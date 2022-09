Redningsaksjon trappes opp - førerløs båt kjørte i sirkler

Saken oppdateres.

Vest politidistrikt opplyste fredag kveld på Twitter at det er iverksatt en stor redningsaksjon etter melding om førerløs båt som kjører i sirkler.

– Vi har identifisert gjenstander og klær som lå i båten, og er i kontakt med pårørende, sier operasjonsleder Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt til TV 2.

Mannen har vært savnet siden 20.15 fredag kveld, og lørdag morgen trappet politiet opp leteaksjonen straks det ble lyst.

Ommedal at de har satt inn store ressurser i sjøen og på land: Sjøforsvaret deltar, Redningsskøytene søker, Brannvesenet har rykket ut med dykkere, mange frivillige fra Norske redningshunder er ute og gjør søk, Røde Kors og Norsk Folkehjelp bidrar også.

– Vi leter nå for fullt, og det er gode søksforhold, sier Ommedal.

Slo alarm fredag kveld

Mannen har nå vært savnet i over et halvt døgn. Allerede i går sa operasjonsleder Erik Loftesnes til TV 2 at de søkte etter en identifisert person.

– Vi leter etter en savnet person og har vært i kontakt med familien, sa han.

Han opplyste at nødetatene var på plass i området. I tillegg deltok et redningshelikopter og en redningsskøyte i søket.

– Vi vet ikke så mye mer enn at det er observert en båt som går i sirkler, forklarer Loftesnes.

– Vet dere om dette er en person som er vant med båt og vann?

– Det tør jeg ikke å uttale meg om, sier Loftesnes.

Klokken 21.31 opplyste Vest politidistrikt at man også har kalt ut frivillige redningsmannskaper for strandsøk i området.

Har trolig på seg redningsvest

– Vi tar en vurdering utover natten og dagen om hvor lenge vi vil søke, sa operasjonsleder Tor Andre Brakkstad til TV 2 da det begynte å bli mørkt.

– Det er store områder med mange holmer og skjær som personen kan ha tatt seg i land på, la Brakkstad til.

Klokken 06.08 opplyst Hovedredningssentralen at det er gjennomført søk på sjøen og tilstøtende landområder gjennom natten, og at søket vil fortsette inntil videre.

Til Bergens Tidende sa vakthavende redningsleder Johan Mannsåker fredag at de hadde funnet klær i sjøen, og at mannen trolig har på seg redningsvest.