Finn-annonsen med stillingstittelen «Talentløse idioter» får flere til å reagere. – Et forsøk på humor, sier kommunikasjonssjef for arbeidsgiveren.

«Talentløse idioter» står det i stillingstittelen på Finn-annonsen som ble lagt ut fredag forrige uke.

– Jeg lurte først på om noen hadde hacket dem. Jeg syntes de tok det for langt, sier Mona Løe til TV 2.

Det er Drammens Tidende som omtalte saken først.

– For drøyt



Mona Løe, som jobber som assistent i helsesektoren i Sarpsborg kommune, kom over stillingsannonsen da hun så på jobber i Drammen.

Selv om hun ikke selv er kvalifisert for den stillingen reagerte hun voldsomt og synes selskapet tok det for langt.

– Jeg skjønner både humor og ironi, men akkurat det der syns jeg var drøyt, sier hun til TV 2.

Etter å ha lest hele stillingsannonsens forstår Løe hva selskapet Stendi vil få frem ved å bruke humor, men synes likevel at det var en feilvurdering i denne type stillingsannonse.

FORSØKT HUMOR: Stendi mener stillingsannonsen er et forsøk på humor og at de som leser hele annonsen vil forstå dette. Foto: Skjermdump

– Jeg synes det var feil sted å bruke humor med alle de triste skjebnene der ute. Jeg har mange gode kollegaer som er vernepleiere som har en tøff jobb, fortsetter hun.



– Særdeles useriøst

Løe får støtte fra Lasse Gimnes, kommunikasjonsrådgiver og daglig leder i Gimcom AS. Han mener stillingsannonsen sender signaler om mangel på respekt for den aktuelle faggruppen.

– Jeg tror at målgruppen ser på dette som særdeles useriøst, og jeg vil bli overrasket om det er mange som responderer på annonsen, sier Gimnes.

USERIØST: Kommunikasjonsrådgiver i Gimcom Lasse Gimnes mener stillingsannonsen oppfattes som svært useriøs. Foto: Gimcom AS / TrondTopstad

Han tror annonsen kan gi negative assosiasjoner til selskapet og at de som ser den ikke vil få mer tillit til Stendi som selskap og arbeidsgiver.

– Jeg synes det var et veldig dårlig forsøk på humor. Det er tittelen og ingressen som skal få søkeren inn i annonsen. Og når den er så langt på jordet, da indikerer det fort for søkerne at det kan være et tvilsomt arbeidssted.

– Nedlatende



Gimnes mener type jobb og yrkesgruppe det er snakk om har mye å si for om slik humor kan sees på som passende i en jobbannonse. I denne sammenheng mener han ikke humoren passer seg.

– Jeg synes at denne formen for humor blir feil signaler å sende mot seriøse yrkesgrupper. Ordlyden har en nedlatende tone, og det skal man ikke ha for slike stillingsannonser, sier Gimnes.

Ifølge kommunikasjonsrådgiveren er det stor forskjell på hva man kan gjøre som privatperson og bedrift. Han mener annonsen ikke skaper troverdighet og tillit hos søkere.

– En forutsetning for å rekruttere de beste, er at bedriften blir ansett som seriøs og troverdig, sier Gimnes.

Forsøk på humor

Kommunikasjonsdirektør i Stendi, Kristin Øyen, forstår at folk kan reagere på tittelen, men understreker at annonsen er mer enn bare tittelen.

– Leser man mer enn bare tittelen, så forstår man at vi bruker humor og at det kan være krevende å jobbe på barnevernsinstitusjoner.

TRAFF: Kommunikasjonsdirektør i Stendi Kristin Øyen sier de bruker humor i stillingsannonser for å treffe riktig søkere. Foto: Stendi

Ifølge Øyen skal selskapet ha brukt humor i tidligere annonser for personlige assistenter. Noe som førte til både gull og sølv i kategorien «Beste stillingsannonse» på ANFOs Magnet Awards.

Øyen forklarer videre at det er gjort en vurdering som hun tror gjør at selskapet klarer å treffe de søkerne de ønsker.

– Det kan virke som den traff godt da vi har fått ti søkere siden vi la ut annonsen på fredag.

– Kan du forstå at det det kan virke som en latterliggjøring av yrket?

– Vi føler ikke at vi latterliggjør yrket. Vi har mange ansatte som er faglig dyktige. Og vi ønsker ikke å støte noen, men jeg tror de fleste ser at inngangen er humor og at hele annonsen svarer på hvorfor det kan være utfordrende og givende å jobbe med barn på barnevernsinstitusjoner, sier Øyen.