Reagerer: – Redder ikke jula for vanlige folk

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er kommet til enighet om neste års statsbudsjett.

Klokken 18 gikk de tre partilederne Audun Lysbakken (Sv), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) Jonas Gahr Støre (Ap) ut i Vandrehallen på Stortinget for å vise hva de har blitt enige om.

Mer til studenter, skattelette for de med mindre enn 700.000 kroner, utsettelse av oljeleting er noen av punktene fra enighetene. Her kan du lese hva partiene er enige om.

Budsjettet får både ros og kritikk fra opposisjonen.

Gratulerer SV

Henrik Asheim i Høyre roser SV.

– Jeg vil gratulere SV med gjennomslag for å gi bedre hjelp til de som har minst og som alltid rammes hardest i kriser. Likevel ville vårt alternative budsjett hjulpet flere av de som nå opplever at det strammer seg til.

Han mener den politiske risikoen ved å investere har økt og øker i Norge.

UENIG: Høyres Henrik Asheim mener budsjettet fortsetter å øke den politiske risikoen ved å investere i Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

– Store og drastiske endringer i skattepolitikken uten grundige utredninger fører til usikkerhet. Det blir dyrere å ansette, dyrere å investere og dyrere å skape jobber. Endringer i olje- og gasspolitikken i en tid der Europa skriker etter gass skaper også unødvendig usikkerhet.

I tillegg kommenterer de den såkalte «exit-skatten» som er ment å ramme rike nordmenn som flytter til Sveits.

– Problemet med det store omfanget av norske investorer som har skapt store verdier flytter til Sveits er politikerskapt. I stedet for å føre en forutsigbar skatte- og næringspolitikk leter venstresiden nå desperat etter raske måter å straffe folk på, sier Asheim.



– Gal kurs for Norge

Finanspolitisk talsperson og nestleder i Venstre, Sveinung Rotevatn, er ikke fornøyd med budsjettet.

– Vi har en regjering som bare ser bakover, og ikke har noe prosjekt utover å styre. SVs bidrag til prosjektet er å øke skattene og den offentlige pengebruken enda mer. Dette er gal kurs for Norge, sier han.

GAL KURS: Sveinung Rotevatn mener budsjettet staker ut gal kurs for Norge. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– I Venstres alternative budsjett gjør vi reelle prioriteringer som tar Norge framover. Vi reduserer den offentlige pengebruken, kutter klimautslipp i tråd med klimamålene, og senker skattebyrden for både folk og bedrifter, legger han til.

Dette er de enige om i statsbudsjettet 2023: Enigheten innebærer blant annet: Drivstoffavgiftene kuttes med 1,5 milliarder kroner.

Pakke med mer til minstepensjonister, uføre, barnetrygd, bostøtte og dagpenger.

5.400 kroner i økt studiestøtte (lån og stipend) for fulltidsstudenter

Gratis halvdagsplass i SFO for andreklassinger.

50 prosent tannlegerabatt for dem mellom 23 og 26 år.

Strengere utflyttingsskatt for skatteflyktninger.

Fortsatt letestopp etter olje.

Fortsatt begrensning på leting i iskantsonen.

Enighet om at regjeringen skal vurdere å innføre petroleumsfrie områder.

Tiltak for å kutte mer i klimautslipp, blant annet til Enova.

Avtale om hjelp til Ukraina og fattige land som rammes av krigens ringvirkninger.

50 prosent økning i støtte til beboere på asylmottak.

Engangsutbetaling for uføre som mottar minsteytelsen.

Økning i barnetillegget for personer på arbeidsavklaringspenger (AAP).

Mer støtte til matsentraler.Kilde: NTB / TV 2

– Får ingenting

Marie Sneve Martinussen i Rødt er på sin side svært lite fornøyd med budsjettet.

– Dette budsjettet redder ikke jula for vanlige folk, dessverre. Det er en klar forbedring, men mange går fortsatt en tøff jul og et tungt nytt år i møte, sier Marie Sneve Martinussen, finanspolitisk talsperson i Rødt, sier hun.

Selv om regjeringen får kritikk fra Rødt, er LO fornøyd.

– Den sosiale profilen i dette statsbudsjettet er både riktig og viktig. Regjeringen viser tydelig handlekraft og gir bedre hjelp til dem som strever, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-lederen mener likevel at utsettelsen av oljeleting er uheldig.

– Vi hadde forståelse for en utsettelse av 26. konsesjonsrunde ved forrige korsvei, men denne utsettelsen sender et uheldig signal. Norge skal være en stabil og langsiktig leverandør av energi til Europa, sier Hessen Følsvik.

INGENTING: Marie Sneve Martinussen i Rødt mener store grupper får «ingenting». Foto: Alf Simensen

Savner større grep

Lan Marie Berg i MDG savner de store grepene.

– SV har fått til mye viktig for de som er sliter mest i samfunnet. Det er bra! Selv om det er bra at 26. konsesjonsrunde utsettes ut stortingsperioden, så er Statsministeren tydelig på at det fortsatt er full fart for mer oljeleting. Det er ikke en ny grønn retning, sier hun.

REAGERER: Lan Marie Berg (MDG) peker på det hun mener er den store elefanten i rommet. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Hun mener årets budsjett tømmer kassa til fornybarnæringen.

– Samtidig som olja skal få fortsette mer eller mindre som før, de gir for lite til energisparing for å senke strømregningen til nordmenn på sikt, og de møter ikke bistandsprosenten. Det er den store elefanten i rommet. Regjeringen burde gitt håp i krisetid, sier Berg.

Dette synes Frp er alvorlig

Finanspolitisk talsmann Hans Andreas Limi sier følgende om budsjettforliket:

– Regjeringen og SV later som de gjør noe for de som sliter med høye priser, men dette vil ikke hjelpe for de aller fleste med helt vanlige inntekter. De gir med den ene hånden og tar dobbelt tilbake med den andre. SV er med på å øke folks utgifter ved at det blir høyere skatt for enda flere.

VIL LETE: Hans Andreas Limi (Frp) er ikke enig på punktet om oljeleting. Foto: Jon Olav Nesvold/NTB

– Det blir fortsatt dyrere å være syk etter dette forliket fordi egenandelene for syke øke. Vi hadde trodd at SV ville rette opp i de økte egenandelssatsene, men dette var åpenbart ikke viktig nok for SV, legger han til.

Limi liker ikke at regjeringen utsetter ny oljeleting.

– Noe av det mest alvorlige med dette forliket er likevel at regjeringen og SV utsetter ny oljeleting i en tid hvor sikkerhetssituasjonen i Europa er avhengig av mer norsk olje og gass. Dette forliket er godt nytt for Russlands energikrig, dårlig nytt for de som er opptatt av Norges viktigste næring og Europas energiforskyningssikkerhet, mener Limi.

Miljøorganisasjoner skuffet

Miljøorganisasjoner roser SV-grep i statsbudsjettet – men mener det ikke er nok.

– SV skal ha honnør for å ha kjempet med nebb og klør for å forbedre et oljesvart budsjett. Men det er skuffende at regjeringen ikke har gått lenger for å møte advarslene fra klimaforskere og kravene fra SV. Europa skriker etter energiomstilling, men regjeringen tviholder på å bruke de store pengene og dyktige arbeidere på mer oljeleting, sier Greenpeace-leder Frode Plyem.