Reddet tolv barn – nordmann pågrepet for nettovergrep

Norsk Kripos representant Bente Manger og det nasjonale politiet i Filippinene holdt fredag pressekonferanse etter at de har reddet tolv barn fra nettovergrep torsdag.

Hun var med på pågripelsen torsdag i en av de tre aksjonene der barn ble reddet ut.

50-100 dollar

– Det er alltid spennende når man skal aksjonere om det går bra. Det er et fattig område. Det er spesielt å gå innover i gatene der der husene ligger tett i tett, sier Manger til TV 2 om aksjonen.

Nabolaget de hadde sirklet inn ved hjelp av informasjonen fra Norge er et slumområde.

Ifølge lokalt politi har barna blitt streamet direkte til Norge og resten av verden. Nettovergripere skal ha bestilt streaming av barna for mellom 50 og 100 dollar. I Norge er minst en mann fra Østlandet pågrepet.

– Det er litt vanskelig å si om det blir flere pågripelser, sier Manger.

Nettovergripere i USA, Europa og Australia er nå etterlyst, skriver det filippinske nasjonale politiet i pressemeldingen.

USA slo alarm

To filippinere basert i Bulcan ble gjenstand for etterforskning etter at Amerikanske Homeland Security slo alarm. De varslet om at filippinerne solgte overgrepsmateriale over nett til amerikanere.

Gjennom et internasjonalt nettverk ble det klart at at politiet i Tyskland, Nordiske land og Australia etterforsket i samme spor, etter å ha oppdaget overgrepsmateriale hos personer som er arrestert eller i politiets søkelys.

I overgrepsmaterialet avdekket etterforskningen misbruk av mer enn 20 filippinske barn.

Politisamarbeid på tvers av landegrenser er nøkkelen til redningen av barn som utsettes for overgrep som strømmes på nett for penger. Flere barn er reddet i området den siste måneden. Foto: Finn Erik Robstad

De mistenkte forsvant

Etter tre måneders etterforskning var Det Nasjonale politiet i Filippinene (PNP) klare til å gå til aksjon. Ifølge politiet kompliserte det etterforskningen at transaksjonene foregikk på nett, og det var en utfordring å lokalisere de mistenkte.

I området politiet sirklet inn var det imidlertid flere politiaksjoner mot overgripere på gang, og de mistenkte i denne saken var svært forsiktige. Nøyaktig to uker før politiet skulle gå til aksjon, forsvant de, ifølge PNP.

Denne uken ble en av de mistenkte igjen lokalisert i Leyte på Filippinene. Et team rykket ut og klarte å lokalisere en mistenkt sammen med to barn som ble utsatt for overgrep. Klokken syv torsdag morgen (Filippinsk tid) ble det iverksatt en aksjon der to barn i Leyte og fem i Bulacan ble reddet.

– Det som møter oss når vi går inn er at det er mange folk i gatene. Flere ropte politi da vi gikk innover der. Alt gikk veldig fint. Vi fikk gjort det vi kunne gjøre på åstedet, sier Manger.

Manger forteller at det er snakk om ganske små barn. Og de ble tatt hånd om.

– Det var veldig godt at vi fikk reddet ut barna. Det er det vi jobber for, sier hun.

Fem reddet i Europa

Tidligere samme dag gjennomførte Anti-Trafficking-avdelingen en redningsaksjon der fem ofre for en høyprofilert mistenkt i Europa ble reddet, heter det i pressemeldingen fra det Nasjonale Filippinske politiet.

Det kom ikke mer informasjon om disse fem barna i pressemeldingen som ble delt ut på pressekonferansen i Manila.

Skal stanse norske overgripere

Bente Manger i Kripos er stasjonert i Manila nettopp for å stanse norske barneovergripere. Hun begynte å se en økning i antall saker i 2015, og Kripos ønsket å være på plass i Manila hver dag.

TV 2 intervjuet Manger da hun ble utstasjonert i Manila – se video

– Det er veldig sterke inntrykk, fordi det er fattigslige kår, og det er barneeffekter rundt på åstedet, og det er madrasser og andre ting som viser hva som egentlig foregår der, fortalte Manger til TV 2 da hun ble stasjonert i Filippinene i 2020.