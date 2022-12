Redningsmannskapet sa til ham: – Hvis det raser mer nå, må vi forlate deg og løpe

Seks familiemedlemmer var samlet hjemme hos Bjørg Hendset (85) da det dødelige raset delte huset i to. Ny rapport konkluderer med at veibygging trolig var årsaken til dramaet.

Mandag kom rapporten som sa at veibygging i skråninga over huset var årsak til raset.

Stein Terje Hendset husker at han kikket ut av stuevinduet. Der kom raset veltende mot huset - i stormfart.

– Jeg ser skogen komme mot oss, og den kom fort!

Hendset tenker på dette hver dag, han må klype seg i armen for å skjønne at det virkelig skjedde. Barndomshjemmet delt i to av et ras - et ras som tok livet av hans mor, Bjørg Hendset (85). En kvikk og oppegående mor, bestemor og oldemor.

Redningsmannskapet har fortalt familien Hendset at de tror at oldebarnet Liv (2) ble reddet av Bjørg.

Hadde vært bekymret

Rett ovenfor huset i vesle Valsøyfjord i Heim kommune bygges en ny vei. Hendset hadde følt bekymringen, for hvor ble det av vannet i bekken som vanligvis rant rett ved huset?

Han tok bilder, som for å dokumentere for egen del.

– Men det var ikke noe der som tilsa at det skulle komme et ras, så jeg kontakta ikke noen, jeg ble likevel bekymret.

Fredag den 2. september snudde opp ned på alt i familien Hendsets verden. Seks familiemedlemmer hygget seg i stua hjemme hos Bjørg.

Et blikk ut av stuevinduet fikk fart på dem - nå måtte de løpe for livet.

– Vi sprang mot kjøkkenet for å komme oss ut den veien. Jeg snur meg for å se til de andre, da får jeg dørkarmen i hodet.

Les hva ras-rapporten konkluderer med lengre ned i artikkelen.

Den lange halvtimen

Med bulder og brak herjer rasmassene med huset, deler i to. På kort tid etterlater raset seg trær, jord, leire, i et eneste kaos - og mennesker spredt rundt.

Fastlåst, med komfyren over foten og deler av murpipa over hodet, kommer sønnen i huset til seg selv igjen. Han hoster blod. I hånden har han telefonen sin.

– Jeg trykket på den røde knappen på telefonen (SOS-nødanrop, red. anm.).

DE HADDE INGEN SJANSE: Selv om Stein Terje så raset komme hadde de ingen sjanse til å komme seg vekk. Øverst sees veien det raste fra. Foto: Frank Lervik / TV 2

Stein Terje Hendset forstår at redningen er på vei. Inne i det som er igjen av huset tør han ikke røre seg, av redsel for at det skal gjøre mer galt enn godt.

Rundt om ligger de fem andre familiemedlemmene. Ennå vet ingen sikkert hvordan det har gått med de andre.

En halvtime blir de liggende, så kommer hjelpen.

Redningsmannskapet må løpe

Familien Hendset er dypt takknemlig. Redningsmannskap og en hund leter og graver i timevis. Og finner dem.

Men her er den brutale virkeligheten når det verste skjer, at også de som redder må redde seg selv, og slik må det være, tenker Stein Terje Hendset. For mens de spadde ham løs, sier de:

– Skjønner du at vi må løpe unna dersom noe skjer, dersom det går nye ras?

– Ja, jeg skjønner det, svarer han dem.

To ganger hører de det raser på nytt. Og to ganger må de løpe unna. For ingen vet hvor alvorlig det kan bli.

Under arbeidet raste det stadig vekk i ytterkantene av ras-stedet, og det farlige arbeidet preget naturlig nok hele redningsoperasjonen.

Når Hendset forteller om mannskapene som kom, og om hundeføreren og hunden som hjalp til i søket etter lille Liv (2), da sitter gråten tykt i halsen.

For bildene forteller dem at det er nærmest mirakuløst at det gikk bra, med nesten alle.

OLDEMOR VERNET LIV: Bjørg Hendset (85) hadde familien som gjester denne fredagen. Lille Liv (2) ble etter flere timers leting funnet like ved siden av oldemor Bjørg. Foto: Frank Lervik/TV 2

Lille Liv reddet

– Huset var jo delt i to, de enorme jordmassene hadde flytta på alt, og trær og kjøkkengjenstander lå om hverandre, sier Hendset.

Husets eneste faste beboer, Bjørg Hendset, klarte seg ikke.

– Mor overlevde ikke, men vi andre klarte oss jo, og det viser at det bare er tilfeldighetene som gjør at vi er i live.

At Liv (2) ga lyd fra seg motiverte mannskapene ytterligere til å stå på. Barnegråt fra et eller annet sted i kaoset vitnet om at her var det liv.

Etter timer med intens leting fant redningsmannskapene fram til de to. Oldemor Bjørg og oldebarnet Liv. Bak en sofa og mengder med løsmasser.

Til NRK fortalte hundefører Eddy Leonhardsen hvordan hunden hans Ches iherdig jobbet med å lokalisere dem.

– Vi er blitt fortalt at Liv ble redda av oldemor, den lille hadde utrolig nok bare noen få skrubbsår, sier Hendset, som selv er delvis sykmeldt for noen skader har han fått.

JORDMASSENE SMALT GJENNOM: Huset til Bjørg Hendset ble delt i to. Eieren selv mistet livet i raset som var omtrent 200 meter langt. Foto: Frank Lervik / TV 2

Veibygging var årsaken

VEIUTBYGGING UTLØSTE: Øverst på bildet vises den nye E39, som var under bygging. Familien selv var aldri i tvil; det var en årsakssammenheng der. Foto: Frank Lervik / TV 2

Mandag kom den uavhengige rapporten som Statens vegvesen bestilte etter raset. Den konkluderer langt på vei at anleggsarbeidet overfor huset var skyld i raset.

– Løsmasser i området er blitt tilført mye vann, noe som skyldes ulike uheldige valg som ble gjort i bygginga av ny E39, sier ekspertutvalgets leder Lars Andresen.

Vannet førte til at det var svært bløtt i massene i området. Den direkte utløsende årsaken var en fylling med jord som man holdt på å jobbe med den kvelden skredet gikk.

– Alt er knyttet til arbeid som ble gjort og eventuelt ikke gjort i forbindelse med E39-bygginga, sier Andresen til TV 2.

Peker ikke på noen skyldige

Rapporten sier ingenting om hvem som konkret er skyld i at det tragiske raset gikk.

– Men vi skal også se på bakenforliggende årsaker og komme med læringspunkter og forslag til forbedringer til Statens vegvesen, slik at vi kan unngå slike hendelser i framtida. Det kommer i en del to av rapporten, forklarer Andresen.

Ikke overrasket

Rapporten med årsaksforholdene inneholder ingen overraskelser for Statens vegvesen. Hvem som har skylda for at raset gikk ønsker de ikke å spekulere i.

– Ansvarsforholdene må andre ta tak i etter hvert. Vi er byggherre på prosjektet, men ansvarsforhold er mer komplisert enn som så, sier prosjektdirektør Ove Nesje i Statens vegvesen.

Følger opp tiltak

Den vanlige gangen i slike saker, er ifølge Nesje, at politiet som etterforsker hendelsen eventuelt tar ut tiltale mot noen av de involverte.

– Tar dere selvkritikk etter det som skjedde?

– Nå må vi ta tak i de tiltakene som rapporten anbefaler og det har allerede igangsatt sammen med hovedentreprenøren vår. Så få vi se i delrapport to om det kommer flere anbefalinger vi må følge opp, sier prosjektdirektøren.