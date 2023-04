Redningsmannskapene kommer med klar påskebeskjed

I BEREDSKAP: Frivillige er i beredskap over hele landet for de ulykkene som måtte inntreffe i påsken. Foto: Odd Arne Hartvigsen. Montasje: Ingrid Wollberg.

Det er påske – høytiden som for mange betyr fjelltur, ski og kos med familie og venner.

For de frivillige redningsarbeiderne er det høysesong for oppdrag, og i år har det vært ekstra travelt som følge av flere alvorlige skredulykker.

Men det er også mye å gjøre utenfor påskefjellet. I storbyene får de samme frivillige hvert år se en mørk skyggeside av påsken, forteller Bente Asphaug.

BEKYMRET: Daglig leder av FORF, Bente Asphaug, vil sette fokus på en annen alvorlig del av redningsoppdragene. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Asphaug er daglig leder av FORF, paraplyorganisasjonen for frivillige organisasjoner i redningstjenesten.

I år åpnet de påskeberedskapen med økt fokus på oppdrag knyttet til personer med selvmordsrisiko.

En økende andel av leteaksjonene handler om dette. I storbyene er nå nær 80 prosent av alle oppdrag knyttet til psykiatri og selvmord.

– Det er en økende tendens som bekymrer oss, sier Asphaug.

Nå er hun spesielt bekymret for påsken.

– Påsken er mer enn påskefjellet, kvikklunsj og solbrune fjes. Mange er også ensomme og kjenner mer på dette under høytiden.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

Øver på leteaksjoner

På Lysaker brygge ved Redningsskøytas base hadde FORF invitert alle de frivillige redningstjenestene og justisminister Emilie Enger Mehl til øvelse for å åpne påskeberedskapen.

ØVELSE: Letemannskap fra de ulike frivillige organisasjonene øvde på en melding om savnet mann og fant til slutt skuespilleren i vannkanten. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– For oss dreier det seg om tid. Jo tidligere vi er på plass, desto større sjanse er det for at vi kan berge folk. Det vi ser er at de som har prøvd å ta livet sitt, men blir berget, sjeldent gjør det igjen, forteller Asphaug.

Eileen Susann Bové har jobbet i en av organisasjonene, Norsk folkehjelp, i flere år. Hun er operativ leder og ser den samme økende tendensen.

– Vi har sett en 13 prosent økning av disse oppdragene fra 2021 til 2022 kun i Norsk folkehjelp. Det er ganske store tall syntes vi.

MANGE OPPDRAG: – Jevnt over hele året ser vi mennesker som ikke har det bra, sier operativ leder i Norsk folkehjelp. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

De frivillige må kurses og settes inn i gode rutiner for hvordan man skal takle et slikt oppdrag.

– Det er mange vi møter på som er lei seg og har et ønske om å ta livet sitt. Det kan være veldig krevende for mannskap å møte på sånne ting, sier Bové.

Den dystre statistikken preger også justisminister Emilie Enger Mehl.

– Nå er det påske og mange skal på ferie og ha det hyggelig, men så er det dessverre sånn at veldig mange av leteaksjonene i påsken knytter seg til mental helse og folk som har det vanskelig.

PÅSKEOPPFORDRING: Justisministeren folk om å passe på hverandre i påsken. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Justisministeren oppfordrer folk til å ta ekstra vare på hverandre inn i høytiden.

– Jeg tror det er fint om vi bryr oss litt om hverandre alle sammen. Det kan være vondt å være den som har det vanskelig når alle andre tilsynelatende har det bra og koser seg.