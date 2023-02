Reagerer på Putins tale: – Det er interessant

Tirsdag – to dager før årsdagen for den russiske invasjonen av Ukraina – talte Vladimir Putin til begge kamrene i parlamentet.

Talen varte i rundt to timer. Den russiske presidenten har ikke talt til nasjonalforsamlingen siden april 2021.

Mener Vesten driver krig

I den TV-sendte talen langet han ut mot Vesten.

Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole. Han reagerer særlig på én ting ved talen.

– Beskrivelsen av Vesten og Vestens rolle. Han har sagt mye av dette før, men han er veldig klar på at Vesten har startet krigen. Og han bruker begrepet nazisme igjen om Ukraina.

TAUS OM KINA: Hovedlærer Tom Røseth ved Forsvarets Høyskole reagerer på Kina-detalj. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han understreker at disse påstandene er rent oppspinn.

– Putin var veldig klar på at det er Vesten som har drevet denne krigen uten å ha noen selvrefleksjoner om at det er nettopp Moskva som støttet dette opprøret i Donbass. Det er godt dokumentert i ettertid. Uten russiske aktører hadde det ikke blitt noe av denne krigen i Donbass.

Røseth sier Putin ikke brukte mye tid på å snakke om konkrete militær-tiltak.

– Han vil øke militærkapasiteten og alt innen forsvar uten at det ble spesifisert noe særlig.

Han sier demonifiseringen av Vesten er mest fremtredende i talen til presidenten.

Peker på Kina-detalj

Røseth synes en detalj peker seg ut som spesielt interessant.

– Det kom ikke et ord om Kina militært. Det er interessant, sier han.

Han mener det er betryggende at Putin ikke trekker inn Kina i så stor grad eller spiller på dem i talen.

– Det har han sannsynligvis ikke fått dekning for å gjøre. Det øker sannsynligheten for at Kina er litt avmålt i støtten til Russland, og at de forsøker å ha en mer balansert rolle enn å falle ned i en russisk støtte som ville eskalert den globale sikkerhetssituasjonen, sier Røseth.

– Bør det likevel ventes at det kommer felles nyheter fra Russland og Kina i dag?

– Det tror jeg vi skal forvente. Wang Yi er i Moskva og vil trolig møte Putin, og da blir det nok noen nyheter rundt det. Så får vi se hvor store og viktige de blir.

USAs anklaget nylig Kina for å vurdere å gi «dødelig støtte», som våpen og ammunisjon, for å hjelpe Russland i krigen mot Ukraina.

Kina har imidlertid gått hardt ut mot disse påstandene og kalt dem falske.