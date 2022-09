Redd strømprisene kan sette stopper for alpinsesongen

Skianlegg i Sør-Norge står i fare for å gå konkurs dersom de ikke får støtte til strømutgiftene. Sylvi Listhaug mener løsningen er makspris på strøm både for hytteeiere og bedrifter.

– Jeg tenker på strømregningene, det går ikke an å unngå å tenke på det. Det er energikrevende å drive et skianlegg, og med de prisene som er nå så går det ikke an å sove om natta heller, forteller daglig leder for Norefjell skiresort Marius Arnesen til TV 2.

Han er bekymret for den kommende sesongen. Med 14 heiser og 30 nedfarter bruker skianlegget rundt 2,5 million kilowatttimer i året. Det tilsvarer vanligvis strømutgifter på ca. 3 millioner kroner. Nå forventer han en sum på fire ganger så mye, altså 12 millioner kroner. Dersom de ikke får støtte kan det bety at de ikke har råd til å åpne skianlegget denne sesongen.

Strømkrisa gjør framtida usikker for mange lokale arbeidsplasser på Norefjell alpinanlegg. Det kan spøke både for kunstsnø og turistbesøk hvis strømprisene fortsetter å stige. Foto: Aage Aune / TV 2

Utbredt bekymring

TV 2 har snakket med flere skisentre som forteller om bekymring rundt fremtiden i bransjen, med økte utgifter og uforutsigbarhet.

Generalsekretær i Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner, Camilla Sylling Clausen, forteller at energikrisen treffer landets skianlegg ulikt. Flere av de større skianleggene har faste strømavtaler som gir mer sikkerhet med tanke på kostnader imens situasjonen er særlig alvorlig for mange av de mindre anleggene i Sør-Norge.

– Hvis ikke skiheisen går, fordi man ikke har råd til å betale den energiutgiften, så kan jo heller ikke skiskolen og skiutleien drives og hva med da det lokale næringslivet som butikker og hoteller? Dette er jo næringsliv som er bygget opp rundt skiheisene i fjelldestinasjoner rundt alpin skiaktivitet, forteller hun.

Camilla Sylling Clausen er bekymret for fremtiden til bransjen dersom de høye strømprisene fortsetter. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Sender bedriftene på Luksusfellen

Frp-leder Sylvi Listhaug mener strømutfordringene for næringslivet kan føre til flere konkurser i høst. Hun etterspør nå en makspris på 50 øre på strøm for både hytte og hus.

– Det er nødvendig for å gi folk forutsigbarhet og for å kunne betale regningene sine. Det betyr at staten tar 100 prosent av regninga over 50 øre og tilbakebetaler noen av de ekstreme ekstrainntektene man nå hover inn på ekstreme strømpriser, sier Listhaug.

Hun har liten tro på at regjeringens planlagte næringslivspakke, som skal presenteres senere denne måneden, vil være løsningen for alpinanleggene.

BEKYMRET: Sylvi Listhaug er urolig for at det vil komme et konkursras utover høsten som følge av strømprisene Foto: Aage Aune / TV 2

– Det å komme med lån kommer ikke til å hjelpe, det er det samme som å sende bedriftene våre på Luksusfellen. Det å låne penger for å drive, det er ikke bærekraftig. Og dette er ikke en «støtteordning» - det er å tilbakebetale penger, sier hun.

Leder for Norefjell Resort mener at det kun er en strømstøtteordning i form av tilskudd fra staten som kan hjelpe dem i sitasjonen de står i. Han har i motsetning til Listhaug tro på at politikerne kommer med en løsning.

– Jeg har god tro på at politikerne våre kan gjøre noe med dette her for her trengs det en ordning som gjør at vi har et makstak på prisen, sier han.

– Makspris er ikke løsningen

Næringsminister Jon Christian Vestre (Ap) mener det vil være uklokt å ta forhastede beslutninger om makspris nå.

– Faren ved å innføre en slik type makspris er at vi kan komme i en situasjon der vi må rasjonere strøm, rett og slett fordi det er et knapphetskode og da lurer jeg på hvem det er Sylvi Listhaug skal stenge av strømmen for først?, spør Vestre.

SNOWBOARDER: Næringsminister Jan Christian Vestre er selv ivrig på snøbrett og optimistisk til at regjeringen vil finne en løsning for næringslivet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Er du bekymret for situasjonen til alpinanleggene denne sesongen?

– Jeg er en ivrig snowboarder selv og selvfølgelig opptatt av at vi har alpinanlegg i Norge som kan drives, sier Vestre.

Han legger til at planen fortsatt er å legge frem regjeringens næringslivspakke for strømstøtte i løpet av september og at han er optimistisk til at regjeringen kommer frem til en løsning for bedriftene.

Luksusproblem

TV 2 har de siste ukene skrevet om flere næringer som sliter under energikrisen. Marius Arnesen på Norefjell er klar over at flere kan mene problematikken rundt om hyttefolket får stått på ski i vinter eller ikke, er et luksusproblem.

HYTTEPARADIS: På Norefjell vil mange tusen hytteiere stå i fare for å ikke komme seg i bakken i vinter. Foto: Aage Aune / TV 2

– Ja det vil de helt sikkert gjøre, men vi er helt avhengig av å ha forutsigbarhet for gjestene våre som kommer fra både resten av Norge og utlandet. Og det at det er snø fra jul til påske, det er viktig. En ting er gjestene våre, men dette er arbeidsplassen til 130 personer i vinter, sier Arnesen.

Også Camilla Sylling Clausen i Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner forstå at det kan oppfattes som et luksusproblem, men poengterer at dette ikke er noe konkurranse om hvem som trenger det mest.

– Her er det litt større spørsmål enn at det er en luksusgode å kjøre på ski. Vi har skianlegg i alle prisklasser og for alle type brukere, fra de små dugnadsbaserte til de store med hundrevis av arbeidsplasser. Så får våre politikere sørge for at de som trenger det mest får støtte, sier hun.