Reagerer sterkt etter budsjettkutt: – Ikke så ofte jeg blir forbanna

I en mail til God morgen Norge, skriver statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen følgende:

– Regjeringen mener alle bør ha lik anledning til å søke om tilskuddsmidler og at det skal være kvaliteten på tilbudet som avgjør hvor mye midler man får. Det er bakgrunnen for at vi har gått bort fra øremerking på statsbudsjettet til søkbare tilskuddsordninger. Det betyr at Pårørendesenteret og lignende organisasjoner fortsatt kan få støtte, men de må søke om det. Det er Helsedirektoratet som er ansvarlig for tilskuddsordningene og som behandler søknadene.

– Departementet har fått opplyst av Helsedirektoratet at det var flere pårørende-organisasjoner som søkte om støtte, og at Pårørendesenterets søknad ikke nådde opp. Vi forstår at det er krevende for Pårørendesenteret. Helse- og omsorgsdepartementet er klageinstans for Helsedirektoratets søknadsbehandling, og vi ber om forståelse for at HOD derfor ikke kan gå inn i detaljer i saksbehandlingen.

– Jeg har møtt Unn og Pårørendesenteret og vet at de i flere år har gjort en viktig jobb for mange pårørende og for pårørendefeltet i stort.

– Tilskuddsordningen Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver ble i år styrket med 10 millioner kroner for blant annet å favne psykisk helse og rusområdet bedre. Vi er kjent med at Stavanger kommune, der Pårørendesenteret er en samarbeidspartner, har søkt på ordningen.