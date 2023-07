Reagerer på «narko-innlegg»: – Drøyt

Fredag publisert Senterpartiets ungdomsparti, Senterungdommen, et innlegg på sosiale medier i forbindelse med den internasjonale vennskapsdagen.

Der blir partiene Høyre, KrF, Venstre, SV, MDG og Rødt kalt «narkotikaromantikere».

I tillegg blir partiene som er «venner» av blant annet EU, Acer og rovdyr trukket fram.

Innlegget har skapt reaksjoner, både i kommentarfeltet og på Twitter.

– Drøyt

En som reagerer på innlegget er Margit Martinsen, talsperson i Grønn Ungdom.

«Det er faen meg drøyt å kalle meningsmotstandere for narkotikaromantikere», skriver hun på Twitter.

FORSØPLER: Margit Martinsen mener innlegget forsøpler rusdebatten. Foto: Privat.

Til TV 2 sier hun innlegget fra Senterungdommen var «dråpen som fikk begeret til å renne over».

– Rusdebatten er viktig, og har tatt mye plass i samfunnsdebatten de siste årene, sier hun.

– Og jeg opplever gang på gang at Senterungdommen er mer opptatt av å humorisere, bruke flåsete bilder og flere ganger rett og slett løgn, enn å argumentere for synspunktene sine.

– Må ty til humor

Martinsen understreker at hun kan tåle at andre partier bruker denne typen virkemidler i de aller fleste debatter.

– Men rusdebatten handler om at over 300 mennesker i året dør av overdose i Norge. Det er et tall som ikke er sammenlignbart med land vi ellers liker å sammenligne oss med. Da er det synd at alt Senterungdommen har å si til en bred allianse som ønsker å gjøre noe med dette, er å kalle oss narkotikaromantikere.

Denne typen innlegg forsøpler debatten, mener Martinsen.

– Det eneste jeg kan tenke meg er at de vet de ikke har fakta og forskning å støtte seg på, og derfor heller må ty til humor, sier hun.

Det er faen meg drøyt å kalle meningsmotstandere for narkotikaromantikere. pic.twitter.com/J4TG9psrAv — Margit Martinsen (@veslevoksen) July 28, 2023

– Oppskrift på ødelagte liv

Senterungdommen-leder Andrine Hanssen-Seppola kjenner seg ikke igjen i Martinsens beskrivelser at retorikken deres i rusdebatten.

– Da må hun gjerne komme med eksempler, for jeg vet ikke hva hun snakker om, sier hun.

Hun mener også det er helt feil at de ikke har fakta og forskning å støtte seg på i rusdebatten.

– Flere og flere undersøkelser viser at narkotika har blitt mer tilgjengelig etter det forrige forsøket på rusreform. Det kommer stadig fakta på bordet som viser at frislipp er oppskriften på utenforskap og ødelagte liv.

Stolt over å være på plakaten

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) rister på hodet av innlegget.

– Først og fremst er det bare å riste på hodet egentlig, man kan jo lure på hva sentralstyret i Senterpartiungdommen har røyket, sier han.

HODERYSTENDE: Alfred Bjørlo rister på hodet av innlegget. Foto: Ned Alley/ NTB

Ifølge Bjørlo viser Senterungdommen hvor lite de forstår de reelle utfordringene i ruspolitikken.

– Vi er godt komfortable med å være blant de som vil gjøre noe med det. Uansett hva slags rusmidler de måtte bruke på de nachspielene sine, det går fint for oss. For oss handler det om å berge liv.

Vil skape debatt

Bjørlo mener Senterungdommen har oppnådd sitt hovedmål – å skape debatt.



– Jeg tror formålet enkelt og greit var å havne i media, men samtidig får de frem hvor baklengs parti de er. De får tydelig frem med dette innlegget at de vil drepe dyr, sørge for at flere dør av overdose, og isolere Norge fra resten av verden, sier han.

– Hva tenker du om å omtale meningsmotstandere på denne måten?

– Det er ikke denne formen vi i Venstre ville ha valgt, men Senterpartiet er i en presset situasjon der velgerne strømmer vekk, sier han.

– Useriøst

Hanssen-Seppola reagerer kraftig på at Bjørlo spør seg «hva sentralstyret i Senterungdommen har røyket».

– Vi har selvfølgelig ikke røyket noe. Jeg synes det er useriøst av en voksen politiker å komme med. Man kan lure på om narkotikapolitikk er en vits for Venstre, sier hun.

Hun er heller ikke enig i at Senterungdommen ønsker å drepe dyr eller isolere Norge.

– STÅR SEG: Andrine Seppola-Hanssen mener formuleringen «narkotikaromantikere» om står seg godt. Foto: Joakim Halvorsen/NTB

– Det er dyr på fjellet akkurat nå som kan bli skadet eller drept av rovdyrene Venstre vil beskytte, sier hun.

– Så mener vi at norske folkevalgte skal styre i Norge, og internasjonalt samarbeid skal være til det beste for de som er med. Både Efta, Nato og FN er gode eksempler på dette.

Mener formuleringen står seg

Senterungdommen la ut to innlegg i anledning vennskapsdagen, forteller Hanssen-Seppola. Et for å hylle det de mener er godt internasjonalt samarbeid, og et for å «vise fram de fremste vennene i norsk politikk i enkeltsaker».

– Det er viktig å minne om hvem som er venner, fordi det bestemmer min og din framtid, sier hun.

Hanssen-Seppola mener formuleringen om «narkotikaromantikere» står seg godt.

– Venstre har en nestleder som har sagt at han gjerne ville tatt en joint hvis det var lovlig. Det blir mer og mer narkotika i omløp, og da er det viktig å tenke over hvilke holdninger man viser.