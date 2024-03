Refser Norge: – Grov urett mot Mahad

MISTET ALT: Mahad Abib Mahamud kjempet i retten for å få tilbake norsk pass og statsborgerskap, men ble ikke trodd. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

På kontoret viser Mahamuds advokat Arild Humlen TV 2 det nye og oppsiktsvekkende franske vedtaket.

– Franske myndigheter legger til grunn at Mahad har snakket sant om at han er somalisk flyktning, og har gitt ham oppholdstillatelse i Frankrike, sier Humlen.

Utlendingsnemnda (UNE) har siden 2016 stått fast på at Mahamud er fra Djibouti, og at han løy seg til oppholdstillatelse i Norge da han kom til landet i 2000 ved å si at han var flyktning fra Somalia.

I det franske vedtaket får Norge kritikk for feilaktige beskyldninger om at Mahamud har løyet, og for urettmessig ha fratatt Mahamud norsk statsborgerskap.

– Behandlingen er «d'une injustice flagrante», som det står her. Det betyr at Norge har gjort seg skyldig i grov urett mot Mahad, sier Humlen.



Vedtaket er gjort i en domstolslignende ankeinstans, opplyser han.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier Humlen om refsen mot norske myndigheter.



Startet med falskt tips

Mahamud fikk opphold som somalisk flyktning etter at han kom alene til Norge som 14-åring i 2000.

Han tok utdanning, ble godt integrert og fikk jobb som bioingeniør ved infeksjonsavdelingen Ullevål sykehus.

Mahamud fikk norsk statsborgerskap i 2008, men i 2016 startet UDI prosessen med å tilbakekalle statsborgerskapet fordi de mente han hadde løyet seg til opphold.

Det startet med et tips i 2013 om at han var djiboutisk spion. Tipset viste seg å være falskt, og ble lagt bort.

Men UNE opprettholdt påstandene om at han hadde gitt uriktige opplysninger om hjemland og identitet.

Bioingeniøren stevnet UNE og kjempet for å bli trodd, men tapte i tingretten og i lagmannsretten i 2018, og skulle deretter deporteres til det påståtte hjemlandet Djibouti.



TINGRETTEN: Regjeringsadvokaten la ned påstand om at Mahad Abib Mahamud forklarte seg falskt i Oslo tingrett. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Men i 2019 forlot han Norge og søkte tilflukt i Frankrike. Og franske myndigheter har etter egne undersøkelser lagt til grunn for oppholdstillatelsen at Mahamud er fra Somalia.

– Han er trygg, beskyttet, og har status som flyktning, hvilket gir ham masse rettigheter i Frankrike og også i Europa, sier Humlen.

Renvasket

Mahamud mistet en trygg jobb med god inntekt som bioingeniør ved Ullevål sykehus 17 år etter at han kom til Norge. Han opplevde det som psykisk tungt å bli anklaget for løgn.

At han nå blir trodd på at han opprinnelig er fra Somalia, er en stor lettelse, sier han.

– Solen skinner endelig på meg! Jeg har hele tiden fortalt sannheten om hvem jeg er og er lettet og veldig glad for at franske myndigheter har brukt tid på å undersøkte saken min, og renvasket meg, sier Mahad til TV 2.

Han blir opprørt når han ser tilbake på det som skjedde.

– Jeg var en god statsborger. Jeg var ikke en kriminell eller en salgs kjeltring som snyltet på det norske systemet. Derimot var jeg en som støttet det norske systemet.



Tiden etter at han mistet alle rettigheter i Norge har vært en stor belastning, ikke minst fordi han har kjæreste og fire barn i Norge, forteller han. De besøker ham, men nå håper han at familien kan bo under ett tak i Norge.

– Det vanskeligste for meg å svelge er at det har gått utover oppveksten til barna mine. Nå som jeg er renvasket, håper jeg at jeg kan fylle farsrollen for dem.

Erstatning

Advokat Humlen fastslår at Mahamuds familieliv har vært krenket.

– Han har vært utestengt fra kontakt med familien i Norge. Han var jo norsk statsborger, og sånn behandler man ikke norske statsborgere, sier han.

Humlen mener Mahamud er berettiget til erstatning.

– Jeg mener saken bør reverseres i Norge, og at man må legge til grunn det han har forklart. Så bør det utbetales erstatning for den enorme belastningen han har vært utsatt for.

TUNG JOBB: Advokat Arild Humlen har jobbet med Mahad-saken siden 2016, og sier det har vært krevende. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Mahamud snekker med TV 2 på FaceTime fra Paris:



– Jeg håper Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda innser at det er gjort feil i saken min, og at de kan rette feilen.



Mahamud har lagt bak seg en vanskelig tid.

