Reagerer på «Kjerkol-press»: – Uakseptabelt

Jusprofessor mener Kjerkol og regjeringen legger for mye press på universitetet som skal undersøke plagiatsaken.

Søndag kveld erkjente helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) at hun har gjort feil i masteroppgaven fra 2021.

Hun begrunner det med at hun og medforfatteren glemte å fjerne formuleringer om informanter fra en tidligere oppgave, samt at de har brukt samme metode som tidligere oppgaver.

Kjerkol avventer nå at Nord universitet skal se på oppgaven hennes på nytt, noe de har varslet at de vil bruke noe tid på.



Statsminister Jonas Gahr Støre sier søndag at «det er viktig å få full oversikt i denne saken». Han legger til at han «forstår at Nord universitet skal se på saken, og det er bra».

– Det er uakseptabelt å skulle legge det presset på Nord universitet, mener jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen om uttalelsene til Støre.

– Ekstremt krevende

– Det er vanskelig for et universitet å skulle ha en statsråd sin skjebne på sitt eget bord, med de konsekvensene det kan ha for universitetets finansiering, legger han til.



– Det er en ekstremt krevende sak for dem.

JUKS: Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen mener Kjerkols feil er forskningsjuks. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Jusprofessoren sier han ikke har tillit til Kjerkol som statsråd slik saken har utviklet seg.

Han bruker ordet «forskningsjuks» og viser til partier i oppgaveteksten der det referes til hva informanter har fortalt.

– Det er helt på det rene at det er avsnitt som er ren avskrift, der teksten er identisk. Det er plagiat, og ille nok. Og når du har skrevet av hva andres informanter sier, så er det jo ikke din egen forskning, men andres forskning du plagierer, sier Marthinussen.

Marthinussen gav dette intervjuet til TV 2 søndag kveld før helseministeren gav en lengre forklaring på hva som har skjedd i masteroppgaven. Men jusprofessoren er også kritisk til den forklaringen. Les mer i denne saken.

Studentene reagerer

På Universitetet i Bergen møter TV 2 studentene Edvard Zimmermann Børresen og Jonathan Eliassen.



De studerer henholdsvis samfunnsøkonomi og jus, og sier plagiatanklagene mot både Sandra Borch og Kjerkol har blitt en «snakkis» på universitetet.

– Jeg tenker veldig på de sakene som har kommet opp med de som har blitt tatt for selvplagiat, sier Børresen.

– At da vår minister og sjefen på det feltet har jukset selv, det liker jeg ikke. Det føles urettferdig.

URETTFERDIG: Student Edvard Zimmermann Børresen sier det føles urettferdig at den tidligere ministeren for høyere utdanning selv har plagiert i masteroppgaven. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Ganske drøyt

Også Eliassen mener det er lite tillitsvekkende, og mener Kjerkol tar for lite ansvar.



– Jeg så noen utdrag fra oppgaven i stad, og det var ganske drøyt, sier han.

– Det virket ikke som hun angret på det, men for meg fremstod det som et klokkeklart eksempel på plagiat.

KLART EKSEMPEL: Jonathan Eliassen mener Kjerkols oppgave tydelig inneholder plagiat. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Studentene sier det er mye fokus i undervisningen på hvordan man skal unngå plagiat.

– Hver gang vi starter på et nytt semester, så er det alltid mas om plagiat. Hva er juks, og hvor mye kan du bruke av KI, tidligere oppgaver og kilder, sier Børresen.

– Det er veldig spesielt å ignorere det i masteroppgaven. Jeg kan ikke skjønne det, rett og slett.