Reagerer på Støres uttalelser: – Tror mange føler seg tråkket på

Statsminister Jonas Gahr Støre gjestet fredag Ærlig talt. Her kom det frem at Støre mener at mange klarer seg bra, til tross for høyere priser. Det reagerer Sylvi Listhaug på.

Jonas Gahr Støre mener mange nordmenn klarer seg bra, til tross for rekordhøye priser på strøm, bensin og mat. Og at mange har spart penger under koronaen som de kan bruke nå.

– Jeg står ved at det er vanlige folks tur, sier Støre.

Han understreker at vi står i en alvorlig krise. Men han mener fortsatt at det ikke stemmer at flere har fått det verre under hans ledelse.

– Det er ikke riktig, for hvis du ser på de store tallene så går norsk økonomi veldig bra. Vi har fått hundretusen flere i jobb på disse månedene, og mange nordmenn har spart – mange klarer seg veldig bra, sier statsminsteren.

Reagerer

Disse utspillene får leder for Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, til å reagerer. I en epost til TV 2 forteller hun at hun reagerer med vantro på Støres uttalelser.

– Støre har mistet all kontakt med hverdagen til vanlige folk når han påstår de ikke har fått det verre på grunn av de ekstreme prisøkningene.

– Varseltegnene har vært flere gjennom hele året, og det er sterkt urovekkende at statsministeren benekter fakta for å skjønnmale virkeligheten, sier Listhaug.

I et intervju med TV 2 sier Listhaug at det er nesten ikke til å tro hva Støre har sagt. Hun komme med klar tale om hva hun tror folk som nå sliter tenker om utsagnene.

– Jeg tror folk føler seg tråkket på fordi mange har det vanskelig nå. Det må være tøft å høre.

– Må leve i sin egen boble

Listhaug trekker frem at det er flere som nå sliter med å betale strømregningene sine, som følge av de høye prisene.

– Støre må leve i sin egen boble når han ikke har fått med seg alle ekspertene som har slått alarm i løpet av året, sier Listhaug.

– Blant annet kom statens egne forbruksforskere i SIFO med en rapport i juli, som viste at en av fire husholdninger sliter med å betale regningene. Hele 66 prosent av husholdningene har hatt utfordringer med å betale strømregningene i år, ifølge SIFO.

Listhaug mener nå det er viktig å få inn strakstiltak, som FrP har foreslått. Disse innebærer blant annet 50 øre makspris på strøm, fjerne drivstoffavgiftene og halvere matmomsen.

– Det er krise for mange nå, og alt tyder på at det skal bli verre.

– Det er ikke mye å forvente av denne regjeringen om de ikke kan se hvordan folk egentlig har det, avslutter Listhaug.

– Rammer mange

Gahr Støre skriver i en e-post at det er mange som blir rammet av prisøkningene.

– Økende renteutgifter, strømregninger og økende priser rammer mange vanlige familier, derfor er det så viktig å føre en trygg og ansvarlig økonomisk politikk.

– Selv om mange har fått en tøffere hverdag, viser tallene at norsk økonomi går godt. Det var mitt poeng i intervjuet med TV 2, skriver han.

Støre trekker frem at det er rekordlav ledighet og at det aldri før har vært flere personer i jobb. Flere bedrifter melder om overskudd, og mange har spart penger under koronapandemien.

– Det er de klare regnene til overoppheting av økonomien som gjør det så viktig at vi bremser oljepengebruken, slik at ikke renten øker mer enn Norges Bank har varslet.

– Ingenting varsler folks økonomi hardere enn renteøkninger, særlig gjelder det de som sliter med å få endene til å møtes.

I et tilsvar til Listhaugs kommentar om utsagnene sier Støre at FrP ønsker å løse de fleste utfordringer med å bruke mer penger.

– Resultatet av en slik politikk er at prisveksten blir enda høyere. Norges Bank er tydelige. Får de ikke prisveksten ned kommer må de til å trykke kraftigere til med renten. Da er det ikke bare de med høye lån og trang økonomi som rammes.

– Mange vil også risikere å miste jobben, avslutter Støre.