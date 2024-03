Reagerer på frokostblanding: – Velkjent triks

Boksen til Eldorado sin frokostblanding «Sjokoflak» prydes av små sjokoladeflak med ansikter, bein og armer, som hopper rundt.

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, mener det er bevisst for å nå et helt spesielt publikum.

– Eldorado har valgt å lage noen morsomme figurer på esken på sine Sjokoflak, noe som kun har ett formål, nemlig å appellere til barn, sier Gerhardsen til TV 2.

– Velkjent triks

Gerhardsen mener intensjonen ved å appellere til barn er tydelig.

– Dette er et velkjent triks for å få barn til å mase på foreldre om å kjøpe akkurat dette produktet, sier hun.

Det reagerer hun sterkt på. Gerhardsen mener det er på høy tid med et forbud mot reklame for usunn mat og drikke, rettet mot barn og unge.

Hun håper forbudet også vil inkludere emballasje rettet mot barn.

– Forskning viser at det er en direkte sammenheng mellom mengden reklame barn ser for usunn mat og drikke, og kaloriinntaket deres. I Norge har en av fem barn overvekt og fedme, og den globale trenden er at dette øker, sier Gerhardsen.

– For å beskytte barns helse må vi få dempet mengden reklame de er mottagere av.

I en kommentar til TV 2 sier kommunikasjonssjef i NorgesGruppen, Kine Søyland, at de forstår at det rettes kritisk søkelys mot denne typen produkter. Videre opplyser hun at de bevisst ikke har kjørt reklame for «Sjokoflak», nettopp fordi det har appell til barn.

– Ved utviklingen av designet på esken har vi forholdt oss til tilsvarende produkter i handelen, som ofte har enkelte lekne elementer på emballasjen, sier Søyland og legger til:

– Vi forholder oss selvsagt til gjeldende regelverk, og skulle det komme nye retningslinjer om gjør at våre produkter må endres, så vil vi selvfølgelig rette oss etter det.

– Sterke krefter

Gerhardsen delte sin misnøye med frokostblandingens design på X (tidligere Twitter).

Der retter flere motstand mot hennes mening, og argumenterer med at foreldre bør kunne lære barna sine hva som er sunt og ikke selv, uten at staten trenger å blande seg inn.

Mens vi venter på et reklameforbud som skal beskytte barn mot reklame for usunn mat og drikke, inkludert reklame i form av emballasje, tenker Eldorado at sjokoladefrokostblanding med morsomme og barnevennlige figurer på er en god ide! pic.twitter.com/nvFJ0bKESX — Mina Gerhardsen (@MinaGerhardsen) February 27, 2024

Gerhardsen mener imidlertid at reklametrykket mot barn har blitt for stort for hver enkelt forelder.

– Dette klarer ikke vi som foreldre å løse en for en. Det er for stort og med for sterke krefter bak, så her trenger vi fellesskapsløsninger gjennom regulering.

På overtid

Forbudet Gerhardsen ønsker seg er på vei, men det tar tid.

I mai 2023 gikk flertallet på Stortinget inn for et forbud mot reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn. Daværende stortingspolitiker Cecilie Myrseth anslo at det kunne være på plass innen nyttår.

På spørsmål om tidsestimatet for den nye loven, svarer statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap), følgende:

– Departementet er godt i gang med utredningsarbeidet og tar sikte på å sende ut et høringsnotat før sommeren, sier Krat til TV 2 og legger til:



– Som et ledd i dette arbeidet, har departementet allerede sendt på høring forslag til ny hjemmel i matloven, for å sikre godt grunnlag for å innføre et forskriftsforbud mot markedsføring som Stortinget har etterspurt. Høringen har frist for innspill 9. april.

Gerhardsen håper forbudet kommer på plass i løpet av 2024, men mener det er på overtid.

– Vi håper at det betyr at det leveres et solid forslag som er omfattende nok til å faktisk få effekt, som stopper slik reklame på sosiale medier, styrer plassering i butikk og har regler som begrenser barnevennlig reklame på emballasje.