– Jeg ble aldri hørt, jeg følte at jeg havnet i en Kafka-prosess. Men det må være rettferdighet i systemet, og nå håper jeg noen kan se det, sier Mahad.

Jahn Teigen-optimist

For 38-åringen betyr oppholdstillatelsen i Frankrike at han blant annet kan jobbe, opprette bankkonto, få helsehjelp og reise fritt i Europa, unntatt til Norge. Og nå håper han innreiseforbudet til Norge blir opphevet.



– Jeg ser fram til å komme til Norge, jobbe og være en god borger. Jeg ser fram til å se at barna mine vokse opp rundt meg.

UNE svarer at de ikke har sett den franske avgjørelsen, og at de per i dag ikke noen sak til behandling.



– Frankrike kan under enhver omstendighet ikke overprøve Norges avgjørelser i saken, men står naturligvis fritt til å ta egen avgjørelse, sier enhetsleder i Utlendingsnemnda Hanne Bjerkan Johnsen til TV 2.

Men Mahad har fått motet tilbake etter å ha vært langt nede.

– Psykisk har jeg fått nok, men jeg er alltid «optimist» – det pleide Jahn Teigen å si – å være optimist er det viktigste. Du kan nå fram.

Dødsattest

Norske myndigheter ba etter dommen i 2018 om bistand fra amerikansk og kanadiske myndigheter for å få kartlagt hele den påståtte familien til Mahamud i Djibouti.



Da rapporten om familien kom fastslo norske myndigheter at Mahamud var identisk med den djiboutiske mannen Houssein-Mawlid Abdi Mohamed.

Haken er at denne mannen døde 23. november 2016, ifølge djiboutiske myndigheter. Humlen fikk opplysninger om dette for tre år siden, men UNE har ikke fulgte opp kravet fra Humlen om å verifisere dødsattesten på mannen.



Franske myndigheter mener imidlertid det ikke er noen grunn til å betvile nye offisielle opplysninger fra djiboutiske myndigheter om at personen er død.

Djibouti anerkjenner ikke Mahamud som borger, blir det fastslått det i det franske vedtaket. I Somalia blir det vist til at Mahamud har fått somalisk pass, og at asylhistorien hans er troverdig.

– Saken skiller seg ut ved norske myndigheter har vist en helt enestående vilje til å ikke erkjenne at det er mulig de har tatt feil, sier advokat Humlen.



BIOINGENIØR: Mahad Abib Mahamud var med og behandlet den første ebola-pasienten i Norge på Ullevål sykehus. Foto: TV 2

UDI byttet ut Mahamuds identitet i sitt register med personopplysningene til den djiboutiske borgeren.

– At Norge har oppført den avdøde djiboutiske mannen i sine registre er neppe noe djiboutiske myndigheter synes er gjevt, kommentarer Humlen.



I det franske vedtaket er det innvilget opphold til den somaliske identiteten, Mahad Abib Mahamud.

– En lærepenge

SV-profilen Karin Andersen kjempet for Mahamud i Stortinget.

– Dette må og være en lærepenge for norske myndigheter. Vi kan ikke behandle folk på denne måten her. Vi må ha rettssikkerhet også for de som søker asyl i Norge, sier hun.



Andersen sier hun er veldig glad for det franske vedtaket.

– Endelig får han noe trygghet, men jeg må si er ganske forferdet over den behandlingen han har vært utsatt for i Norge, både med å miste statsborgerskapet og ikke få lov til å ta opp igjen saken sin.

LÆREPENGE: SVs tidligere stortingsrepresentant Karin Andersen mener norske myndigheter har mye å lære av Mahad-saken Foto: Olav Wold

Andersen håper det første som skjer er at Mahamud får lov til å reise inn i Norge.

Mahad-saken kom som følge av myndighetens satsing på å gå igjennom gamle asylsaker for å finne feil.

– Vi må legge fakta til grunn, og holde oss på den riktige siden av den farlige streken, for disse sakene handler om at man kan risikere å bli returnert til både tortur og forfølgelse og død advarer hun.

Andersen synes Mahamuds historie er trist.



– Han kunne jo hatt jobben sin på Ullevål og hjelpe oss med pandemi. Han var jo ekspert på som bioingeniør, og der kunne han gjort en viktig jobb for Norge og hatt et bra liv. I stedet har han levd nå i stor utrygghet i mange år i Frankrike, og jeg synes det er trist.

Uten venner i Norge og støttegruppa hadde han ikke klart seg, sier Mahamud til TV 2.

– Plutselig ble livet snudd på hodet. Uten norske venner og innvandrervenner hadde jeg ikke greid meg. Takket være dem har jeg kommet meg igjennom de onde dagene.