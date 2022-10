Reagerer på politiets hemmelighold: – Jeg blir forbannet

INGEN OVERSIKT: Erle Marie Sørheim er sjokkert over at det skjer mange overfallsvoldtekter i Oslo uten at de blir rapportert til media. Hun ønsker mer åpenhet. Foto: PSP / Andrea Gjestvang

Onsdag 5. oktober ble en kvinne overfalt og voldtatt ved Tollbugata i Oslo sentrum. Politiet ble varslet om hendelsen klokken 22.20.

En frilansfotograf fra PSP var på stedet klokken 1.30, der politiet jobbet og bekreftet at de søkte etter en gjerningsperson.

Politiet meldte aldri selv om overfallsvoldtekten, slik de vanligvis gjør ved alvorlige voldssaker.

I medieoppslagene som fulgte den natten, skrev mange om at Oslo-politiet har endret praksis. Det meldes kun om overfallsvoldtekter dersom:

Publikum kan bidra til oppklaring.

Om politiet er redd for at gjerningsmannen kan voldta igjen.

Eller om mediene har fanget opp hendelsen på annet vis.

Massiv mediedekning i 2011

Politiet har tidligere forklart at årsaken til at færre anmeldte overfallsvoldtekter skulle omtales, skyltes en voldtektsbølge i 2011.

– Tidligere gikk vi ut med mange saker, men det skapte en voldsom frykt. Det ble skapt et mediebilde av at det var veldig mange voldtekter hele tiden, sa leder for avsnitt for seksualforbrytelser, Kari-Janne Lid, til VG i 2016.

Utspillet har ført til en heftig diskusjon i etterkant og satt sinnet i kok hos mange.

– Jeg er sjokkert over at det skjer overfallsvoldtekter i Oslo uten at de blir rapportert til media, sier Erle Marie Sørheim.

I 2021 ble det registret 12 saker som ble vurdert som overfallsvoldtekt eller forsøk på dette i hovedstaden, opplyser Oslo-politiet til TV 2.

De har imidlertid ikke mulighet til å gi en fullstendig oversikt over overfallsvoldtekter de siste årene.

INGEN PÅGREPET: En kvinne ble voldtatt og overfalt i Oslo sentrum 6.oktober. Ingen er pågrepet i saken. Tekniske undersøkelser gjennomføres på åstedet etter hendelsen. Foto: PSP

Skaper falsk trygghet

Sørheim er forfatter og journalist fra Oslo. Hun forteller at det har gått henne og mange av hennes bekjente hus forbi at politiet har endret praksis.

– Jeg stusser veldig over om politiet har mandat til å gjøre en sånn endring. Det bidrar til å gi mange kvinner en falsk trygghet når de går gjennom Oslos gater, sier hun.

De siste årene har Sørheim tatt seg selv i å tenke at det er bra at Oslo har blitt en tryggere by.

– Vi hørte mye om overfallsvoldtekter før. Når man plutselig ikke hører om det lenger, er det naturlig å dra slutningen om at de ikke forekommer noe særlig lenger, sier hun.

Og at politiet «legger lokk» på hendelsene får svært uheldige konsekvenser, mener Sørheim. Blant annet er hun bekymret for at kvinner senker skuldrene når de går hjem om kvelden.

– Jeg skjønner at politiet ikke vil skape unødvendig frykt, men det er viktig at vi får vite om at voldtektene skjer. Selv om det aldri er kvinnens feil, vil mange av oss gjerne ta litt flere forholdsregler når vi vet om en risiko

Sørheim er ikke alene om å reagere, og etterkant har debatten rast i sosiale medier.

– Holder de virkelig tilbake informasjon? Og hvem har i så fall gitt dem makt til å ta en så udemokratisk beslutning? spør Silje Grytten.

