Reagerte på annen mann: «Hva er det jeg har gjort?»

ÅSTEDET: Birgitte Tengs ble drept like ved sitt hjem natt til 6. mai i 1995. Nå mener aktor at rett mann er tiltalt, men forsvarerne forsøker å så tvil om den konklusjonen. Foto: Jan-Petter Dahl / Dagbladet / Privat

Det forteller flere vitner.

Tirsdag har ikke drapstiltalte Johny Vassbakk (52) vært tema i retten i det hele tatt.

I stedet har det handlet om en helt annen mann. Fellesnevneren mellom han og Vassbakk, er at de begge var blant mennene som sto på politiets liste over såkalte moduskandidater etter drapet i 1995.

Forsvarerne er opptatt av å synliggjøre at det fantes flere personer på Karmøy som hadde vist tilbøyelighet til å bruke vold, men som i liten grad ble sjekket verken inn eller ut av saken.

Mannen som ble et tema i retten tirsdag døde i 1999, men flere personer som kjente ham da drapet skjedde fire år tidligere, vitnet om hendelser de reagerte på kort tid etter drapet på Tengs.

Det er imidlertid ingen tekniske beviser som på noe vis knytter ham til drapet eller åstedet, og statsadvokaten mener de har gjort det de kunne for å sjekke mannen ut av saken.

Endret seg etter drapet

En av kvinnene som inntok vitneboksen i Haugesund tirsdag, var engasjert i Blå Kors, som blant annet hjelper rusavhengige, på Karmøy på 90-tallet.

Gjennom arbeidet her ble hun etter hvert godt kjent med den aktuelle mannen, som hadde et alkohol- og rusproblem.

– Jeg var veldig glad i ham, men det er voldsomt trist alt dette alkohol og stoff kan gjøre med deg, sa kvinnen i retten.

Hun forteller at rusproblemet eskalerte drastisk i tiden etter at Birgitte Tengs ble drept, og at han ble mer og mer borte fra henne før han døde i 1999.

I august 1995, noen måneder etter drapet, tipset hun politiet om mannen første gang. Tipset gikk ut på at han hadde vært hjemme hos henne den natten Birgitte ble drept.

– Det dundret på døra. Han var helt forstyrra den kvelden, sier hun i retten.

«Hva er det jeg har gjort?»

Slik hun husker det i dag, var hun og samboeren i ferd med å legge seg da han kom på døra deres omtrent 02.30 natt til 6. mai.

– Han var helt hysterisk og sa: «Hva er det jeg har gjort? Hva er det jeg har gjort?».

Hun sier at hun flere ganger prøvde å forstå hva han mente, og hun lurte på om det handlet om samboeren og barna deres.

– «Nei nei», sa han. Han reiv seg i året, beit seg i armen og slengte med hodet.

Hun minnes også at han stumpet en sigarett i sin egen panne. I tillegg hadde han surret noe rundt armen sin, som hun oppfattet at han hadde skadet.

Den aktuelle mannen er godt kjent for politiet, men retten har lagt ned forbud mot å referere detaljer fra straffehistorikken hans.

FREMDELES ULØST: Hvem som drepte Birgitte Tengs er fortsatt ikke et spørsmål med et sikkert svar. Foto: Foto: Privat

– Han var nydusjet

Selv om hun visste at han kunne være voldelig, var hun aldri redd ham, sier hun. I et forsøk på å roe ham ned tok hun derfor tak rundt ham.

– Jeg bare holdt han tett. Han var nydusjet. Når du er gravid, legger du merke til sånne ting, sier hun.

Videre forteller kvinnen at han brått fikk voldsomt hastverk med å komme seg videre. De klarte ikke å stoppe han, og det hele endte ifølge vitnet med at han kjørte bilen sin rett i grøfta på utsiden av huset.

– Så måtte mannen min kjøre ham, da. Han kjørte ham på en fest, sier hun.

Hadde lik bil

Dagen etterpå var hun hjemme i huset til mannen hun kjente fra Blå Kors.

– Det var blod, og jeg så at det hadde vært noen i dusjen og vasket seg, sier hun.

Bilen i grøfta skal ha blitt stående der i noen dager før de etter hvert fikk kjørt den hjem til der mannen bodde.

Det var en grønn Opel Kadett - samme modell som påtalemyndigheten mener at tiltalte Johny Vassbakk (52) kjørte.

– Han plasserte bilen bakom huset.

Der mener kvinnen at mannen holdt den gjemt i flere uker.

Ville omlakkere bilen

Også en tidligere bilmekaniker fra Karmøy har vitnet i retten tirsdag.

Det var han som eide den aktuelle bilen før den ble registrert på moduskandidaten.

I ettertid av drapet mener han, i likhet med to andre vitner, at mannen ønsket å lakkere om bilen til en annen farge.

