Reagerer på politiets vurdering: – Jeg tror det var en hevnaksjon

BODDE HER: Like før visning ble leiligheten til Marcus Ozan Unsal (30) på Stovner i Oslo rasert. Saken er henlagt. Foto: Per Haugen / TV 2 / Privat

VADSØ (TV 2): Noen brøt seg inn i leiligheten til Marcus Unsal (30) etter at han var drept. At politiet ikke ser sakene i sammenheng, er uforståelig for moren hans.

Den 26. juni i fjor ble liket til Marcus Unsal funnet skjult under greiner og kvister i terrenget ved et hytteområde i Tana i Finnmark.

Han hadde vært savnet i ti dager.

Etterforskningen av drapet har avdekket at 30-åringen drev med salg av narkotika – hvilket kom som et sjokk for moren hans Torgun Torheim (62).

– For meg ble det en ekstra belastning. Først var sønnen min savnet, så ble han funnet drept med spikerpistol, og så finner jeg ut av disse tingene i tillegg, sier hun.

Innbrudd før visning

Etter at sønnen var drept, søkte Torgun gjennom hele huset sitt og bodene tilknyttet huset.

FUNNSTEDET: Marcus Ozan Unsal (30) ble drept på en liten parkeringsplass og slept til dette området, der han ble funnet under greiner og kvister. Foto: Politiet

Hun fant blant annet over 300.000 kroner i kontanter, store mengder ammunisjon, flere skytevåpen og det som antas å ha vært salgsutstyr til narkotika.

TV 2 har spurt Finnmark politidistrikt hva de tenker om at det var Torgun selv som fant disse tingene, og ikke politiet da de ransaket eiendommen hennes. Det ønsker de ikke å svare på mens rettssaken pågår.

Da Marcus var drept, skulle leiligheten hans på Stovner i Oslo selges.

STOVNER: Det var i dette boligkomplekset øst i Oslo at Marcus Unsal bodde. Foto: Per Haugen / TV 2

Leiligheten ble vasket, ryddet og klargjort til visninger. Så gjorde noen et innbrudd i leiligheten.

– De hadde tatt med seg alle spottene i taket. Ledninger og alt var røsket ut. Induksjonstoppene, komfyren, vaskemaskinen og kjøleskapet var tatt. Det samme var tre innerdører, sier Torgun til TV 2.

«Foreligger ikke bevis»



Oslo politidistrikt etterforsket innbruddet, men det gikk ikke lang tid før saken ble henlagt.

Årsaken var at «det mangler opplysninger om gjerningspersonen», skriver politiadvokat Erlend Hals Bakke i Oslo politidistrikt til TV 2.

Torgun mener det er åpenbart at innbruddet har en sammenheng med drapssaken.

– Min politikontakt her oppe sa at det virket som at de som brøt seg inn, hadde lett etter noe, sier hun.

Oslo-politiet er av en annen oppfatning.

«Det foreligger ikke bevis for at det er en sammenheng mellom drapssaken i Tana og innbruddssaken i Oslo», skriver politiadvokat Hals Bakke i en epost.



RASK ETTERFORSKNING: Politiet henla det anmeldte innbruddet fordi de ikke hadde informasjon om noen mulig gjerningsperson. Foto: Erik Edland / TV 2

TV 2 har spurt Oslo-politiet om de har innhentet drapsetterforskningen fra sine kolleger i Finnmark for å undersøke en mulig sammenheng. Det har de ikke svart på.

Bistandsadvokat Heidi Reisvang ba i november om at Oslo-politiet etterforsket innbruddet opp mot drapssaken.

– I en sak som denne så mener jeg det er spesielt at det ikke har blitt ettergått, sier Reisvang til TV 2.

BISTÅR: Advokat Heidi Reisvang, her sammen med Torgun Torheim (i forgrunnen), er bistandsadvokat i saken sammen med kollega Ida Andenæs. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Fant hemmelig lapp

Innerst i en kommodeskuff hjemme i Tana fant Torgun også en lynlåspose med sammenbrettede ark.

– Der var det linet opp flere forkortelser, og så sto det beløp bak hver av dem, forklarer Torgun.



I retten har etterforskningsleder Haakon Kvandal forklart at politiet forsøkte å knytte alle forkortelsene til konkrete personer. Lenge mistenkte nemlig politiet at flere personer kunne ha medvirket til drapet.

HEKTISKE UKER: Politiet i Kirkenes ledet en omfattende etterforskning som utviklet seg fra en savnetsak til en drapssak i fjor sommer. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Flere ble kalt inn til avhør på bakgrunn av lappen som Torgun fant. Noen av dem var bosatt i Oslo.

Enkelte av forkortelsene på lappen klarte politiet aldri å knytte til noen personer, opplyste etterforskningslederen i retten.

– Jeg tror at innbruddet var en hevnaksjon fra noen som hadde fått politiet på døra og blitt blandet inn i saken, sier Torgun.

Mannen som står tiltalt for drapet på Marcus, har i retten forklart seg detaljert om bakgrunnen for drapet. Det er satt av tre dager til rettssaken.