Kan noen forklare hva ⁦@oslopolitiops⁩ sier her om retningslinjene de innførte etter voldtektsbølgen i 2011? Holder de virkelig tilbake informasjon? Og hvem har i så fall gitt dem makt til å ta en så udemokratisk beslutning? https://t.co/eBVqfLxSIP — Silje Grytten (@siljegrytten) October 6, 2022

Ingen har fullstendig oversikt

Den siste uken har TV 2 spurt flere politietater og politidistrikter om en oversikt over overfallsvoldtekter de siste fem årene.

– Det har tidligere vært utarbeidet voldtektsrapporter fra Kripos, men de er opphørt. Vil likevel tro Kripos har oversikt over seksuallovbrudd, svarer pressesjef i Oslo-politiet, Unni Grøndal.

Se hva de andre politidistriktene svarer lenger ned i saken.

Kripos bekrefter at rapporten fra 2019, er den siste som ble utgitt.

– Det er ressurskrevende arbeid, som blant annet krever en manuell gjennomgang av hver enkelt anmeldelse. Derfor har det ikke blitt prioritert, sier seniorrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos.

Rapportene ble produsert etter føringer fra Politidirektoratet, og etter 2019 har det ikke vært en føring.

Politidirektoratet mener at overfallsvoldtekter er prioritert i distriktene og at de har en god oversikt over utviklingen.

Ja, enig. Det stemmer nok som de sier, at bred mediedekning vil gjøre folk mer urolige. Men måten politiet håndterer dette på nå skaper inntrykk av at slike hendelser nesten ikke forekommer, og det er betydelig verre imo. — nuh (@vorsenh) October 6, 2022

– Foreløpig har det derfor ikke vært vurdert at det er et behov for en egen nasjonal temarapport på dette feltet i dag.

Erle Marie Sørheim reagerer med vantro.

– Det er helt horribelt å høre. Det gjør meg ganske forbannet, sier hun.

Sørheim etterlyser en offentlig debatt om hvordan disse sakene skal håndteres fremover.

– Å heve sakene fra politiets indre rom, til at det blir en samfunnsdebatt, som disse sakene skal være, er første viktig skritt. Da kan vi få en følelse av at overfallsvoldtekter tas på alvor og ikke dysses ned.

– Misvisende

I et nytt svar, avviser pressesjefen i Oslo-politiet at politiet ikke ønsker å informere mediene om overfallsvoldtekter.

– Oppmerksomhet rundt overfallsvoldtekter de siste dagene hvor det refereres til en rapport fra 2011, og medieoppslag fra 2016, har skapt et misvisende inntrykk av politiets kommunikasjon om denne type alvorlige saker, sier Unni Grøndal.

KREVENDE: Oslo politidistrikt sier det er krevende å hente ut statistikk, ettersom politiet må gjøre manuelle analyser av sakene for å få tall. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Grøndal viser til at politiet må vurdere en rekke hensyn før de informerer offentlig om enkeltstående saker i den helt tidlige fasen.

– Behovet for å få opplysninger fra publikum, må veies opp mot hvor god kunnskap politiet har om hendelsen, hensynet til personvern og mulig belastning for fornærmede i hver enkelt sak, sier pressesjefen.

Hun viser til at politiet 2011 opplevde at summen av informasjon om enkeltsaker som ble kjent i media, førte til at flere fornærmede opplevde seg tilnærmet identifisert og derfor ikke ønsket å anmelde overgrepet.

– Det er viktig, og helt nødvendig, at de som blir utsatt for overgrep anmelder, påpeker Grøndal.

Politiet har ikke besvart TV 2s spørsmål om en tilbakeholdenhet i slike saker gir innbyggerne en falsk trygghet, og om hvordan forholdet mellom hvor ofte en overfallsvoldtekt opplyses om og ikke er.

Ingen konkrete tall

Ifølge pressesjefen har antall overfallsvoldtekter gått ned i Oslo de siste årene. Nå ser de at overgrep og voldtekter i større grad skjer i det digitale rom.

