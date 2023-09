Reagerer på festivalpris – dette svarer arrangøren

Denne uken ble gigantartister som Ed Sheeran og Sam Smith annonsert til neste års Stavernfestival.

– Det blir ikke større enn dette, sa Trond Opsahl i Sky Agency i en pressemelding.

I tillegg kunne festivalen, som går av stabelen i Larvik i juli, fortelle at de utvider fra tre til fire dager.

Og på fredag ble billettene for neste års festival sluppet. Men prisene får flere til å sperre opp øynene.

Om du ønsker å få med deg hele festivalen, må du ut med 4490 kroner.

SOL: Det var fint vær og god stemning under årets Stavernfestival. Nå raser flere over prisene. Foto: Simen Askjer / TV 2

På Facebook-siden til festivalen har flere uttrykt sin misnøye over prishoppet fra i sommer. Da kostet billettene 2990 for et tredagers festivalpass.

– Dere bidrar til et klasseskille slik økonomien er i Norge i dag. Tror dessverre dere kommer til å oppleve at mange faste festivaldeltakere ikke kjøper billetter til 2024, skriver en.



– Greit de har økt med en dag, men at de har økt så mye i pris er helt bak mål, skriver en annen.



Kvalitet koster

Prisen på såkalte premium-billetter har også gjort et kraftig byks, og nesten doblet seg i pris, fra 3790 kroner til 6990 kroner. Slike billetter inkluderer tilgang til eget område inne på festivalen, med egen bar og egne toaletter.

Jøran Kristensen er markeds- og kommunikasjonsansvarlig for festivalen. Han forklarer prisøkningen med den ene ekstra dagen.

– Ser man prisen per dag, så er Stavern billigere enn andre festivaler som for eksempel Palmesus.



Han forstår likevel at folk reagerer.

– Det er et høyere nivå enn tidligere, så vi skjønner at folk synes det er uvant.



DYRERE: Festivalpasset til Stavernfestivalen har blitt betraktelig dyrere på ett år. Foto: Skjermdump Stavernfestivalen.no

Kristensen understreker at de har lagt ned mye arbeid i neste års Stavernfestival.

– Ed Sheeran er blant de største festivalbookingene som er gjort i norgeshistorien, og som alle vet, koster kvalitet. I tillegg må man beregne inn generell prisstigning.



Festivalbilletter er ikke det eneste som har steget i pris.

– I sum så mener vi prisnivået vi har lagt oss på er fornuftig.



Øyafestivalen og Bergenfest varer i likhet med Stavernfestivalen i fire dager. Festivalpass til disse koster henholdsvis 3694 kroner og 3500 kroner.

Kan være verdt det

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea sier det er opp til hver enkelt å vurdere om en festivalbillett er verdt pengene.

– Hvis Stavernfestivalen booker kjente og populære artister, kan prisen sees på som mer riktig. Selv om kvalitet ofte er viktigere enn kvantitet, kan antall artister også spille en rolle.

Siden festivalen varer i fire dager, bør det ideelt sett være et variert spekter av opptredener, sier Incedursun.

KVALITET: Dersom festivalen har flere kjente artister, kan prisen kanskje forsvares, mener Derya Incedursun. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I tillegg til musikken, er også andre aktiviteter en del av prisen.

Gjennomsnittsprisen på en konsert med kjente artister kan være alt fra 500 til 1000 kroner eller mer, avhengig av artisten og arenaen, sier forbrukerøkonomen.

– Så for en festival som koster 4490 kroner for fire dager, kan man argumentere for at hvis du ser minst tre kjente artister hver dag, kan det være verdt prisen.

Ikke bekymret

På sosiale medier har flere klagd over prisnivået, og uttrykt at de ikke vil bruke så mye penger på en festival. Likevel er ikke Kristensen bekymret for billettsalget.

– Vi er veldig tilfredse med responsen etter billettslipp, og mener vi har lagt oss på et forsvarlig prisnivå basert på planene vi har for Stavern 2024.

Han kan ikke svare på om billettene vil øke i pris fram mot festivalen.

– Dette er en kontinuerlig vurdering og ikke noe vi kan si med sikkerhet nå.