NØTTERØY (TV 2): For moren til Nerid Høiness er det sterkt å se bildene fra der datteren ble funnet drept. Ifølge henne var gjerningsmannens plan å grave Nerid ned.

– Det er bare helt forferdelig, sier Ellen Høiness når hun får se bildene fra jungelen der datteren hennes ble funnet.

I huset på Nøtterøy, der datteren trivdes så godt, går moren og venter på nyheter om den nært forestående rettssaken.

Over tre år har gått siden Nerid Høiness (30) ble funnet drept i jungelen i Laos. Hun hadde forut for dette reist til Thailand for å dyrke en av sine store lidenskaper, yoga.

Fant tøystykke

Det var i dette miljøet hun traff og forelsket seg i den 40 år gamle japaneren Hiroyuki «Hiro» Ogu.

Under en reise de hadde til Laos, drepte han henne på hotellrommet.

ÅSTEDET: Hiro og Nerid bodde på dette hotellrommet i Vang Vieng. Her lå Nerid død i flere dager. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Deretter ble Nerid fraktet ut i jungelen og dumpet.

TV 2 har besøkt både hotellrommet og funnstedet i byen Vang Vieng.

LES OGSÅ: Reagerer på TV 2s bilder: – Han skulle grave henne ned

På funnstedet lå et tøystykke som Tern, mannen som fant Nerid, mener stammer fra den 30 år gamle nordmannen.



FANT NERID: 30 år gamle Tern var ute for å sanke ved da han fant liket av Nerid i jungelen i Laos. Senere er området ryddet for trær. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Mor Ellen reagerer når hun ser dette.

– Det stemmer overens med informasjon vi har om at han hadde tenkt til å grave henne det. Tenk om det hadde skjedd, sier Ellen.

Ble forstyrret av lyder

Hiro har i avhør, som Ellen har fått lese, forklart at planen var å grave ned Nerid i jungelen.

TV 2 har ikke lest disse avhørene.

– Jeg er enormt takknemlig for at han ble forstyrret av noen lyder da han skulle gjøre dette. Det endte med at han gjemte seg og forsvant mens han lot henne ligge.

Ellen er tydelig preget når hun snakker om hvordan datteren ble behandlet.

GODE MINNER: Ellen og Nerid avbildet sammen før sistnevnte dro til Thailand. Foto: Privat

– At man kan behandle et menneske sånn... Som søppel som du frakter ut og dumper i jungelen. Hva slags menneske er han? spør Ellen.

Hun forteller at Hiro har vært i flere avhør. Rapporter fra avhørene er sendt til politiet i Norge.

Her går det frem at Hiro først forklarer at Nerid plutselig en morgen lå død i senga.

STILLES FOR RETTEN: Hiroyuki «Hiro» Ogu (40) sitter varetektsfengslet i Laos i påvente av rettssaken. Foto: Privat

Senere har han endret forklaring, forteller Ellen.

– Da forteller han flere detaljer om hva som skjedde, blant annet om volden han utsatte henne for. Den forklaringen stemmer godt overens med funnene som rettsmedisinerne i Oslo gjorde da de obduserte Nerid.

Vil ikke se bildene

Moren sier at hun er evig takknemlig for at Tern fant datteren.

– Det betyr veldig mye at jeg fikk barnet mitt hjem, sier hun.

Hun ser frem til at saken mot Hiro kommer opp for retten. Ellen skal ikke selv reise til Laos for å følge den, men det skal hennes bror gjøre.

– Jeg regner med at de kommer til å vise bildene av henne fra åstedet, og det er ikke noe jeg skal se, sier Ellen.

Gjennom sin bistandsadvokat har hun kommet med innspill til hvor lang straff Hiro skal få. I Laos er det mulig å bli dømt til døden, men dette ønsker ikke Ellen.

Ber om livstid

Hun har gitt sin laotiske advokat tillatelse til å kreve maksimal fengselsstraff, som potensielt betyr livstid.

– Selv om jeg på mange måter har fått mitt liv ødelagt, så kan ikke jeg på noen måte bidra til å ta et liv. Jeg er sterkt imot å ta menneskeliv, og det gjelder uavhengig av om det er mennesker eller myndigheter som gjør det, sier hun.

Når saken kommer opp for retten, er fortsatt uvisst. Den kommer til å finne sted i Laos' hovedstad Vientiane.

TV 2 har fått opplyst at saken vil være unnagjort på bare noen timer, og pressen vil ikke få være til stede.

TV 2 har gjennom flere kanaler forsøkt å komme i kontakt med Hiro. Laotiske fengselsmyndigheter har avslått vår forespørsel om å kontakte ham. TV 2 har også spurt flere laotiske advokater om de vet hvem som er Hiros forsvarsadvokat. Ingen har kunnet svare på det.