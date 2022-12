Reddet sauer på fjellet i dyp snø: – Helt utrolig

Onsdag formiddag tok Bård Johan Smestad og kompisen turen opp Lisjetinden i Ørsta kommune i Møre og Romsdal.

De to er begge erfarne skikjørere og forholdene var perfekte for en fin nedfart.

Turen ble derimot ikke helt som de hadde sett for seg.

– Jeg har stått mye på ski i Sunnmørsalpene, men har aldri opplevd noe sånt her, sier Smestad.

Saken ble først omtalt av Møre-Nytt.

Reddet to sauer og et lam

Etter å ha gått hele veien opp til toppen av fjellet skal de begynne på nedfarten. Da de kun har kjørt et par hundre høydemeter får Smestad øye på noe som beveger seg i snøen.

SKIKJØRER: Bård Johan Smestad er en erfaren friluftsmann. Foto: Privat

– Det tar noen sekunder før jeg skjønner at det er tre sauer som kaver i snøen, sier han til TV 2.

Se videoen fra da kompisene fant sauene lenger ned i artikkelen!

Kompisene blir svært overrasket over å møte to sauer og et lam så høyt til fjells på denne tiden av året.

– Vi ser jo sau ofte på tur når det ikke er snø, men dette var virkelig overraskende.

– Bratt og mye snø

De skjønner fort at de må gjøre noe for å hjelpe.

– Vi var jo på nærmere 900 høydemeter, så etter vi hadde summet oss litt så skjønte vi at vi måtte finne en måte å få de sauene ned på.

BRATT: Det røde krysset markerer omtrent hvor skikjørerne fant sauene. Foto: Privat

Det ligger nærmere 40 centimeter med løssnø i fjellet. Etter et forsøk på å jage sauene nedover, innser kompisene at de må gå mer fysisk til verks.

– Vi endte opp med å måtte dra de med oss nedover. Det var mye styr, men heldigvis var det såpass bratt at det ikke ble alt for tungt.

Godt mottatt

Etter å ha kommet seg et par hundre høydemeter lenger ned i dalføret med sauene, fikk kompisene kontakt med eieren.

– Han kom og møtte oss med snøscooter sånn at sauene kom trygt hjem igjen, sier Smestad.

Eieren av sauene, Odd Bjarne Bjørndal, ble overrasket da telefonen ringte med beskjed om at sauene var funnet.

– Etter sauesankingen i høst så var det en noen dyr vi ikke fant. Jeg har lett og lett og endte til slutt opp med å leie småfly for å finne de bortkomne dyra uten hell, sier han og legger til:

– Det er noe jeg har tenkt på om kveldene når jeg har lagt meg. Alle bønder vil ha igjen alle dyra sine.

Se videoen fra da skikjørerne så sauene og fraktet de med seg:

– I god behold

Hvor dyrene har gjemt seg er sauebonden usikker på, men påpeker at det har blitt gjort omfattende søk for å finne sauene i høst.

Nå er han takknemlig for å ha fått tilbake tre av de savnede dyrene hans.

– Det er helt utrolig, men de alle tre er i god behold - det virker ikke som de har lidd noen nød, sier Bjørdal.

Han forteller nå at de er trygt tilbake på gården og blir godt ivaretatt.

– Vi steller mye med de og har et forhold til alle dyra våre, så det var godt å få de hjem igjen.

LANGT: Sauene måtte fraktes et par hundre høydemeter nedover fjellet av de to kompisene. Foto: Privat Les mer KREVENDE: Å få med seg to sauer og et lam nedover en så bratt fjellside i løssnø innrømmer den erfarne toppturkjøreren var en utfordring. Foto: Privat Les mer MÅTTE DRA: Store deler av turen nedover måtte de dra med seg sauene. Foto: Privat Les mer DEKKET: Sauene vasset i løssnø da de ble funnet. Foto: Privat Les mer TRYGT HJEMME: De to sauene og lammet er nå trygt tilbake på gården til Bjørdal. Foto: Privat Les mer

– Evig takknemlig

Bonden Bjørdal inviterte Smestad og kompisen til gården i etterkant hvor de både fikk fenalår og spekemat som takk for hjelpen.

– Jeg er evig takknemlig for den innsatsen de gjorde og for at de ga beskjed til meg. De har gjort en kjempejobb.

Til tross for at nedfarten ikke ble helt som planlagt er kompisene glade for å ha bidratt.

– Det var jo litt bittert, men det kommer alltids nye turer. Vi har vært på tur både i går og i dag.

– Og ingen flere sauer i sikte?

– Nei, humrer Smestad.