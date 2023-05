Reagerer på vaksineplikt-utspill

Dersom Høyre får det som de vil, blir det vaksineplikt for alle helsearbeidere med pasientsikkerhet.

Det uttalte stortingsrepresentant og medlem av helse- og omsorgskomiteen, Erlend Svardal Bøe, til VG fredag.

Dette er imidlertid ikke første gang Høyre kommer med et slikt utspill. I 2021 uttalte partileder Erna Solberg det samme, under en debatt mot statsminister Jonas Gahr Støre.

Vil ikke anbefale det

Flere er derimot svært kritisk til Høyres forslag. Blant dem helsedirektør Bjørn Guldvog.

SKEPTISK: Guldvog er skeptisk til Høyres forslag om vaksineplikt. Foto: Alf Simensen / TV 2

– Vi vil i dagens situasjon ikke anbefale vaksinetvang for helsepersonell, sier han til TV 2.

Selv om Helsedirektoratet er tydelig på at en vesentlig høyere andel helsepersonell bør vaksinere seg mot blant annet sesonginfluensa, mener de vaksinetvang er en feil vei å gå.

– Det er en risiko for at vaksinetvang kan demotivere en del fra å jobbe i helsetjenesten. I den situasjonen vi nå er i, og mange år fremover, trenger vi alt helsepersonellet vi har, sier Guldvog.

Mangler 7000 sykepleiere

Han får støtte av leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

– Den største pasientrisikoen er ikke uvaksinert helsepersonell, men mangel på helsepersonell, sier hun til TV 2.

Sverresdatter Larsen understreker at det i dag mangler rundt 7000 sykepleiere i Norge, mens 17.000 har valgt å gå ut av yrket.

– Lønn og arbeidsvilkår blir derfor viktigere å arbeide med, for pasientsikkerhet og beredskap, enn vaksineplikt, slår hun fast.

TVANG: Får Høyre det som de vil, kan det bli vaksinetvang for alt helsepersonell. De møter imidlertid stor motstand. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Tvang kan bli aktuelt

Helsedirektør Guldvog sier at man per i dag ikke har eksakt kunnskap om hvor stor risiko pasienter utsettes for, og hvor stor andel av de som blir smittet og får alvorlige utfall, er smittet av helsepersonell.

NATURLIG: Erlend Svardal Bøe i Høyre mener at det å stille vaksinekrav til helsepersonell av hensyn til pasientsikkerheten er helt naturlig. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Tvang kan bli aktuelt å anbefale hvis vi får ny kunnskap om at skadene på pasienter har et svært stort eller kraftig økende omfang, sier Guldvog.

Erlend Svardal Bøe sier til TV 2 at han forstår at utspillet skaper debatt.

– Dette handler ikke om vaksinetvang, men om et yrkeskrav. Man stiller det samme kravet i andre samfunnsgrupper som i Forsvaret, og da mener jeg at vi kan utrede et vaksinekrav til helsepersonell også, sier han.

Ber til regjeringen

Svardal Bøe sier at for Høyre er det sikkerhet for pasientene som veier tyngst. Han er imidlertid ikke enig i at et potensielt vaksinekrav vil ødelegge for rekrutteringen.

– Vi trenger å rekruttere flere. Men det å ivareta pasientsikkerheten er viktig å vektlegge. Det handler om å ta ned risikoen det utgjør for sårbare pasienter, sier Høyre-politikeren.

Svardal Bøe sier de ikke har alle svarene på hvordan en vaksineplikt skal fungere i praksis, og ber derfor regjeringen utrede dette nærmere.

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt har uttalt til VG at de er kritiske til Høyres forslag, og mener det kan svekke tilliten til myndighetene.