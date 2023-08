I helgen fortalte TV 2 om Anni Godager og John Gerhard Steen som ble drept av personer som var utilregnelige.

Begge gjerningspersonene hadde tidligere begått alvorlige voldslovbrudd, som ble henlagt av politiet, fordi det var tvil om deres tilregnelighet.

De to er blant 19 drapsmenn- og kvinner som tidligere hadde begått lovbrudd som ble henlagt på den lite kjente henleggelseskoden 065.

Det får flere justispolitikere til å reagere.

– Det er en totalt uholdbar situasjon at samfunnet ikke er i stand til å verne oss fra farlige psykisk syke, sier Per-Willy Amundsen (Frp), leder av justiskomiteen.

– Fungerer ikke

Amundsen mener Stortinget ikke har gjort nok for å verne samfunnet mot psykisk syke kriminelle.

– Politiet er frustrerte. De står uten virkemidler til å kunne håndtere farlige psykisk syke. Det er en uholdbar situasjon, og derfor mener Fremskrittspartiet at vi er nødt til å stramme inn og gi politiet de verktøyene de trenger.

Komitélederen er også kritisk til lovverket som skal treffe tilfeller der lovbrytere ikke er tilregnelige og mener det ikke fungerer godt nok.

– Lovverket fungerer ikke, fordi man har vært opptatt av å i stadig flere omganger gi psykisk syke mer rett til selvbestemmelse. Muligheten til å benytte tvang er nærmest borte, og vi har ikke de institusjonsplassene vi trenger for å verne samfunnet mot farlige mennesker.



ÅSTED: Saksbehandler i Nav, Anni Godager, ble drept på dette kontoret i Bydel Grorud i Oslo. Foto: Politiet

Kritisk til samarbeidet

Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland mener TV 2s saker illustrerer at for mange psykisk syke lovbrytere faller mellom stoler.



– I det store fungerer systemet, men her er det en svikt. Det er for dårlig kommunikasjon mellom justis- og helsesektoren. Og det er for dårlig balanse mellom samfunnsvern og vernet av den enkelte borger.



SAMARBEID: Sveinung Stensland (H) mener samarbeidet mellom helsevesenet og politiet ikke fungerer godt nok, Foto: Frode Sunde / TV 2

Høyre har tidligere fremmet forslag om at kravene til dette samarbeidet skal bli strengere.

– Vi vil at det skal være et krav at når noen blir brakt til det psykiske helsevesenet av politiet, så må politi og påtalemyndighet få beskjed når de slipper ut igjen, forklarer Stensland.

– Samtidig må de som er behandlere i helsevesenet få plikt om å sette seg inn i hva slags lovbrudd den som er blitt overført har begått.

Vil se på lovverket

Justispolitikeren mener også Riksadvokaten nå må se på kriteriene for henleggelser på kode 065, tvil om tilregnelighet.

– Her har Riksadvokaten en jobb å gjøre, å gå gjennom kriteriene for henleggelse. Påtalemyndigheten i Norge er uavhengig, de skal gjøre avveininger, men utviklingen kan tyde på at litt for mange saker blir henlagt, sier Stensland.



Også Amundsen vil vurdere henleggelsespraksisen.



– Jeg mener absolutt at vi må se på det. Det er en del av problematikken at politiet blir tvunget til å henlegge, riktig eller uriktig, sier han.

– Når politiet ser at de henter inn personer de mener er syke og farlige, og de blir ivaretatt på institusjon, for så blir sluppet fri, er det ganske frustrerende. Det er arbeid som kan fremstå som bortkastet.

TV 2 har vært i kontakt med Riksadvokaten tirsdag, men de har ikke besvart våre spørsmål.

Erkjenner svakheter

Justisdepartementet sier til TV 2 at justisminister Emilie Enger Mehl ikke har anledning til å stille til et intervju tirsdag.

Statssekretær Geir Indrefjord (Sp) erkjenner at lovverket tidligere ikke har vært godt nok.

– Dette er jo ikke gledelig tall å lese, og bak tallene er det også forferdelige enkelthendelser som TV2 har skrevet om i flere saker, sier Indrefjord.



LOVENDRING: Statssekretær Geir Indrefjord mener endringer i lovverket gjør at at det skal være enklere å fange opp psykisk syke som trenger hjelp. Foto: Martin Leigland / TV 2

Han peker samtidig på to lovendringer i 2016 og i 2020 som skal gjøre at psykisk syke lovbrytere i større grad fanges opp.

Begge lovendringene innebar at terskelen for å ilegge en psykisk syk person en såkalt særreaksjon, som tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg, ble senket, forklarer statssekretæren.

– Den siste lovendring er gjort for ikke så veldig lenge siden, og den må vi må se effekten av. Men vi har også en rekke pågående prosesser, blant annet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, for å forbedre regelverket på dette området, sier Indrefjord.

På kritikken fra Amundsen svarer han følgende:

– Amundsen var selv justisminister da forslaget til dagens lovverk ble lagt fram for Stortinget. Så da kommer han jo med ramsalt kritikk av sin egen innsats. Så er jeg enig med ham i at regelverket før de to siste endringene var for dårlig.