Reagerer på godteri-boks: – Helseskadelig

UKJENT INNHOLD: Godteributikken Fast Candy selger forundringsbokser uten at man kjenner innholdet. Torill Andersen reagerer på at det lå energidrikk i boksen, som inneholder svært mye koffein. Foto: Privat

Under et besøk på godteributikken Fast Candy på Bekkestua i Bærum kjøpe Torill Andersen en såkalt forundringspakke.

Pakken ble kjøpt til barna på åtte og elleve års store ønske etter å ha sett reklame om den.

– Jeg spurte ekspeditøren om hva boksen inneholdt, men hun sa at det kunne hun ikke si, men fikk beskjed om at det var bra innhold, sier Andersen og sier den kun var merket «mystery box».

– Under enhver kritikk

Da familien kom hjem og åpnet boksen, fant de flere poser med godteri. I boksen lå det også energidrikk, som fikk Andersen til å reagere sterkt.

APPELLERER: Torill Andersen mener energidrikken appellerer til barn på emballasjen. Foto: Privat

– Jeg hadde ikke sett for meg at boksen skulle inneholde noe helseskadelig, sier hun.

– Jeg synes det er under enhver kritikk at godterikjeden putter energidrikker i forundringspakker myntet på barn, sier Andersen.

Ulovlig høyt koffeininnhold

Energidrikken Alani, som lå i forundringspakken, inneholder nesten dobbelt så mye koffein som en Redbull.

Alani inneholder 200 mg koffein på en boks på 355 ml, mens en boks Redbull inneholder 80 mg koffein på en boks på 250 ml.

REGLER : Torill Andersen mener det burde ha vært aldersgrense på salg av energidrikk. Foto: Privat

Den øvre grensen for koffein i drikker er 320 mg per liter (32 mg per 100 ml) i Norge.

Dersom man finner omsetning av energidrikker som har høyere innhold enn dette, må det meldes til Mattilsynet, ifølge Folkehelseinstituttet.

Energidrikken Alani overskrider den grensen.

For sønnen til Andersen på elleve år, hadde inntaket av energidrikken gått langt utover det som er anbefalt grense for barn og unge.

Abstinenser

Anne Lise Brantsæter er seniorforsker i FHI. Hun sier til TV 2 at konsekvensene av et for høyt inntak av koffein for barn er negative effekter på søvn, og effekter på hjerte-, kar og sentralnervesystemet.

– En annen konsekvens er avhengighet, fordi koffein er et sentralstimulerende middel. Dermed vil det innebære abstinens om man slutter, sier hun.

Henrik holdt på å dø av energidrikk

– Økt risiko

Siden det ikke er mulig å utføre forskningsstudier på barn og unges bruk av koffein, er mye av kunnskapsgrunnlaget basert på studier hos voksne.

– Over hele verden rapporteres et økende antall akutte sykehusinnleggelser knyttet til høyt inntak hos barn og unge, sier Brantsæter.

Noen undersøkelser tyder også på at inntak av energidrikker senker terskelen for annen risikoadferd.

– For eksempel inntak av alkohol og andre rusmidler, noe som også medfører økt risiko for skader.

Virkninger av koffein Koffein stimulerer sentralnervesystemet, som igjen påvirker mange funksjoner i kroppen og kan ha både positive og negative følger avhengig av mengde, alder og andre individuelle faktorer. økt hjerterytme og pustefrekvens

økt utskillelse av salter og vann i nyrene

økt konsentrasjon og prestasjon

uro, angst og adferdsforstyrrelser

problemer med å sovne

abstinenssymptomer Ifølge Folkehelseinstituttet kan enkeltinntak over 1,4 mg koffein per kilo (mg/kg) kroppsvekt føre til søvnforstyrrelser, og enkeltinntak over 3 mg/kg kroppsvekt kan gi generelle negative helseeffekter. Også daglig koffein-inntak over 3 mg/kg kroppsvekt kan gi generelle negative helseeffekter, ifølge FHI. Kilde: FHI

– Innholdet i den aktuelle energidrikken ville gitt sønnen min et enkeltinntak på 6 mg/kg kroppsvekt, som er dobbelt så høyt som det FHI oppgir kan gi negative helseeffekter, sier Andersen.

Hun har også omtalt godteributikk-besøket på Instagram-kontoen «Instafarmasoytene».

Vurderer aldersgrense

Det er ikke noen lovpålagt aldersgrense for salg av energidrikk i Norge, men enkelte matkjeder har innført egne regler og disse varierer.

Helse- og omsorgsdepartementet jobber med en stortingsmelding om folkehelse, særlig rettet mot barn og unge, som blir ferdig denne våren.

Der vil den nå økende bruken av energidrikk bli diskutert, og det er snakk om et mulig forslag om innføring av aldersgrense, ifølge NRK.

Andersen, som er farmasøyt og opptatt av helse, sier at hun ikke er ute etter å få tilbake penger, men få frem at det bør etableres retningslinjer og kvalitetskontroll på salg av energidrikk.

Slår alarm om syreskader – dette gjør brus med tennene dine

– Jeg mener at flere aktører som selger energidrikker, må ta sitt samfunnsansvar og sette egne aldersgrenser på salg til barn og ungdom, sier hun.

Hun mener også myndighetene må på banen.

Beklager og trekker tilbake produkt

Daglig leder av Fast Candy, Robert Crnalic, beklager overfor Andersen at det var energidrikk i forundringsboksen.

Han sier at Andersen skal få tilbake pengene.

– Det ble lagt feil drikke i boksen. Det var en menneskelig svikt, og det skal ikke skje. Det beklager vi, sier Crnalic.

Han sier at det var en brus som skulle i boksen, ikke energidrikk.

Butikken sier at de har mange nye ansatte og sier at rutinene skal gjennomgås på nytt.

Butikken trekker også tilbake produktet Alani, siden den overskrider grenseverdien for hva som er tillatt å selge av koffein-drikke i Norge.

– Vi har trukket produktet tilbake, og Mattilsynet er informert, sier Crnalic.