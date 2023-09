Reagerte på journalist: – Trodde ikke det jeg hørte

TILBAKE: Torger Tengs, her sammen med bistandsadvokatene John Christian Elden og Erik Lea og statsadvokatene Nina Grande og Thale Thomseth, er tilbake i rettssalen der nevøen hans ble frifunnet for drapet på datteren i 1998. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Det er vel neppe noe verre man kan oppleve her i livet som foreldre, enn å miste et barn.

Slik innledet Torger og Karin Tengs' bistandsadvokat gjennom en årrekke, Erik Lea, da han tok ordet i Gulating lagmannsrett onsdag.

I to tredeler av livet har foreldrene til Birgitte måttet leve med at det aldri har blitt ro rundt saken.

– Det er helt umulig for oss å forstå. Selv for Karin og Torger er det nesten umulig å gi et innblikk i det, sier Lea.

KLAR: Torger Tengs på vei inn i Gulating lagmannsrett onsdag morgen. Foto: Annika Byrde / NTB

I sin korte redegjørelse for retten tok Lea et oppgjør med hvordan han opplever at hans klienter har blitt behandlet av offentligheten gjennom flere tiår.

Torger skal forklare seg

Torger Tengs skal selv vitne i den åtte uker lange ankesaken der Johny Vassbakk (52) står tiltalt for drapet på Birgitte Tengs (17) på Karmøy 6. mai 1995.



Med 25 års mellomrom har Torger Tengs og kona Karin måttet møte i retten fordi politiet har anklaget to ulike menn for drapet på datteren.



Første gang var det Birgittes egen fetter som ble tiltalt. I to lange rettsrunder fulgte de saken mot ham.

I fjor ble fetteren endelig renvasket i saken da erstatningsdommen mot ham ble opphevet av retten.

– I alle år har Karin og Torger ment at erstatningsdommen var korrekt. Det var deres halmstrå. Den klamret de seg til, sier Lea.

– Et nytt sjokk

Etter at det i september 2021 ble kjent for offentligheten at politiet hadde pågrepet og siktet mannen som nå sitter på tiltalebenken, har foreldrene igjen opplevd et massivt medietrykk.

– De var i sjokk igjen. Har de tatt feil alle disse årene? Har de «levd på en livsløgn»? spør Lea retorisk.

FRA ÅSTEDET: Denne 23 kilo tunge steinen ble vist frem i tingretten. Da politiet fant den like ved siden av Birgitte Tengs, var den full av vlod. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han viser til at Tengs' foreldre var 20 år da de fikk datteren. Da de var 37 år, ble hun revet vekk fra dem.

– Nå er de begge 65 år. Og saken er fremdeles ikke ferdig. Hvordan skal man stå oppreist gjennom noe slikt?

– Trodde ikke det jeg hørte

Lea mener systemet har sviktet i denne saken. Han går bredt ut.

– Det gjelder politiet, etterforskere, Kripos, påtalemyndigheten fra laveste til høyeste nivå. Rettssystemet har sviktet. Men Karin og Torger har aldri sviktet, sier advokaten, og fortsetter:

– Det er ikke Karin og Torger som har etterforsket saken. Det er ikke Karin og Torger som har forkastet de utallige gjenopptakelsesbegjæringene. Det er det domstolene som har gjort.

TILTALT: I tingretten ble Johny Vassbakk (53) dømt. Så anket han saken. Foto: Privat

Han tar også et oppgjør med pressen.

– De har fått kritikk for at de ikke har gått offentlig ut og beklaget. Jeg trodde ikke det jeg hørte da en journalist stakk en mikrofon opp i ansiktet mitt og spurte meg om hvorfor Torger og Karin ikke ville beklage overfor fetteren. Karin og Torger har ingenting å beklage, sier Lea.



«Vi følger Birgitte hele veien»

Selv om tingretten felte en knusende dom mot Johny Vassbakk i begynnelsen av februar i år, ble foreldrene ikke helt overbevist av det de så og hørte.

Etter at rettssaken var over, sa foreldrenes andre bistandsadvokat, John Christian Elden, at Karin Tengs fremdeles står fast ved at fetteren er skyldig.

Samtidig har Torger Tengs åpnet for at Vassbakk er drapsmannen.



MØTTES: Moren til Tina Jørgensen (20), som ble drept i Stavanger i 2000, ga en foreldrene til Birgitte Tengs en god klem etter tredje dag av rettssaken i Haugesund i fjor. Foto: Frode Sunde / TV 2

Senere i saken skal Torger igjen innta vitneboksen. Det er viktig for foreldrene å følge Birgitte hele veien, sier Lea.



– Det har de sagt helt siden 1997: «Vi følger rettssakene. Vi skal følge Birgitte hele veien». Det gjør de fremdeles, sier Lea.