøm og det de trenger for å overleve.

– Så vi er inne i en krise for velferdsstaten vår akkurat nå, sier han til TV 2.

Kristjánsson kritiserer regjeringen og stortingsflertallet for at de ikke gjør nok.

– Nå må det bli slutt på å dele ut noen hundrelapper her og der. Nå må vi bruke de store pengene på de store oppgavene, og det finnes ingen større oppgave i Norge enn å sørge for at i et så rikt land som vårt så skal ingen trenge å være fattige, slår han fast.

KRISE: Stortingsrepresentant for Rødt, Mímir Kristjánsson, mener velferdsstaten er i krise. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Tar situasjonen på største alvor

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til TV 2 at det gjør sterkt inntrykk å høre fra og møte de som er aller hardest rammet.

– Jeg vet at høyere priser og stigende renter skaper utfordringer for folk i hverdagen.

– Det viktigste målet for vår økonomiske politikk det siste året har vært å bidra til at prisstigningen kommer ned og at vi holder folk i jobb. Vi ser nå klare tegn på at vi er på rett vei, fortsetter Støre.



ALVORLIG: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forsikrer at han tar situasjonen på største alvor. Han mener regjeringen har prioritert bedre velferdstjenester til alle. Foto: Frederik Ringnes/NTB

Statsministeren understreker at regjeringen tar situasjonen på største alvor.

– Derfor har vi styrket bostøtten og barnetilleggene i folketrygden og økt sosialhjelpssatsene med ti prosent fra juli i år. Vi har vært opptatt av å øke folketrygdens ytelser mer enn prisstigningen, sier han.

– På tide å trykke på den store røde knappen

Om en drøy uke legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024.

Mimir Kristjánsson er krystallklar på at de med dårligst råd må prioriteres.

– Nå er det på tide å trykke på den store røde knappen. Dette er en krise for landet vårt. Vi klarte å finne titalls milliarder til bedriftene da de slet under pandemien. Nå er det på tide å finne penger til å redde folk fra fattigdom.

Rødt-politikeren frykter at situasjonen for de med dårligst råd kan forverres.



– Det som er dumt er at de begynner med forbrukslån og andre ting fordi de er desperate. De får enda mer gjeld, enda mer problemer og blir enda fattigere, advarer han.

– Det skulle være vanlige folks tur

Fremskrittspartiets leder, Sylvi Listhaug, mener det er spesielt alvorlig at over 150.000 norske hjem nå er «ille ute».

– Og det skjer samtidig som den norske staten håver inn penger, sier hun til TV 2.

Hun viser til at hennes eget parti flere ganger har foreslått å redusere matmomsen, kutte i drivstoffavgiftene og innføre makspris på strøm.

– Nå håper jeg snart at resten våkner og ser at vi må gjøre mer. Det holder ikke bare å dele ut penger til noen, fordi det er mange som ikke får noen støtte som også sliter, fortsetter Listhaug.

IKKE IMPONERT: Fremskrittspartiets leder, Sylvi Listhaug, mener regjeringen på ingen måte gjør nok for å ivareta de med dårligst råd. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Hun mener regjeringen på ingen måte gjør nok for å ivareta de som har minst i samfunnet.

– Forskjellene øker og det blir mer fattigdom. Det skulle være vanlige folks tur, men vi ser en veldig negativ utvikling, sier Frp-toppen.

– Folk må få beholde mer av sine egne penger, vi må sette ned avgiftene og sørge for at folk får mer å rutte med, konkluderer hun.

Jonas Gahr Støre fremholder på sin side at regjeringen har prioritert bedre velferdstjenester til alle.



– Vi har blant annet redusert barnehage- og SFO-prisene, økt studiestøtten og barnetrygden, innført og forbedret strømstøtten og redusert skattene for de med lave og moderate lønninger. Åtte av ti har fått lik eller lavere skatt, sier han.