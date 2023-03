Reagerer på pulver-reklame: – Nitrist

«Det er med på å gjøre huden min elastisk og gir den en fin glød.»

«For bra til å ikke prøve, sant?»

«Ett av mine beste beautyhacks.»

Det er noen av ordene norske influensere bruker for å reklamere for kollagenpulver, som skal redusere rynker og cellulitter, og øke elastisiteten i huden.

Flere fagpersoner slakter kosttilskuddet, og mener det er umulig at det kan gi effekt.

Reklameringen splitter influenser-miljøet. Mens noen villig fronter kosttilskuddet, tar andre sterk avstand.

– Kunne ikke stått inne for det

Influenser Anja Johansen-Solli la selv ut betalt reklame for kollagenpulveret «The Solution» fra Oslo Skin Lab for fem-seks år siden. Da la hun ut en smoothie-oppskrift med pulveret som ingrediens.

Johansen-Solli merket imidlertid ingen effekt, og avsluttet samarbeidet.

– Jeg kunne ikke stått inne for det, sier hun til TV 2.

AVSLUTTET: Influenser og tidligere blogger Anja Johansen-Solli stoppet samarbeidet da hun ikke merket resultater. Foto: Heiko Junge / NTB

Hun mener influenserbransjen skyter seg selv i foten og mister troverdighet og etterlyser dokumentasjon på effekten.

Samtidig understreker hun at hun ikke vil henge ut enkeltpersoner, men at hun mener det påvirker hele bransjen negativt.

– Jeg skjønner det er digg med raske penger, men jeg har lært hvor skadelig det er å takke ja til ting som er ødeleggende for troverdigheten din, sier Johansen-Solli.

Hun mener også at enkelte reklamerer for kollagenpulver samtidig som de er åpne om at de tar andre hudbehandlinger og reagerer på dette.

– Det er som å si at du er naturlig blond, og så reklamere for at du går og striper håret jevnlig.

Les svaret fra Oslo Skin Lab lenger ned i saken.

– Har brukt kollagen i flere år

TV 2 har kontaktet flere av profilene som reklamerer for kollagenpulveret. Carina Dahl og Celine Aagaard ønsker ikke å uttale seg om saken.

Benedicthe Bjerke og Eline Syrdalen svarer begge at de mener pulveret har hatt effekt på dem personlig.

– Jeg har brukt kollagen i flere år, og har ikke noe problem med å promotere et produkt jeg mener har effekt hos meg og kan stå inne for det, skriver Syrdalen i en epost til TV 2.

FORNØYD: Benedicthe Bjerke sier hun er fornøyd med produktet. Foto: Skjermbilde / @bybenedicthe / Instagram

Bjerke sier hun har brukt kollagenpulver i over fem år og er godt fornøyd.

– Produktet er både testet og det er også dokumentert via studier/forskning som viser at det å tilføre kollagen kan ha positive effekter på kroppen, skriver Bjerke til TV 2.

Mener det er umulig

Effekten av kollagen som kosttilskudd er svært omstridt.

Bjørn Skålhegg, professor i molekylær ernæring ved Universitetet i Oslo, sier det rett og slett er umulig å få renere hud og mindre rynker av å drikke kollagen.

– Det er et biologisk faktum, sier Skålhegg til TV 2.

Han forteller at kollagen er en type protein som er bygd opp av aminosyrer. Det samme er alle andre typer proteiner, for eksempel fra kjøtt og fisk.

– Men du skal ikke selv bli til en plante eller en fisk, så kroppen må bryte det ned til noe du kan bruke. Det gjelder også kollagen, sier Skålhegg.

UMULIG: Professor Bjørn Skålhegg kaller det umulig å få bedre hud av å drikke kollagen. Foto: Helsekontrollen / TV 2

– Kan like gjerne spise gelé

Han får støtte av Lise Madsen fra Universitetet i Bergen, som også er professor i molekylær ernæring.

– Når du spiser proteiner så må det nødvendigvis via magen, og du kan ikke få det intakt ut av magesekken, sier Madsen.

Hun mener det ikke går an å få effekt av det i huden.

– Jeg kan ikke for mitt bare liv forstå hvordan proteinet skal overleve magesyren og finne veien ut av magen og til huden.

Skålhegg sier det er riktig at huden blir rynkete fordi kollagenandelen i kroppen går ned, men at det altså ikke er mulig å «fylle på igjen» ved å drikke kollagen.

– Gelatin er også kollagen. Du kan like gjerne spise gelé, sier Skålhegg.

Viser til studier

Oslo Skin Lab selger kollagenpulveret «The Solution», som en rekke norske influensere reklamerer for. På egne sider viser de til tre studier som dokumentasjon på effekten.

Både Skålhegg og Madsen sår tvil ved disse, og Skålhegg mener de er preget av å være gjort på oppdrag av selgerne selv, som har interesse av gode resultater.

Dette avviser Oslo Skin Lab.

DOKUMENTERT EFFEKT: Kollagenpulveret markedsføres med «dokumentert effekt». Foto: Skjermbilde / osloskinlab.no

– De er ikke gjort på oppdrag fra oss, skriver forsknings- og utviklingsdirektør Katja Svennevig i Oslo Skin Lab i en epost til TV 2.

