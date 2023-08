Reagerer på Unge Høyre-låt: – Håpløs kulturkrig

Vi danser, vi beveger oss mot Høyre,

vi er i bevegelse, vi er en bevegelse

Vi danser, vi beveger oss mot Høyre

vi er i bevegelse, vi er en bevegelse



Hver gang jeg tenker på Jan Tore Sanner

blir jeg så høy at jeg sjeldent lander,

og tenker jeg på Erna så skjer det samme

Baby, jeg er down med partiprogrammet

Når det er valg må du være picky

ikke velge de som er veldig «pick-me»

Young Høyre - anti-woke og alle vet at de er anti-broke

Cash rules everything around me

som Wu Tang Clan, Young Høyre er Blue Tang Clan

Du kan bli med på stand, det er ikke noe stress

men husk å møte i designer-dress

De er velkledde, velpleide,

har fine frisyrer sånn som Søreide

kommer det til stil, lar de spenna fly

bare se på Ola Svenneby

Vi lever det konservative livet til det fulleste,

Mr. Pimp-Lotion, Oral Bee, si hvem vi ruller med

Unge Høyre tror ikke Greta Thunberg går på vannet

men alle vet at de står i kursiv hos de aller største bankene i landet

Morgendagens piker møter morgendagens menn,

snart så tar de over, skaper morgendagens spenn

de går med Hugo Boss-briller men nei de er ikke stjålet

helt fra dag én har disse Willoch-fansa ballet