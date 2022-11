Reagerte på hybelannonsen: – Ble sjokkert

Alice Andreassen (25) var på utkikk etter et eget sted å leie i Stavanger.

Da hun gikk gjennom boligannonser på Finn.no kom hun over en ledig pendlerhybel.

– Ved første øyekast så hybelen veldig fin ut, sier Andreassen til TV 2.

Utleier bekrefter

KONTAKTET KOMMUNEN: Alice Andreassen ble så irritert at hun sendte en bekymringsmelding til Stavanger kommune. Foto: Privat

I annonsen kommer det frem at det er en moderne, møblert og nyoppusset hybel med engen inngang.

Kjellerleiligheten er på 30 kvadratmeter og har en månedsleie på 5000 kroner.

Videre står det at det kommer med diverse kjøkkenutstyr. I tillegg er det bad med stor dusj og toalett.

– Når jeg bladde i bildene i annonsen la jeg merke til at noe ikke stemte. Jeg ble sjokkert da det så ut som om kjøkkenet lå like ved toalett og dusj i samme rom, sier hun.

ALT I ETT ROM: Her ser man at det ikke er noe skille mellom toalett og vasken på kjøkkenet. Foto: Skjermbilde Finn.no

Hun tenkte at dette ikke kunne stemme helt, og sendte en melding til husleier der hun spurte om toalettet og kjøkkenet lå i samme rom.

– Utleier svarte ja, og at en dusjvegg atskiller toalett og kjøkken. Ut fra bildene ser jeg at dusjveggen skiller toalett og dusj. Mellom toalettet og kjøkkenbenken er det ikke noe vegg. Jeg ble sjokkert og irritert.

Annonsen gikk viralt da satirekontoene på Instagram Ufinsta og omgjustdont valgte å dele bildene fra annonsen.

– Slike annonser dukker opp inn imellom

Leieboerforeningen har sett annonsen, og reagerer kraftig.

– Dette er en fallitterklæring over leiesektoren. Det er ingen som ønsker å sitte på do en meter unna oppvaskbenken, og det vet jo også utleieren godt, avdelingsleder i Leieboerforeningen, Anne-Rita Andal til TV 2.

KJØKKEN: Her ser man kjøkkenet fra en annen vinkel. Bak skilleveggen er det både dusj og toalett. Foto: Skjermbilde Finn.no

Likevel er hun ikke sjokkert.

– Slike annonser dukker opp inn imellom, og vi har sett mye verre ting enn dette. Standarden i resten av hybelen ser jo grei ut.

Andal sier mange sårbare og vanskeligstilte leieboere ikke kommer til dem med disse problemstillingene.

– Enten de ikke vet om rettighetene sine, eller fordi de vet at de står nederst på rangstigen i leiehierarkiet og sitter med en oppfatning av at det ikke er vits i å prøve å kjempe.

Hun legger til:

– Vi har har sett mange eksempler på utleiere som har spesialisert seg i å leie ut til de mest sårbare leieboerne, fordi de vet at de kan komme seg unna med det.

Fikk pålegg om å fjerne annonsen

Alice Andreassen synes det er ganske sleipt å legge ut slike annonser.

– Jeg forstår ikke hvordan utleier tenker at man skal kunne bo i en slik hybel. Det er ville tilstander i leiemarkedet, dersom en er desperat, som flere har vært, er det sikkert noen som hadde takket ja til å bo her, sier hun.

Derfor valgte Andreassen å sende en bekymringsmelding til Stavanger kommune, som tok klagen på alvor. Kommunen konkluderte med at det ikke er tillatt med toalett, dusj og kjøkken i samme rom.

Kommunen ga også beskjed om at utleier må fjerne annonsen. Annonsen er nå inaktiv.

TV 2 har vært i kontakt med utleier som ikke ønsker å kommentere saken.

Ønsker en opprydning i leiesektoren

IKKE OVERRASKET: Anne-Rita Andal i Leieboerforeningen sier de er vitne til mange utleiere bryter loven. Foto: Kirsten Randers-Pehrson

Anne-Rita Andal i Leieboerforeningen sier at mange utleiere er flinke og pliktoppfyllende.

– Men det finnes også mange eksempler på det motsatte. Noen bryter loven fordi de ikke vet om hvilke plikter de har som utleier, mens andre gjør det bevisst, sier hun til TV 2.

Hun sier videre at dagens lovverk favoriserer utleier framfor leieboer.

– I Norge er vi nærmest besatt av at alle skal eie sin egen bolig, og når verken statlige eller kommunale myndigheter prioriterer leiepolitikk, så er det faktisk ikke så rart at noen ender opp med å lage mat på do.