Hun er selv ernæringsfyisolog med doktorgrad i biokjemi.

– Det som er viktig er at studiene er utført av forskere i henhold til gullstandarden som vil si at studiene er dobbeltblindede, randomiserte og placebokontrollerte, samt gjennomgått av uavhengige fageksperter før publisering i anerkjente medisinske databaser, skriver hun.

– Trygge på effekten

TV 2 har spurt Oslo Skin Lab om hvor mange influensere de har samarbeidsavtale med om promotering av kollagenpulver.

De svarer at de ikke har et fast antall, men at det varierer.

På spørsmål om hva de tenker om Johansen-Sollis manglende effekt, svarer direktør Svennevig at de synlige effektene varierer fra person til person.

– Men vi er trygge på effekten av kollagenpeptidene i The Solution, skriver Svennevig, og gjentar at studiene er dobbeltblindede, randomiserte, placebokontrollerte og gjennomgått av uavhengige fageksperter.

– Skikkelig nitrist

Samfunnsdebattant og journalist Ingeborg Senneset har lenge vært tydelig kritisk til kollagenpulver og promotering av det.

Det er ikke bare diskusjonen om effekten som gjør at hun reagerer, men også påstanden om at pulveret skal gi deg et bedre utseende.

Hun kaller det «dårlig selvfølelse i pulverform», og sier hun er forskrekket over antallet profiler som velger å reklamere for det.

– Det er skikkelig nitrist at det som virkelig får med seg mange kvinnelige profiler, er søppel om utseendet, sier Senneset til TV 2.

Senneset sier hun tror norske influensere jevnt over ikke ønsker å lure folk, men mener reklameringen er dårlig stil overfor følgerne.

– Man har blitt bygget opp av følgere, og da synes jeg det er en ganske trist takk tilbake at man forteller dem at de ikke er gode nok og pene nok, men bør bruke et produkt som ikke vil hjelpe dem, bare gi dem mer uthulet lommebok, sier hun.

FORSKREKKET: Ingeborg Senneset sier hun er forskrekket over alle som reklamerer for kollagenpulver. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Hun legger til at hun ikke ønsker noen «kansellering» av dem som promoterer pulveret.

– Det er komplisert og vanskelig å navigere i forskning, og alle kan gå på en smell. Vi må ha en raushet for, og berømme, folk som snur, sier Senneset.

– Forkastelig

TV-profil og influenser Wanda Mashadi kaller kollagenpulver «scam» i en kommentar på et Instagram-innlegg fra Senneset.

– Jeg skulle ønske kjente profiler var mye mer selektive når de inngår kommersielle samarbeid, sier Mashadi til TV 2.

Hun forteller at hun og tvillingsøsteren Vita kun takker ja til å reklamere for produkter hvis de bruker dem selv, og virkelig ønsker å anbefale dem.

«SVINDEL»: Wanda Mashadi kaller kollagenpulver «scam», eller svindel på norsk. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Mashadi reagerer også på utseendefokuset.

– Ingen profiler burde reklamere for kollagenpulver, kosttilskudd, betakaroten og generelt piller/pulver man skal ta for å på en eller annen måte bli «penere», sier hun.

– Budskapet man kommuniserer ved å gjøre det er forkastelig.

– Ingen tvang å følge meg

Eline Syrdalen sier hun aldri ville reklamert for injeksjoner eller botox, og mener kollagenpulver ikke er verre enn å reklamere for trening, sminke eller løsvipper.

– Det kan også forandre på utseendet og gjøre deg «penere», sier hun.

– Jeg forsøker faktisk mitt ytterste å ikke ha dårlig påvirkning på noen som helst, men om noen finner det støtende å reklamere for kosttilskudd med dokumentert effekt, er det hverken en tvang å følge meg eller å teste ut kollagentilskudd.

Også Bjerke sier hun ikke vil påføre følgerne dårlig selvbilde.

– Jeg ønsker ikke på noen måte at mine følgere skal føle eller tenke at de ikke er bra nok eller pene nok, sier hun.

Ingen klagestorm

Underdirektør Marit Evensen i Forbrukertilsynet sier de ikke har fått noe stort antall klager på markedsføringen av kollagenpulver.

– Vi tar opp saker ut fra hva som har størst økonomisk og sikkerhetsmessig betydning for forbrukeren. På noen av disse produktene tenker vi kanskje at forbrukeren er opplyst nok til å ikke tro at alle påstander er sannferdig, sier Evensen til TV 2.

MÅ DOKUMENTERES: Underdirektør Marit Evensen i Forbrukertilsynet sier alle annonsører har dokumentasjonsansvar. Foto: Forbrukertilsynet

Hun sier prinsippet i all markedsføring er at påstander du fremsetter må kunne dokumenteres idet du markedsfører produktet.

Påstår man at et produkt har en effekt, må man altså kunne vise til dokumentasjon.

– Det er selskapet som har et hovedansvar for dette, som annonsør. Influenserne får betalt for å promotere de produktene, og da bør annonsør sørge for at de har fått noen retningslinjer for hvordan de skal gjøre dette, sier Evensen.