– I 2021 registrerte Oslo politidistrikt 12 saker som ble vurdert som overfallsvoldtekt eller forsøk på dette. Hittil i år har vi registrert to saker, i tillegg til den siste hendelsen nå nylig. Sakene etterforskes med høy prioritet, sier Grøndal til TV 2.

Ifølge Kripos sin siste voldtektsrapport ble det anmeldt 73 overfallsvoldtekter der fornærmede var over 14 år. I 2018 var tallet 82.

Politidirektoratet er åpne for at det kan bli behov å føre en nasjonal statistikk igjen.

– Når situasjonen utvikler seg, vil vi da kunne vurdere dette på nytt i samarbeid med politidistrikt og særorgan, sier seksjonssjef i politidirektoratet, John-Magnus Løkenflaen.

Ikke en egen kategori

Pressesjefen i Oslo politidistrikt viser til at overfallsvoldtekter ikke er en egen lovbruddskategori i politiets straffesaksregistre.

Derfor mener Grøndal at det er det krevende å hente ut statistikk, ettersom politiet må gjøre manuelle analyser av sakene for å få tall.

Hun viser til at flere saker også endrer karakter i løpet av etterforskningen.

– Vi har eksempel på saker som har vært etterforsket som voldtektsforsøk, men som senere har vist seg å mest sannsynlig være overfall i forbindelse med ran.

– I andre saker kan det vise seg at det har vært en form for kjennskap eller relasjon i forkant, og saken vil ikke lenger defineres som et overfall der de involverte ikke kjenner hverandre forut for overgrepet – uten at saken blir mindre alvorlig av den grunn.

Andre politidistrikt

TV 2 har også spurt flere politidistrikt om konkrete tall og hva deres retningslinjer når det gjaldt overfallsvoldtekter og mediene.

Vest politidistrikt sier de har samme praksis som Oslo politidistrikt. De sier også at det ikke er egne paragrafer med tanke på overfallsvoldtekter, og at det vil kreve en manuell gjennomgang av sakene for å kunne svare på TV 2 sin henvendelse om oversikt over antall overfallsvoldtekter.

– Det er dessverre krevende, skriver Vest politidistrikt.

Øst politidistrikt har registrert 15 anmeldelser som inneholdt ordet overfallsvoldtekt i løpet av de siste fem årene.

Angående praksis rundt mediene sier Øst politidistrikt at de ikke skiller på overfallsvoldtekt og annen voldtekt.

– Det blir dermed opp til operasjonsleder eller etterforskningsleder å vurdere hva som kommuniseres ut i de enkelte tilfellene, skriver seksjonsleder ved operativ seksjon, Cathrine Owesen.

Nordland politidistrikt har ikke laget egne retningslinjer knyttet til mediehåndtering av overfallsvoldtekter.

– Det gjøres en vurdering i hver enkelt sak hvorvidt saken skal ut til media, eller ikke. Det er flere forhold som vurderes når det kommer til om en overfallsvoldtekt omtales i media, skriver avsnittsleder for grov vold og sedelighet, Trude Rønningen.

Kriteriene for å melde dette er blant annet hvorvidt det er ukjent gjerningsperson, om politiet tror publikum kan bidra til oppklaring og i et forebyggende perspektiv.

– De siste fem årene har det ikke vært noen overfallsvoldtekter i Nordland politidistrikt, skriver Rønningen.

Av anmeldte voldtekter i Sør-Øst politidistrikt utgjør såkalte overfallsvoldteker svært få.

– I løpet av de siste 5 årene har vi registrert 2 saker som kan betegnes som overfallsvoldtekter. I begge sakene ble en gjerningspersonen pågrepet, siktet og fulgt opp i straffesakssporet, skriver politiinspektør, Heidi Beckmann.

Hun legger til:

– Når en slik hendelse skjer, vil politiet alltid gjøre en vurdering av saken opp etterforsking, behov fra informasjon fra publikum og folks generelle behov for og rett til informasjon.