Reagerer på puppekommentar:

TACOKJOLE: Influenser Anny Isabella Øvrebø hadde på seg en kjole laget av tacolefser da hun dukket opp på rød løper under Vixen Awards 2023. Hun skiftet senere til en annen kjole før hun ble fotografert av Natt & Dag. Foto: Javad Parsa / NTB

Kulturavisen Natt & Dag vurderte antrekkene til influenserne på rød løper under Vixen Awards. Omtalen vekker kraftige reaksjoner.

Avisen Natt & Dag la fredag ut en «moteanmeldelse» fra prisutdelingen Vixen Awards, som gikk av stabelen samme kveld.

På et bilde av influenseren Anny Isabella Øvrebø (24) skriver Natt & Dag, skriver kulturavisen dette:

– Puppene er så langt fra hverandre, at de kun kommuniserer via Skype, står det i anmeldelsen, etterfulgt av et surt fjes.

I tillegg går Natt & Dag langt i å antyde at komiker og influenser StSunniva har «nedsatt funksjonsevne», mens antrekket til Leah Isadora Behn (18) det glatte lag:

– Det eneste vi kanskje hadde gjort annerledes er å slippe et piano på henne, for å gjøre det mer interessant.

Burde latt være

Det er spesielt omtalen av Øvrebøs utseende som vekker reaksjoner.

Anny Isabella Øvrebø skriver i en kommentar til TV 2, via sin manager, at hun var forebedt på å få både ris og ros etter sin opptreden på den røde løperen.



– Det tar jeg imot med selvironi og et smil, skriver hun, men legger til:

– Disse uttalelsene derimot som går på hvordan kroppen min ser ut, eller at andre hadde vært mer spennende hvis man skader de ved å slippe et piano på dem, er verken morsomt eller god journalistikk. Dette er noe Natt & Dag burde holdt seg for gode til.

Her kan du se innlegget:



StSunniva uttaler seg om saken på sin egen Instagram-side lørdag ettermiddag. Hun lar seg ikke affisere av kommentarene om henne selv.



– Jeg personlig ble ikke personlig fornærmet av at de kaller meg funksjonsnedsatt, vi lever i 2024, forteller StSunniva der.



Komikeren mener imidlertid at avisen går for langt i omtalen av Øvrebø.



– Det er ekte «wack» (dølt, red. anm.) at de kommenterte på kropp, sånn holder ikke jeg på engang, sier hun til TV 2.

IKKE FORNÆRMET: Kulturavisen antyder at StSunniva har nedsatt funksjonsevne. Det tar hun ikke personlig. Foto: Aage Aune / TV 2

Ønsker ikke å kommentere

TV 2 har ikke lyktes med å få kontakt med Leah Isadora Behn, men flere av de andre influenserne som nevnes i innlegget til Natt & Dag forteller at de reagerer på beskrivelsene som avisen har brukt.

Influenseren Synnøve Dørum (24), som også var til stede under Vixen, omtaler det som «smaksløs journalistikk».

– Jeg skjønner ikke hva poenget eller humoren er, sier hun til TV 2.

Geir Magne Staurland, redaktør i avisen, har blitt forelagt kritikken. Redaktøren svarer i en SMS til TV 2 at han ikke ønsker å kommentere saken.

Synd at de får oppmerksomhet

Stylist, TV 2-profil og motejournalist Marianne Jemtegård forteller at hun ikke er spesielt imponert over innlegget til kulturavisen.

– Det er jo helt lavmål. Det er som om det verste fra kommentarfeltverden har blitt flyttet opp på spalteplass, sier hun.

Jemtegård mener at «bøllete kommentarer» ikke har noe med motejournalistikk å gjøre.

– Det som er synd, er at de faktisk får oppmerksomhet for dette, sier motejournalisten.

IKKE IMPONERT: Marianne Jemtegård, moteekspert og TV 2-profil. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Hvordan tror du dette er for dem som blir omtalt?

– Det er vel ingen som synes det er hyggelig å få så dustete kommentarer om egen kropp, personlighet eller funksjonsevne. Dette er bare sånn som bøller i skolegården driver med, svarer hun.

Redaktøren i Natt & Dag ønsker heller ikke å imøtegå kritikken fra motejournalisten.