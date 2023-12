Reagerer på ny smittevernlov: – Alle alarmklokker bør lyse

Regjeringspartiene, sammen med Høyre, vil gi fremtidige regjeringer utvidede fullmakter til isolering, smittekarantene og å begrense nordmenns bevegelsesfrihet, uten godkjenning fra Stortinget.

Endringen i smittevernloven skulle opprinnelig stemmes over tirsdag, men avstemningen ble utsatt til førstkommende mandag.

Autoritære tendenser

Venstres Alfred Bjørlo er sterkt kritisk til forslaget, og mener forslaget viser autoritære tendenser.

– Det er en alvorlig sak, fordi vi snakker om de mest inngripende tiltakene en stat kan pålegge borgere, å pålegge enkeltpersoner isolasjon og karantene over lang tid. Alle alarmklokker bør lyse nå. Dette må opp til offentlig debatt, sier han, og understreker at det er umulig for Venstre å gå med på det han oppfatter som en blankofullmakt til helsebyråkratiet.

KRITISK: Venstres Alfred Bjørlo i Stortingets vandrehall ved en tidligere anledning. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Even A. Røed i Arbeiderpartiet er ikke enig i at lovforslaget er en blankofullmakt.

– Her må alt veies opp mot menneskerettigheter og andre elementer, det skal begrunnes godt. Ved en fremtidig krise er det ikke sikkert at Stortinget kan samles raskt. Debatten vil ikke bli kvalt; hvis noen mener at hjemmelen går for langt finnes det flere kontrollfunksjoner tilgjengelig, sier han.

Erlend Svardal Bøe i Høyre er også tydelig på at disse hjemlene ikke kan brukes slik enhver fremtidig regjering vil føle for.

FOR: Høyres Erlend Svardal Bøe. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Stortinget kan trekke dette tilbake igjen også, så det er en demokratisk kontroll her. Jeg mener pandemien vi har bak oss viser at norske myndigheter klarer å håndtere dette på riktig måte, sier han.

– For harde tiltak

Venstres Bjørlo mener det er viktig å understreke at det ble gjort ting under pandemien som ikke bør skje igjen.

Og han mener det er særlig viktig at inngripende tiltak blir grundig debattert i offentligheten før de vedtas.

– Vi gikk langt i å ilegge barn og unge tunge tiltak under koronapandemien. De fikk ikke gå på skole, fikk ikke ha et sosialt liv. Vi må sikre at vi i fremtiden får tatt disse diskusjonene, og at ikke helsedirektoratet kan avgjøre disse tingene alene, sier han.

– Vi kan ikke begrave demokratiet i krisetider, sier han.

ARBEIDERARTIET: Stortingsrepresentant Even A. Røed for Ap. Foto: Stortinget

Bjørlo mener Stortinget fungerte som en sikkerhetsventil under pandemien, og understreker at det ble gjort en rekke endringer på forslagene som opprinnelig kom dit.

– Det er feil at Stortinget skal gi blankofullmakt til regjeringen uten bred offentlig debatt.



– Ble disse diskusjonene tatt ordentlig under pandemien?

– Vi må rydde litt her, for det vil uansett være Regjeringen som er den utøvende myndigheten i landet. Spørsmålet er om vi skal gi den hjemmelen i krisesituasjonen, eller om vi skal ha den klar, sier Røed.

Røed understreker at man har lært mye av koronapandemien.

– Jeg mener det er viktig å ta den debatten vi tar nå. Jeg tenker kanskje det blir litt overdrevent, men vi må sikre at barn og unge ikke blir skadelidende unødig, sier han.