Reagerer på ny bok: – Helt forkastelig

Viggo Kristiansen reagerer sterkt på den nye boka til sin tidligere støttespiller. Forfatteren avviser kritikken og mener at Kristiansen «ikke har eierskap til omtale av saken».

– Jeg anerkjenner ikke denne boka i det hele tatt. Jeg synes dette skjer på en forkastelig måte, sier Viggo Kristiansen til TV 2.

Han sikter til utgivelsen av boka «I skyggen av Viggo Kristiansen», som Eivind Pedersen nå gir ut.

Det var Nettavisen og Fædrelandsvennen som først omtalte kritikken.

I mange år var den tidligere Dagbladet-journalisten tett på Kristiansens støttegruppe, som lenge jobbet for å nå målet om å få saken gjenåpnet.

– Jeg har tidligere sagt at Eivind Pedersen skulle få skrive boka om min sak. Det sa jeg allerede i 2008, og det tilbudet ble gjentatt i 2010 og i 2016, men da ønsket han ikke dette, forteller Kristiansen.

FRIKJENT: I juni 2021 ble Kristiansen løslatt fra forvaring. I desember vil han bli formelt frikjent i Baneheia-saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Imidlertid kom forfatter Bjørn Olav Jahr på banen og skrev boka «Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet» i 2017.

Senere har samme forfatter utgitt enda en bok om Baneheia-saken.

– Åpenbar agenda

Kristiansen er full av lovord om Jahr, som turte å gå inn i saken på et tidspunkt der de aller fleste mente at de rette mennene var dømt.

– Nå som saken er på hell, og alt ser ut til å ende veldig positivt, så skriver Pedersen bok. Det reagerer jeg på, sier Kristiansen.

– I hvilken grad har du vært involvert i denne boka?

– Jeg har ikke vært involvert i det hele tatt. Han har vært helt tyst i denne prosessen og holdt kortene svært tett til brystet.

Pedersen mener på sin side at det «ikke er naturlig å trekke Kristiansen inn i en sak som handler om Baneheia-saken».

Kristiansen sier at han trodde at Pedersen tidligere «ville det beste for hans sak, men at han åpenbart har en agenda».

– Hva er den agendaen, mener du?

– Jeg opplever ikke at agendaen hans er å avdekke et justismord, sier Kristiansen.

– Vil tjene penger

Kristiansen reagerer også på at Pedersen har solgt bilder av ham til mediene uten at hovedpersonen selv var klar over den økonomiske siden ved dette.

– Det virker jo som om han har hatt lyst til å tjene penger på dette, og det var ikke jeg klar over, sier Kristiansen.

Eivind Pedersen har følgende svar til denne påstanden:

– Hadde jeg vært motivert av penger, så hadde jeg funnet på nesten hva som helst, og det ville gitt større inntekter enn dette.

REAGERER: Kristiansen reagerer på at Pedersen har solgt disse bildene av ham til pressen. Foto: Eivind Pedersen

Kristiansen sier at han «ikke anerkjenner boka i det hele tatt», og han sier at dette «er gjort på en forkastelig måte».

– Hva mener du er forkastelig?

– Jeg opplever at han har gjort det i hemmelighet. Han har ikke vært åpen og ærlig om prosessen.

– Hadde han skrevet en bok hvordan han opplevde saken fra sitt perspektiv som journalist, så hadde det vært en ting, men han bruker mitt navn og mitt bilde på boka. Tittelen på boka er rett og slett makaber.

Pedersen selv mener at han nettopp har skrevet boka slik han har opplevd den, blant annet som journalist.

– Har ikke gjort mye

Kristiansen forteller hvordan han opplevde at prosessen med gjenopptakelse begynte:

– Det var Atle Austad og jeg som sammen leste dommen. Han kontaktet advokat Sigurd Klomsæt. Siden har noen veldig flinke og samvittighetsfulle personer engasjert seg i saken, sier han.

Kristiansen trekker frem forfatter Jahr, samt Mikkel Tronsrud og Halvard Sivertsen i støttegruppa. Han roser også jobben advokat Arvid Sjødin har gjort i saken.

