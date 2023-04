Politiet etter russetreff:

I helgen var cirka 8000 personer samlet på Landstreff Fredriksten i Halden.

Seks personer ble fraktet til Kalnes sykehus med pusteproblemer, hallusinasjoner og sterke smerter.

Politiet har opprettet en etterforskning ettersom personene hadde symptomer på forgiftning.

Giftinformasjonen uttalte til TV 2 at de mistenkte at personene kan ha fått i seg et ukjent stoff, eller at det dreide seg om metanolforgiftning. Nå er en av hypotesene svekket.

BEVISSTLØS: Thea Helen Samuelsen fra Bergen deltok på landstreffet. Hun våknet opp i Røde Kors sitt telt, og hun mistenker at hun ble forgiftet. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Frykter flere hendelser

Politiet bekrefter at prøvene er sendt til analyse.

– Blodprøvene blir sendt til analyse i dag. Vi får vite utover dagen når vi kan vente oss svar på dem, sier Bergseth.

– Er det snakk om forgiftning?

– Vi må vente og se hva blodprøvene viser, men det tyder på det ut fra hva sykehuset forteller, sier Bergseth.

Politiet ser alvorlig på saken.

– Hvis det viser seg at noen har tilført unge mennesker noe på ett eller annet vis, hvor mange har vært samlet, er det veldig alvorlig. Jeg er redd for at det kan skje enda mer alvorlige ting, sier etterforskningssjefen.

Det er foreløpig ukjent for politiet hvordan de seks fornærmede kan ha blitt forgiftet. Foreløpig er kun to av de fornærmede avhørt.



Kan ta tid

Blodprøver fra personene er sendt til analyse for å komme til bunns i hva russen har fått i seg.

– Dersom det er snakk om et stoff vi har løpende analyser av, for eksempel kokain, vil det gå raskt å få svar. Da kan det trolig komme i løpet av dagen, sier Dag Jacobsen, som er overlege ved Giftinformasjonen.

SVAR: Overlege ved Giftinformasjonen, Dag Jacobsen, forteller at prøvesvarene vil bli offentliggjort så fort svarene foreligger, ettersom saken har allmenn interesse. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Dersom det er snakk om et nytt stoff, kan prøvesvarene drøye.

– Er det et sjeldent stoff, vil man måtte bruke litt tid på å kvalitetssikre analysene, sier han.

Jacobsen mener ikke det er sannsynlig at ungdommene har fått i seg metanol.

– Vi tror ikke det er metanol. Ungdommene hadde sterke smerter og hallusinasjoner. Det er uvanlig kombinasjon, og det er årsaken til jeg mistenker et nytt dop, sier han.

Han vil ikke spekulere i hvordan personene eventuelt har fått i seg stoffet.

Les også: Opplevde marerittet på russetreff: – Jeg ble helt hvit i øynene

Vil gå gjennom rutiner

Daglig leder i Landstreff Fredriksten, Lasse Kjønigsen, forteller at han er berørt av hendelsen.



– Vi synes dette er trist, og vi tar det på stort alvor. Første prioritet for oss har vært å få oversikt over dem som ble rammet og se at det går bra med dem, sier Kjønigsen.

OPPFØLGING: Daglig leder Lasse Kjønigsen er glad for at Røde Kors og helsepersonell var på stedet, som sørget for rask oppfølging av ungdommene. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Han forteller at russetreffet vil vurdere om de kan sette inn ytterligere sikkerhetstiltak før fremtidige arrangementer.

– Vi vil gå gjennom rutinene våre. Vi vil blant annet kontakte leverandørene for å se om det er mulig å gi ut glass med lokk, sier Kjønigsen.

Han forteller at de er nøye med å gå gjennom lommer og bagger til deltakerne på arrangementet. Det har ikke resultert i narkotikabeslag.

– Ved alle tidligere arrangementer har vi brukt narkotikahund. Det er ikke lov lenger, og det synes vi er merkelig, sier han.



Han etterlyser også en informasjonskampanje om rus som retter seg mot ungdommen.

Arrangøren har foreløpig ikke tatt stilling til om de vil anmelde.

Mest skrubbsår og overtråkk

Røde Kors forteller at de har hatt et godt samarbeid med arrangøren siden 2014.

– For oss var det et vanlig russearrangement. Det var ikke noe ekstra utfordrende og dramatisk ut fra det vi er vant med fra tidligere, sier Christian Mortensen.



Han er vaktansvarlig i Østfold Røde Kors og var til stede på arrangementet i helgen sammen med mellom 50 og 60 andre frivillige.



Han forteller at rundt 250 russ var innom dem fra fredag til søndag. Det er ikke et høyt tall, ifølge Mortensen.

– De fleste kommer innom med skrubbsår og overtråkk fra dansing, sier han.

Søndag snakket TV 2 med russ som forteller at teltet til Røde Kors var fullt og at folk ropte til hverandre og lå med hallusinasjoner.

– Beskrivelsen stemmer ikke med det vi opplevde. Det er ikke uvanlig at folk som har drukket for mye, lager mye lyd og støy, og det kan være veldig forskjellige grunner til det, sier Mortensen.

– Tragisk

Jacobsen i Giftinformasjonen kommer med en klar oppfordring etter helgens hendelse.

– Folk må være forsiktige og observante. Det var mange av russen som sa det var mye dop i omløp og det er tragisk, sier han.

Kjønigsen mener den viktigste regelen er følgende:

– Ikke drikk noe du ikke vet hva er. Det er mantraet vi prøver å formidle.

Bergseth i politiet sier at det er viktig at russ tar forbehold på slike arrangement.

– Det er viktig at man har veldig god kontroll på det man drikker og ikke drikker fra andre flasker. Det er også viktig at man tar vare på hverandre, sier Bergseth.