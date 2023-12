Reagerer: – Ripe i lakken

REAGERER: De har alle prøvd å overtale regjeringen. Nå er de skuffet over svaret. Foto: Frode Hoff, Astrid Hexeberg Jonas Been Henriksen / TV 2

De har sendt brev, overlevert tusenvis av underskrifter og stilt opp i debatter.

Men søndag kom svaret.

Regjeringen sier nei til raskere utryddelse av livmorhalskreft.

Det ble klart da regjeringen og SV ble enige om statsbudsjettet for neste år.

– Veldig skuffet

Kreftregisteret gikk tidligere i høst ut og sa at dersom Norge er villige til å gjøre en engangsinvestering på 426 millioner kroner, så vil det være mulig å utrydde livmorhalskreft blant unge på fem år.

Pengene vil blant annet gå til vaksine til flere, særlig unge voksne og menn.

Norge sitt mål i dag er en utryddelse innen 2039. Det er tre ganger så lenge som svenskene, som mener fem år er et realistisk mål.



– Vi er veldig skuffet, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, til TV 2.

TIDEN GÅR: Kreftforeningen mener vi ikke har råd til å ta oss så god tid som myndighetene nå legger opp til. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hun viser til at HPV er et virus som nå bare vil fortsette å spre seg, uten at det tas ekstra grep.

– Jo lengre tid som går, jo flere blir smittet. Så vi opplever at tiden er viktig, sier Stenstadvold Ross.

– Ikke overrasket

I november overleverte Tonje Steen, på vegne av Thea Steens minnefond, over 7000 signaturer til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Målet var å få helseministeren til å snu, og bevilge mer penger til raskere utryddelse av livmorhalskreft.

OVERLEVERTE SIGNATURER: I november fikk helseminister Ingvild Kjerkol overlevert over 7000 signaturer fra kvinner og menn som krevde mer penger til utryddelsen av livmorhalskreft. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– I dag er jeg først og fremst veldig skuffet. Men samtidig er jeg ikke overrasket, sier Steen.

Helt siden overrekkelsen til Kjerkol har hun gått med et håp. Men søndag ble det knust.

– Det er kjipt at man ikke blir lyttet til.

Hun mistet selv søsteren Thea til livmorhalskreft, og har siden hun døde i 2016 kjempet videre for at så få som mulig skal oppleve det samme som henne.

– Jeg opplever at det virker som at man er fornøyd med det vi allerede gjør. At man bare kan sette på autopilot, i stedet for å trykke på gassen, sier Steen.

FOR THEA: Tonje Steen fortsetter å kjempe videre for søsteren Thea, som døde av livmorhalskreft i 2016. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Kvinnehelse er taperen

Fremskrittspartiet foreslo i sitt alternative budsjett å bevilge 150 millioner til neste år.

På spørsmål om hvorfor de ikke satte av 400 millioner, svarer Hoksrud at han mener 150 millioner vil være en god start.

De reagerer på manglende vilje fra de andre partiene.

– Jeg er overrasket over at det er så lite vilje, når man hele tiden snakker om viktigheten av å ta tak i kvinnehelse. Men når realiteten kommer og pengene skal bevilges, da er det likevel kvinnehelse som er taperen, sier Frps helsepolitiske talsperson, Bård Hoksrud.

VIL HA MER: FrPs Bård Hoksrud savner et tydeligere engasjement fra sine politiske kollegaer. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Etter forhandlingene mellom Ap, Sp og SV ble det funnet ni milliarder ekstra til budsjettet.

– Så pengene har vi jo. Dette er snakk om en engangsinvestering på 400 millioner kroner, sier Hoksrud.

– Ripe i lakken

Til tross for at det ble et nei i denne omgangen, gir ikke Tonje Steen eller Kreftforeningen opp av den grunn.

– Det er en ripe i lakken, og man får en knekk. Men man kommer ingen vei av å gi seg, så det er bare å fortsette, sier Steen.

Tonen er lik hos Kreftforeningen.

– Vi kommer til å fortsette ha fokus på denne saken, og det forventer vi at regjeringen også har. Det skylder vi både Thea Steen, de andre som har kjempet og de som kommer til å få denne krefttypen, sier Stenstadvold Ross.