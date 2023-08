Reagerer på TikTok-video: – Får meg til å se ut som en idiot

TEATER: I en video lagt ut av Oslo AUF på TIkTok sier Oslo Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe at et teaterstykke kan være løsningen på ungdomsvolden. Foto: Torstein Wold / TV 2

En video publisert av Oslo AUF på TikTok har fått Oslo Høyre til å se rødt. Partiet mener den er tatt ut av kontekst, og at det bør være flere voksne hjemme i ungdomspartiet.

Videoen er hentet fra en debatt under arrangementet Kulturytring i Drammen i juni. Debatten handlet blant annet om viktigheten av kunst og kultur.

Under debatten tok Oslo Høyres ordførerkandidat ordet og snakket om scenekunsten.

– Vold mellom ungdom er en kjempeutfordring vi står i nå. Kanskje kunne et teaterstykke som berører deg, som får deg til å forstå hva dette virkelig dreier seg om, være det som gjør at vi får løst den utfordringen.



– Naivt

– Jeg synes det er ganske oppsiktsvekkende at det som kan bli Oslos ordfører mener at et teaterstykke kan være løsningen på ungdomsvold, sier AUF i Oslos leder, Emre Gjul-Jensrud, til TV 2.

Gjul-Jensrud mener det spesielt er oppsiktsvekkende at dette utspillet kommer fra Høyre.



OPPSIKTSVEKKENDE: Oslo AUFs leder Emre Gjul-Gjensrud mener det er et oppsiktsvekkende og naivt utspill fra Høyres ordførerkandidat i Oslo. Foto: AUF

– Høyre beskylder ofte andre partier for å være naive.



– Er dette utspillet naivt?

– Ja, det synes jeg. Det er veldig naivt.

Gjul-Jensrud mener det er en forenkling av situasjonen, og at det er et mer komplekst problem enn som så.

– Det har blitt gjort positive ting, som å styrke nærpolitiet. Men man må også motvirke utenforskap. Vi må ha en skole der folk ikke faller ifra.



Han tror likevel at et teaterstykke kan være med å belyse situasjonen.

– Men her presenterer hun det som løsningen, og det tror jeg ikke har noe for seg. Det er nok andre tiltak som er viktigere.



– Bør være voksne hjemme



Anne Lindboe selv mener at videoen er tatt helt ut av kontekst, og at AUF ikke tar debatten på alvor.

Hun forteller også at hun siktet til et helt spesielt teaterstykke.

ORDFØRERKANDIDAT: Anne Lindboe er Oslo Høyres ordførerkandidat. Her under Arendalsuka 2023. Foto: Erik Edland / TV 2

– Jeg tenkte på et teaterstykke som er satt opp i Oslo om det rasistisk-motiverte drapet på Benjamin Hermansen. Det er et viktig stykke som kan bidra til at barn og unge forstår hvordan vold påvirker andre mennesker, forteller ordførerkandidaten til TV 2.



– Er det gitt at AUF skal skjønne det? Du nevner jo ikke det stykket i debatten?



– Dette er jo klipt ut av en kulturdebatt. Så man må jo nødvendigvis ha sett større deler av debatten for å få det med seg.



Under Kulturytring debatterte hun blant annet mot Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Oslo, Rina Mariann Hansen.

– Hun har jo full oversikt omkring hvilken kontekst dette blir sagt i. Hun har også vært helt stille, og det synes jeg er skuffende, for det bør jo være voksne hjemme når ungdomspartiet så til den grad faktisk sprer feilinformasjon.



FEILINFORMASJON: Anne Lindboe synes det er synd at AUF sprer en video som hun mener er feilinformasjon. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Intensjonen her var å få meg til å framstå som en idiot.



AUFs Emre Gjul-Jensrud sier på sin side at han har sett hele debatten, og at stykket om Benjamin Hermansen ikke ble nevnt.

– Da må man jo ta utgangspunkt i det som faktisk ble sagt, og her ble et teaterstykke lagt frem som løsningen på ungdomsvold, sier Gjul-Jensrud til TV 2.



Lindboe forteller at Oslo Høyre har en rekke virkemidler for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mellom og mot ungdom.

– Vi må styrke det forebyggende arbeidet på skolene, vi må ha flere jobber til ungdom, vi må styrke barnevernstjenestene og vi må ha flere ressurser til politi som kan jobbe forebyggende.



– Jeg ønsker å se at AUF kommer med mer konkrete løsninger til hva vi kan gjøre med volden i Oslo, for så langt så har de ikke sagt noen ting om det.