Redd Barna trekker undervisningsvideo:

Hanna Stendal (27) er lærer for fjerdeklasse ved Tiurleiken barneskole på Romsås i Oslo. Forrige uke skulle elevene hennes lære om nettvett.

Stendal har god erfaring med bruk av Redd Barnas undervisningsmateriell og søkte derfor opp deres Youtube-kanal med 43.000 abonnenter.

Én spesiell video fikk Stendal til å sperre opp øynene.



– Denne kunne jeg aldri brukt i undervisningen, sier hun.

– Vi ville aldri ha laget noe sånt i dag, sier Redd Barna, som nå har trukket videoen.



Se videoen lenger ned i saken.



NETTVETT: Det er dette narrativet som får barneskolelæreren til å reagere. Foto: Skjermdump/Youtube

– Negative stereotypier

I klippet med tittelen «Redd Barna Nettvett – Tenk deg om» dukker en mørkhudet mann opp på døren til en tilsynelatende norsk gutt og ber gutten om hjelp til å investere.

REAGERER: Hanna Stendal ville ikke brukt videoen til å lære fjerdeklassinger om nettvett. Foto: Privat

– Jeg reagerte på at det var flere ting ved videoen som spilte på negative stereotypier, forteller Stendal.



Mannen på videoen er ikledd staselige, typiske afrikanske klær, og snakker gebrokkent engelsk. Han sier han er sønn av en kongelig i Nigeria og trenger guttens navn, telefonnummer og bankinformasjon.

– Det å velge en mørk mann til å spille svindler som lusker rundt i en hvit gutts hage, kan være med på å styrke eksisterende stereotypier i samfunnet. Det sender skumle signaler ut til de unge om annerledeshet og fordommer.

Stendal forteller at hennes elever er svært bevisst på rasisme, blant annet fordi de bruker mye tid på å snakke om det på skolen.

– Flertallet av mine elever har en annen etnisk bakgrunn enn norsk og ville trolig reagert på denne videoen.

Republiserte i 2018

Ifølge Redd Barna ble videoen laget i 2011, men lastet opp på nytt for fem år siden.

– Vi er veldig nøye med å fjerne gammelt innhold fra websidene våre, men her har vi åpenbart ikke vært flinke nok, sier leder for Redd Barnas Norgesprogram, Monica Sydgård.



– Så dere ikke igjennom videoen på nytt?

– Vi kjente til videoen, men hadde ikke en god nok prosess med å kvalitetssikre den. Den burde ikke gått igjennom i 2018.

– Hva tenkte du selv da du så videoen?



– Jeg tenkte at den bidrar til å forsterke stereotypier, og det er ikke greit. Den er laget i en annen tid, men det unnskylder ikke at den fortsatt lå ute.

– Jeg syntes det er spesielt at de i 2018 landet på at den fortsatt kunne ligge ute, sier lærer Stendal.

«Nigeriabrev»



Hun forhørte seg med sin far, som kunne fortelle at innholdet minnet om et såkalt «nigeriabrev». Det føler Stendal er svært utdatert i utgangspunktet.

– Jeg forstår at videoen er billedlig laget, men det er ikke en video som passer for barn. Det finnes bedre måter å eksemplifisere hvorfor det er dumt å dele personlig informasjon på nett, sier hun.

Redd Barna har ikke ønsket å svare på om videoen var et forsøk på å eksemplifisere et såkalt nigeriabrev.

Det var Stendal som først gjorde Redd Barna oppmerksom på innholdet.

LEGGER SEG FLAT: Redd Barna, ved leder for Norgesprogrammet Monica Sydgård, sier at organisasjonen har startet en gjennomgang. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Jeg skrev i en mail at videoen var upassende, rasistisk og foreslo at de laget en ny.

Tre fagrådgivere i Redd Barna konkluderte da med at videoen måtte fjernes så fort som mulig.

– Rett og slett uheldig

Sydgård sier de nå starter en intern gjennomgang av materiale i sine kanaler.

– Dette har blitt gjort kjent i organisasjonen og vi må åpenbart se hva vi har ute.

Hun legger til at de er svært glad for at det finnes lærere som tar kontakt om slike ting.

– Vi burde klart å se det selv, men sånne tilbakemeldinger er viktige å få. Vi får håpe at andre lærere også har satt dette i en læringsfylt kontekst og diskuter det med elevene.

– Det er rett og slett uheldig for Redd Barna som vanligvis lager veldig gode ressurser til bruk i undervisning, sier Stendal.

Hun mener Redd Barna har håndtert det hele veldig bra.

– Forhåpentligvis går det an å lære av dette ved at andre organisasjoner går igjennom gammelt materiale.

TV 2 har vært i kontakt med managementet til skuespilleren i videoen. Gjennom dem opplyser han at han stiller seg bak Redd Barnas uttalelser knyttet til denne produksjonen.