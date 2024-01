Reagerer på kampanje: – Kan slå tilbake

Så langt i 2024 har lavpriskjedene ropt høyt om en rekke kampanjer.

På nyttårsaften annonserte Rema 1000 at de fryser prisen på 1000 varer frem til påske.

I starten av januar lanserte Extra sitt priskutt på 150 varer som varer frem til 29. februar. Kiwi har svart med å kutte prisen på en mengde bestselgere fra 22 januar til 29. februar, og viderefører sin mye omtalte prislås frem til mai.

Og Rema 1000 skryter av at de kutter prisen på 200 varer fra 29. januar til 25. februar.

Øverst på kampanjesiden viser Rema frem deig av svin og storfe som settes ned med 10 kroner og filtermalt kaffe som settes ned med sju kroner.

Men ser man lenger ned er det en rekke kutt som er langt mer marginale.

Spar 10 og 20 øre

Noen eksempler:

Rema 1000 penne fullkorn til 22,80 kroner – førpris 22,90 kr.

Rema 1000 fusilli fullkorn til 24,70 kr – førpris 24,90 kr.

Santa Maria egg noodles wok til 21,80 kr – førpris 21,90 kr.

Santa Maria rice noodles til 26,30 kr – førpris 26,40 kr.

Salatmesteren gyrosdressing til 29,50 kr – førpris 29,70 kr.

Rema 1000 vingummi til 24,70 kr – førpris 24,90 kr.

Rema 1000 fløtegratinerte poteter til 51,10 kr – førpris 51,40 kr.

– Kan irritere

Professor ved Norges handelshøyskole (NHH), Øystein Foros, sier det er en sjanse for at disse småkuttene fort kan ha negativ effekt.

Han sier den store oppmerksomheten både fra media og forbrukerne øker kravet til hva som kan regnes som et priskutt.

– Hvis det ikke faktisk er et priskutt, tror jeg det fort kan slå tilbake. Annonsering av små priskutt som gjøre at man knapt nok sparer det en plastpose koster kan fort bare irritere forbrukerne, sier han til TV 2.



I dag koster en plastpose hos lavpriskjedene Rema 1000, Extra og Kiwi til info 4,25 kr.



PRISVINDU: NHH-professor Øystein Foros sier kjedene forventer stor oppmerksomhet rundt sine priser før 1. februar. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Går det prestisje i å kutte prisen på flest mulig varer, fremfor å kutte mer på hver vare?

– Når det gjelder antall produkter som inngår i en kampanje, så er det jo vanlig at dette gjerne er 150–200 produkter. Mer viktig er det hvilke produkter det gjelder.

Én ting er derfor viktig å huske på, mener han.

– Er det snakk om produkter som er sentrale i vårt matbudsjett eller er det varer vi sjelden kjøper. Det er i den sammenheng viktig for kundene å huske at i en butikk er det 4000–5000 produkter, mens den enkelte forbruker legger et fåtall av disse igjen og igjen i sin egen kurv.

Se svaret til Rema 1000 lenger ned i saken.

– Forventer ekstra oppmerksomhet

Snart er det 1. februar, som sammen med 1. juli er kjent for å være de to vinduene i året der leverandørene setter nye priser etter å ha forhandlet med dagligvarekjedene. Dette kan gi kraftige utslag i pris.

– Med den store oppmerksomheten vi så rundt 1. februar i fjor forventer nok kjedene at det er ekstra stor oppmerksomhet mot deres priser nå, mener Foros.

Derfor tror han årets februar-vindu kan utarte seg annerledes.

PRIS: Øystein Foros ved NHH tror kjedene er forsiktige med prisøkninger ved årets første prisvindu. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Dette gjør at vi nok kan forvente at de prøver seg med ulike former for kampanjer med priskutt, snarere enn prisøkninger rundt 1. februar i år. Videre har de selv påpekt at de står overfor reduserte innkjøpspriser, snare enn økte innkjøpspriser nå i år.



Har lovet nye boller

Rema 1000 har på sin side med sin prisfrys-kampanje lovet kundene større forutsigbarhet ved å gå ut av prisvinduene i februar og juli, og sier de heller vil forhandle prisene gjennom hele året.

– Hvilken verdi ser dere i priskutt på 10 og 20 øre?

– Vi skal være billigst på dagligvare i Norge og det har også årets tre pristester vist. Nå forhandler vi med våre leverandører hele året, og de priskuttene vi får tar vi ut til kundene som lavere priser med en gang – både smått og stort, sier kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes i Rema 1000.



STOR VARIASJON: Line Aarnes, Kategori- og innkjøpsdirektør i Rema 1000 sier kuttene varierer fra 0,1 til 19 prosent. Foto: Jonathan Torstensson / TV 2

Hun legger til:

– Kuttene denne gangen varierer fra 0,1 til 19 prosent, og målet vårt er at denne måten å jobbe på skal gi kundene lavere priser over tid. Vi ønsker alltid å være transparente så listen over disse kuttene ligger åpent på rema.no.