Reagerer på reklame for halloween-våpen

– Eg reagerer på at ein skal lage moro av død og elende, spesielt i ei tid kor det har blitt så reelt med krig.

Det seier Bjørg Sølvi Svidal i Førde til TV 2. Ho er bestemor til ni og får stadig vekk reklame frå leiketøysbutikkane i posten.

Då ho opna kundeavisa frå Ringo som kom i oktober, blei ho ikkje imponert.

SKEPTISK TIL HALLOWEEN: Svidal har sidan 2017 gjort opprør mot halloween, med å feire «hallovenn». Ho er nestleiar i Partiet dei Kristne Vestland, og lokallagsleiar i Førde. Foto: Privat

– Avisa er fylt opp av skumle dødsmasker og blodige rekvisittar. Berre den aller siste sida viser annonser for «vanlege» leiker.

Svidal påpeiker at det ikkje berre gjeld Ringo, men «alle dei store kjedane». Men det var avisa frå Ringo som fekk henne til å skrive eit innlegg på Facebook.

Firda har tidlegare skrive om saka.

Blodig øks i hovudet

Det Svidal reagerer aller mest på, er at blodige leiker i form av våpen blir marknadsført rett mot barn.

– Vi er i ei tid kor trusselen om krig er reell.

– I tillegg har det vore fleire knivstikkingar i landet vårt i det siste. Då synest eg det blir feil å oppmode ungane til å leike med våpen, seier ho.

Spesielt bildet av ein gut med ei blodig øks i hovudet fekk ho til å grøsse.

Tar kritikken på alvor

Gro Svendsen er administrerande direktør i Nordic Toy Team AS, som eig Ringo. Dei har marknadsført halloween-utstyr sidan tidleg 2000-talet.

– Det er lenge sidan vi har måtte svare på denne type kritikk, seier ho til TV 2.

– Men vi tar han på alvor. Vår hensikt er aldri å uroe verken barn eller vaksne.

Svendsen påpeiker at det «dessverre har vore krig og elende i verda» i alle dei åra dei har marknadsført halloween. Forskjellen denne gongen, meiner ho, er at krigen no er så tett på oss.

– Vi er glade for å få tilbakemeldingar og kjem til å ta dei til oss når vi skal sette saman neste års katalog, seier Gro Svendsen i Nordic Toy Team AS. Foto: Privat

– Vi ser at vi kunne ha tenkt oss om når det gjeld bildet av guten med ei øks i hovudet, vedgår ho.

Likevel meiner ho det er viktig at ungane får feire halloween, kle seg i dei kostymene dei vil, og «le av ting som kan vere skremmande.»

– Betimelig spørsmål å stille

Heidi Wittrup Djup er psykologspesialist ved Klinikk for krisepsykologi i Bergen og universitetslektor ved Universitetet i Bergen.

– Er det eit problem at leiketøysbutikkane marknadsfører slike halloweenrekvisittar mot barn, sett i konteksten at det er krig i Europa?

– Som psykolog er eg ikkje bekymra, men eg registrerer at nokre barn blir redde. Det er eit betimelig spørsmål å stille, seier ho.

– I ei verd med tortur og elende, synest eg halloween-feiringa går altfor langt, men det handlar om dei prinsipielle sidene ved ho, og ikkje så mykje fordi eg tenker at barn vil ta skade av denne type eksponering, legg ho til.

Bilda og produkta i kundeavisene kan opne for viktige samtalar, meiner ho.

Er det rett å lage underhaldning av det som etterliknar tortur, drap og vold? Det er ein viktig prat å ta med barna Heidi Wittrup Djup, psykologspesialist

Samstundes er ho klar på at vaksne ikkje må trekkje uskuldig barneleik inn i eit alvor som kanskje ikkje er heilt rettferdig overfor barna.

– Vi som vaksne skal vere forsiktige med å trekkje linjer frå den kommersielle halloween-feiringa til den verkelege verda, for det er ikkje alltid barna sjølve trekkjer desse linjene.

Barn har ikkje den type referanser og set gjerne ikkje leiker i samanheng med krigstortur. Likevel kan dei bli skremde av ansiktsuttrykk og liknande, så det er viktig å vere lydhøyre, seier Djup.

Ho legg til:

– Vi må forhalde oss til at dette er den kommersielle industrien si linje i heile oktober, og så kan vi heller prøve å tone det litt ned på heimebane.

BLIR PROVOSERT: Som mor blir Djup sjølv provosert over kor langt mange er villige til å strekkje halloween-feiringa. Men det handlar om det prinsipielle ved ho, ikkje om at barn tar skade av ho, seier ho. Foto: Natasha Busel, Fana Fotostudio

– Det at barn blir drept, torturert eller skadd har ingen underhaldningsverdi, og eg hadde aldri akseptert å kjøpe inn leiker eller kostymer som reflekterer dette.

Likevel peiker ho på at halloween er ein dag mange barn, og også vaksne, har store forventningar til, og at det kan vere vanskeleg å vere det barnet som gir uttrykk for at dei synest det er skummelt.

«Hallovenn»

I Førde er Svidal klar på at ho unnar ungane både ein fest og det å kle seg ut:

– Men må det vere med dødsmasker og våpen? Kan det ikkje vere ei lysare feiring?, spør ho.

Dette møter ungane som kjem på «knask eller knep» til Svidal i Førde. Sidan 2017 har ho feira Hallovenn. Foto: Privat

Då TV 2 snakkar med ho, har ho eitt av barnebarna (8) på besøk.

Barnebarnet feirar sjølv halloween heime, men kler seg då ut i eit kostyme som «ikkje har skrekk i seg».

– Eg likar ikkje at dei andre ungane kler seg ut i skumle kostymer.

Svidal feirar thanksgiving og synest det er ei mykje finare feiring å adoptere frå USA enn halloween.

Sjølv har ho byta ut halloween med ei alternativ feiring, hallovenn. Ungane som kjem på døra hennar får verken godteri eller frukt, men tilbod om ein klem.

– Dei eldste vil som regel ikkje ha, medan dei små gjerne tar i mot ein klem.