Reagerer på TV 2-avsløring: – Det burde aldri skjedd

OPPRØRT: Advokat Ola Lunde mener at historikken til hans klient tilsier at han burde vært stoppet lenge før han begikk drap. Foto: Marte Christensen / TV 2

Advokaten til mannen som drepte Anni Godager (34) på et NAV-kontor i 2013, forstår fortsatt ikke hvordan det kunne gå så langt uten at hans klient ble stoppet.

Lørdag fortalte TV 2 historien om mannen som i august i 2013 gikk inn på et NAV-kontor i Oslo og drepte saksbehandler Anni Godager med kniv.

– Det burde aldri ha skjedd, sier gjerningsmannens forsvarer, advokat Ola Lunde, til TV 2.

Han mener at drapet kunne og burde vært unngått.

– Han hadde vært syk i lang tid, og han hadde også vist klare tendenser til vold.

Psykotisk som 19-åring

Mannens historikk med både kriminalitet og psykiatri er lang:

DRAPSOFFER: Anni Godager (34) ble drept da hun var på jobb som saksbehandler i NAV. Foto: Privat

Allerede i tenårene fortalte mannen til helsepersonell at han hørte stemmer i hodet, og han mente at noen fulgte etter ham.

I 2005, da mannen var 19 år gammel, slo legene fast at han var psykotisk. Den samme høsten ble han straffedømt for å drapstrue en politibetjent og for å stjele en bil.



Året etter fikk han den alvorlige diagnosen schizofreni, ifølge rapporter som ble lagt frem i retten etter NAV-drapet.



Da ble dommen som gjaldt biltyveri og drapstrusler, opphevet fordi Oslo tingrett mente at han var for syk til å kunne straffes.



Angrep tilfeldige mennesker

I 2007 og 2008 begikk han flere lovbrudd i Oslo.



Han angrep tilfeldige folk på t-banen i Oslo, han blottet seg for barn, og han stakk et grillspyd mot halsen til en kvinnelig butikkansatt.

Mannen ble pågrepet av politiet og deretter flyttet til psykiatrisk sykehus.

ÅSTEDET: Noen år etter henleggelsene gikk mannen inn på NAV-kontoret i Bydel Grorud. Der drepte han saksbehandler Anni Godager. Foto: Politiet

Legene slo igjen fast at mannen ikke kunne straffes fordi han var utilregnelig.

Ble lagt inn og skrevet ut

Politiet valgte da å henlegge voldslovbruddene på kode «065, tvil om gjerningspersonens tilregnelighet», som brukes når lovbryteren er for syk til å kunne straffes.

I påtalevedtaket til Oslo-politiet fra mai 2009 går det frem at de mente at kriminaliteten ikke var alvorlig nok til at de ville ta mannen til retten og kreve at han ble dømt til tvungent psykisk helsevern.

I vedtaket viste politiet til at mannen var tvangsinnlagt, og de forutsatte at han i tiden etter henleggelsen ville bli fulgt opp av helsevesenet.

Til TV 2 i dag sier Oslo politidistrikt at de mener det var riktig å henlegge sakene mot mannen ettersom medisinske sakkyndige konkluderte med at han var utilregnelig.

– Når vilkårene for å dømme noen til tvungent psykisk helsevern ikke er til stede, så har ikke politiet gjort noe feil. Den eneste riktige avgjørelsen var å henlegge, sier påtalesjef Beate Brinch Sand.

Trodde at noen ville skade ham

Fra voldssakene i 2008 ble henlagt og frem til drapet i 2013, ble mannen innlagt på psykiatrisk sykehus, for så å bli utskrevet flere ganger, viser dokumenter som TV 2 har sett.

UTTALER SEG: Politiinspektør Beate Bricht Strand mener politiet ikke gjorde noe feil ved å henlegge sakene mot mannen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

I denne perioden uttalte han flere ting til ulike leger, blant annet at han «ikke trodde at verden var ekte», og han mente at det var «stemmer fra den ekte verdenen som styrte alt».

En gang hevdet han at det var slanger i leiligheten hans.

Seks måneder før drapet sa mannen at han trodde at noen ville skade ham, ifølge sakkyndigrapporten som ble lagt frem i retten.

Oppsøkte legevakten

I samme tidsrom ble mannen utskrevet fra psykiatrisk sykehus og henvist til frivillig oppfølging uten å bli medisinert.

Ahus, som skrev ham ut, opplyser til TV 2 at de ikke ønsker å kommentere saken.

Bare uker før drapet på Anni oppsøkte mannen legevakten og sa at han hørte stemmer og at han skulle «ende livet». Han ble innlagt i noen dager, for så å bli skrevet ut.

Da han kom ut, drepte han Anni.

MISTET KONA: Ekteparet Are og Anni Godager avbildet kort tid etter at de traff hverandre tidlig på 2000-tallet. I august i 2013 ble hun brutalt drept på jobb. Foto: Privat

Vanskelig å forstå

Advokat Ola Lunde husker godt hvordan hans klient oppførte seg etter at han ble pågrepet for knivdrapet på NAV.

– Jeg oppfattet ham som veldig syk, sier han og fortsetter:

– Han hadde ingen selvinnsikt, og han forklarte at han befant seg i en slags nødvergesituasjon, der han sa at det «enten var han eller henne». Han mente at NAV ikke ga ham penger til mat, forteller Lunde.

TRAGISK: Advokat Ola Lunde betegner drapssaken som tragisk for Anni Godagers etterlatte, men også for hans klient, som ikke ble stoppet før det gikk helt galt. Foto: Marte Christensen / TV2

Advokaten har vanskelig for å forstå hvordan det kunne gå så langt at hans klient endte med å drepe.

– Han burde hatt behandling for lenge siden. Allerede i 2005, åtte år før drapet, ble det slått fast at han var alvorlig sinnslidende. Hvorfor ble han ikke fanget opp? spør advokaten.



Bor på institusjon

Lunde mener at saken er en tragedie for Anni Godagers etterlatte, men også for hans klient.

Mannen er i dag i slutten av 30-årene.

Han er fortsatt under tvangsbehandling på en institusjon på Østlandet.



Lunde viser til at gjerningsmannen ikke har begått noen voldslovbrudd på institusjonen etter at han ble innlagt og medisinert.

– Det er jo et ganske godt bevis på hva som skjer hvis man behandler og følger opp folk, sier han.