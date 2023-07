PASS PÅ! Det er bra for kroppen å få sol på huden, men det kan bli for mye av det gode. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Flere unge tar nye metoder i bruk for å få sommerbrun hud. Ikke å anbefale, melder Kreftforeningen.

De siste ukene har en oppsiktsvekkende soltrend spredd seg på videoplattformen TikTok. Unge mennesker, oftest kvinner, viser hvordan de legger seg i sola når UV-indeksen er på sitt aller høyeste.

Slik soling er ikke å anbefale, sier Ole Alexander Oppdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen.

– UV-indeksen forteller oss når det er viktig å være varsom i solen og ta litt pauser. Her bruker man det motsatt, ved å gå ut når solen er på sitt sterkeste. Det er ikke så lurt, for da skaper du skader i egen hud.

UV-indeksen: Et verktøy for å måle UV (ultrafiolette stråler). Dette er usynlige solstråler, som beveger seg med høyere bølgefrekvens enn synlig lys, altså er de sterkere enn synlig lys. Jo høyere tall UV-indeksen viser, jo fortere blir man solbrent, og jo fortere blir huden skadet.

– Uheldig

Oppdalshei påpeker at det finnes flere fordeler ved å være ute i sola. Solstrålene hjelper kroppen med å danne vitamin D, og det er grunn til å tro at soleksponering bidrar til å hindre blant annet depresjoner.

Samtidig kan for mye tid i solen sørge for skader på huden.

ADVARER: Ole Alexander Oppdalshei i Kreftforeningen sier at den nye soltrenden ikke er bra for huden. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det ser vi på kort sikt, ved at vi blir solbrente. Men vi er også opptatte av det som skjer på lang sikt, som at dette da kan forårsake hudkreft, sier Oppdalshei.

Han mener denne typen soling kan sammenliknes med å skru opp varmen i en ovn.

– Huden brenner fortere, så den blir egentlig fortere brent enn brun.

At flere unge nå bruker UV-indeksen mot sin hensikt, i håp om å bli fortere brun, bekymrer Oppdalshei.

– Det er uheldig. Det er ting man kanskje ikke tenker på i såpass ung alder.

TV 2 har tidligere snakket med hudlege i Volvat, Karin Wold Frølich, om den nevnte soltrenden. Hun omtaler den virale UV-metoden som «nifs».

– Jeg får helt gåsehud, sier hun.

– Slike jenter som det der, de får kreft. Gi dem 20 år, så kommer det hudkreft.

Se videoen her:

Ber deg ta forholdsregler

Oppdalshei forklarer at det ikke er det å bli solbrent én gang som utløser selve hudkreften, men at det er skaden som etter hvert opparbeides i huden som øker risikoen for hudkreft.

– Vi ser at hudkreft dessverre har økt ganske mye i de senere år. Hudkreft er gjerne forårsaket av skader som skjer gjennom flere år, sier han.

– Det er summen av disse strålene som treffer huden.

Den assisterende generalsekretæren advarer også om at slike skader på huden gjør at huden eldes fortere, noe som gjør at man får rynker i tidligere alder.

SLIKKER SOL: Men husk å ta pauser fra solen når den skinner som sterkest. Foto: Frode Hoff / TV 2

Samtidig er det ingen grunn til å utvikle noen solfrykt, så lenge man er forsiktig og omtenksom når sola skinner.

– Man skal ikke være for bekymret, men ved å ta forholdsregler, bruke solkrem og å søke beskyttelse når solen er på sitt sterkeste, kan man redusere risikoen betraktelig.

Slår i hjel solmyte

Det er imidlertid noen deler av året der man kan senke skuldrene og ikke tenke så mye på solbeskyttelse.

Midt på vinteren, når UV-indeksen er lav, trenger ikke huden ekstra beskyttelse mot solstrålene. Oppdalshei forklarer at man ikke trenger å iverksette tiltak før UV-indeksen nærmer seg å bikke tretallet.

UV-strålingen er da å anse som moderat.

Samtidig fastslår han at det er en myte at man ikke kan bli solbrent gjennom et vindu. Glasset stopper noe av strålingen, men huden er likevel ikke helt beskyttet.

– Mange av UV-strålene absorberes i vinduet, men du kan faktisk også bli solbrent gjennom et vindu.