– Et vanvittig vepsebol

Psykolog Atle Austad var blant de første som sa at han trodde Kristiansen kunne være uskyldig.

Han mener at Baneheia-saken har blitt til det han omtaler som et «vanvittig vepsebol av konflikter om ære og penger».

– Eivind Pedersen forsøker åpenbart å oppheve seg til en langt viktigere person i gjenopptakelsesprosessen, enn han har vært, sier han.

PSYKOLOGEN: Atle Austad, Kristiansens mangeårige psykolog, går hardt ut mot forfatteren av den nye Baneheia-boka. Foto: Per Haugen / TV 2

Psykologen mener Pedersen hadde viktige bidrag for saken mellom 2008 og 2010, da den første av flere begjæringer om gjenopptakelse var til behandling hos Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

– Før 2008 og etter 2010 har han hatt minimal betydning, sier psykologen.

Austad mener, i likhet med Viggo Kristiansen, at Pedersen angivelig lovet Kristiansen at han skulle skrive en bok om saken, men at det aldri ble noe av før etter at Riksadvokaten påstod frifinnelse nå i høst.

– Måtte overbevises

Psykologen mener han, i 2016, måtte overbevise Kristiansen om å la Jahr få tilgang på sakens dokumenter for å kunne realisere sitt bokprosjekt.

– Jeg måtte overbevise Viggo om at det ikke kom til å skje at Pedersen kom til å skrive boken han hadde forespeilet ham i åtte år allerede, og at han måtte la Jahr gjøre det. Pedersens bokfrist gikk ut da Viggo takket ja til Jahr, sier han.

Dessuten reagerer han på at Pedersen mener at Kristiansen ikke er i posisjon til å skulle anerkjenne hans boka.

– Hadde Eivind ikke harr tilgang til sakens dokumenter, hadde han ikke kunnet skrive bok. Og hadde han spilt under ærlig flagg, hadde han ikke hatt politidokumentene i det hele tatt, sier Austad.

FORFATTER: Bjørn Olav Jahr skrev den første boka om Baneheia-saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

I forordet til boka skriver derimot Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, at han ikke hadde blitt med i saken uten Eivind Pedersen.

Sjødin at Pedersen skal ha en stor del av æren for at saken ble gjenåpnet, blant annet fordi det var «av uvurderlig betydning å ha med en person som hadde fulgt saken i retten og som kjente detaljene».

Slik svarer forfatteren

TV 2 har forelagt kritikken for Eivind Pedersen.

Han skriver i en e-post at det er «åpenbart at verken Viggo Kristiansen eller Atle Austad har lest «I skyggen av Viggo Kristiansen»».

– Da ville de sett at dette ikke er en bok som har Viggo Kristiansen i hovedrollen. Bokens hovedfokus og budskap handler om mine egne opplevelser etter at jeg i over 22 år har stått i denne saken.

– Boken handler om Baneheia-saken og selvsagt også hva som har skjedd i prosessene som til slutt endte med frifinnelse av Kristiansen, skriver Pedersen.

Mener de tar mann, ikke ball

Han sier at han retter søkelyset mot det som førte til justismordet.

– Jeg gir leserne førstehånds informasjon om personene og prosessene som fikk saken til å forverre seg fra uhyrlige handlinger mot to småjenter til også å omfatte et av norgeshistoriens verste justismord, skriver han og fortsetter:

– Er det denne historiefortellingen som psykolog Austad og Viggo Kristiansen mener at de har noen rett til å skulle «godkjenne». Hvorfor skulle Viggo Kristiansen ha noen rett til å «anerkjenne» mitt forfatterskap om Baneheia-saken, spør han.

Pedersen skriver videre at Austad og Kristiansen, og hvem som helst, er hjertelig velkomne til å diskutere hva som helst som har skjedd i Baneheia-saken.

– Hvorfor vil de heller ta mannen i stedet for ballen? Er det noen her som sterkt misliker mine beskrivelser av egne opplevelser rundt enkelte av sakens aktører, spør han.