– Jeg så at det var et eller annet med ham. Da jeg traff han nede på Statoil-stasjonen, skulle han absolutt ha lakkert bilen sin, kan du si, sier bilmekanikeren og fortsetter:

GRØNN OPEL: En slik bil skal både tiltalte Johny Vassbakk og mannen vitnene i dag pekte mot.

– Det måtte skje i dag eller i morgen. Jeg hadde ikke tid og da ble han pottesur.

Vitnet tror at mannen i ettertid tok saken i egne hender, og malte bilen selv.

– Det så ut som han hadde rulla over den med malingsrulle, sier han.

Han husker ikke nøyaktig når forespørselen om omlakkering kom, men mener at det var sommer og fint vær. Han daterer hendelsen til før han byttet jobb i februar 1996.

Oppskrapet og bandasjert

Også en kvinne med kjennskap til mannen gjennom sitt engasjement i pinsemenigheten forklarte seg for retten tirsdag.

I likhet med de to andre, mener hun at oppførselen til mannen endret seg veldig rett etter at Tengs ble drept.

Hun tipset politiet om moduskandidaten den 25. mai 1995. Tipset handler om en hendelse bare to dager etter at Tengs døde.

– Han hadde bandasje på en hånd, var oppskrapet og veldig nervøs og redd, sier kvinnen.

Var nervøs

Mannen skal ha bedt henne om å få hjelp til å bli innlagt på Evangeliesenteret, noe hun gjorde. Stedet hjelper personer med rusproblemer.

Om lag en uke senere reiste hun dit for å besøke ham.

– Han satt i kroken helt inne i huset og var veldig, veldig nervøs, forteller kvinnen.

Under dette møtet skal også bilen hans ha blitt tema.

– «Du får en telefon fra en mann som skal skifte dekk på bilen min». Jeg reagerte og tenkte «hvorfor det?».

Da hun lurte på hvor bilen var, skal han ha fortalt henne at han hadde gjemt den fordi han skulle få den omlakkert.

– Det var dette jeg opplevde og reagerte på, sier hun.

GAMLE SUNDVEG: Funnstedet på Avaldsnes på Karmøy der 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept i mai 1995. Foto: Heiko Junge

– Ba om bønn

Alle de tre vitnene forteller at det gikk gradvis dårligere med mannen i tiden som fulgte.

– I perioder kom han og ba om hjelp og bønn, sier kvinnen fra pinsemenigheten.

Etter hvert begynte hun også å merke et mønster i når han kom på besøk, hevder hun.

– Hver gang det stod noe i avisen om Birgitte, så kom han og ba om bønn, sier hun og fortsetter:

– Jeg vet bare at når saken var oppe på TV og i avisen, så jeg N.N. (mannens kallenavn, journ. anm.) oftere.

SÅR TVIL: Stian Bråstein fra Adius advokater forsvarer drapstiltalte Johny Vassbakk (52. Han trekker frem politiets arbeid tidlig i saken.. Foto: Frode Sunde / TV 2

Vil gjøre et poeng

Johny Vassbakks forsvarer, Stian Bråstein, forklarer hvorfor de ville ha oppmerksomhet rundt mannen i retten.

– Dette er en sak der man langt på vei kan velge hva man vil tro, og så kan man finne støtte for teoriene uansett. Det er det vi ønsker synliggjøre med denne bevisførselen, sier Bråstein.

Han refererer til at påtalemyndigheten tidligere feilaktig har dømt fetteren. Han mener det også er mulig å finne støtte for å dømme andre personer, grunnet det dårlige politiarbeidet.

– Senere har påtalemyndigheten valgt å ha en teori orm at vår klient er skyldig, og finner støtte for det, sier han.

– Kunne det like gjerne vært han som ble pekt på i retten i dag, som tiltalte?

– Nå er det gjort et funn av et Y-kromosom på den tiltalte, men det er det ikke på andre kandidater. Men når det gjelder indisier, er de til stede for en rekke andre kandidater, sier Bråstein.

SPURTE VITNER: Thale Thomseth og Unni Byberg Malmin var i tvil om hvor godt vitnene husket. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ingen funn fra ham

Statsadvokat Thale Thomseth ønsker å understreke at vedkommende er grundig undersøkt av politiet, uten at det har ført til noe som leder mot andre kandidater.

– Det er heller ingen DNA-resultater som stammer fra dem, i motsetning til tiltalte, sier Thomseth.

Hun mener at når det gjelder mannen vitnene fortalte om i retten, er han sjekket godt nok ut.

– Man har gått så langt man kan i å utelukke vedkommende, sier statsadvokaten.

Hun legger til:

– DNA-resultatene i saken peker mot tiltalte.