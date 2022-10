Reagerer på Eia og Sagen sitt utspel om ME

I siste episode av podkasten «Tore og Haralds podkast» kom komikarduoen med uttalar om ME som no skaper sterke reaksjonar. ME-foreininga meiner komikarane bidreg til stigmatisering.

Det har skapt sterke reaksjonar etter at komikarduoen i sin podkast harselerte med ME-sjuke.

I podkasten seier blant anna Harald Eia at «som alle veit heng psyke og kropp saman». Han samanliknar sjukdommen med å ha vondt i magen fordi ein lever i eit dårleg ekteskap eller å få vondt i hovudet grunna stress.

I episoden ringer duoen til Frøydis Lilledalen. Ho har sjølv ME og har lenge arbeidd for å auke oppmerksomheten og kunnskapen rundt sjukdommen i Noreg.

TV 2 har prøvd å kome i kontakt med Harald Eia gjennom hans management Feelgood&iStage, men komikaren har ikkje ønskja å uttale seg.

Gjennom sitt management Fenomen, opplyser Tore Sagen, at heller ikkje han ønskjer å uttale seg i saka.

Trudde dei var nysgjerrige

– Eg vart litt paff og litt skuffa. Eg trudde dei var nysgjerrige på ME og heilt på ekte hadde lyst å ha ein dialog om ME og aktivismen, seier ME-sjuke Frøydis Lilledalen.

Ho fann fram relevante referansar og førebudde seg. Det er ho tydelig på kostar ein del krefter i hennar tilfelle.

KOSTA KREFTER: Det kosta Frøydis ein del å stille opp i podcasten til Harald Eia og Tore Sagen. Foto: Privat

– Det er ikkje slik at eg føler meg lurt eller urettferdig behandla, men eg håpa på ein samtale der myter og fordommar kanskje kunne nyanserast og avkreftast, framfor forsterkast, seier Lilledalen.

Slik vart det ikkje.

Ikkje visste ho kva slags argumenter Eia og Sagen skulle komme med i løpet av samtalen heller. Det gjorde det vanskeleg å svare på alle påstandene dei kom med.

– Ein del svara eg på i samtalen likevel, men det vart klipt vekk, seier Lilledalen.

Ho har skværa opp med Eia i etterkant. Ho seier til TV 2 at ho ikkje ber nag.

– Det vart ein «mismatch». Dei har eit prosjekt og dei meiner det dei gjorde var fair, men for meg handlar jo dette om livet mitt.

– Kanskje var eg litt naiv som tenkte at ein akademikar som sit i kvinnehelseutvalget var genuint nysgjerrig på ein av dei mest kostbare, såkalte kvinnesykdommer vi har, seier ho med eit glimt i auge.

Kva er ME? ME er eit kronisk utmattingssyndrom der ein opplev ei tilstand med unormal utmatting som vert utløyst ved anstrenging og der personen ikkje klarer å hente seg inn att etter kvile. I tillegg til utmatting har alle pasientar tilleggsplager som til dømes svekka konsentrasjon, redusert korttidshukommelse, hovudverk og/eller muskelsmerter, søvnforstyrring, overfølsemd for lys og støy, å vere ustø, influensaliknande plager, hjartebank eller auka temperaturfølsemd. Sjukdommen har lenge vore omstridt, men har dei seinare åra blitt meir akseptert som ei medisinsk tilstand. Det er ikkje kjend kva som er årsaka til at folk utvikler ME. Kjelde: NHI.no

Opplever det som stigmatiserande

ME-foreninga meiner Eia sin kunnskap om temaet er utdatert og at podkasten bidreg til stigmatisering av ei heil pasientgruppe.

Assisterande generalsekretær i ME-foreninga, Trude Schei, meiner komikarane si framstilling av sjukdommen er skadeleg for ME-pasientar.

– Eg tykkjer det er frykteleg trist. Det bidreg til at ein situasjon som allereie er frykteleg vanskeleg for dei det gjeld, vert endå vanskelegare. Det bidreg til stigmatisering.

Ho føler det gjer situasjonen vanskelegare at det er komikarar med store følgjarskarar som presenterer denne typen påstandar.

– Det er frykteleg trist når ein person som har ei så stor følgjarmasse som Eia ikkje set seg meir inn i ein situasjon før han gjer narr av sjuke menneske.

SKUFFA: Assisterande generalsekretær i ME-foreninga, Trude Schei, reagerer på podkasten til Harald Eia og Tore Sagen, der komikarane harselerer med ME-sjuke. Foto: privat

Kunnskapen og påstandane som vert presentert av Eia høyrer ei annan tid til, ifølgje Schei.

– Det å snakke om at folk med ME er folk med spesiell personlegdom og at det er årsaka, er utdatert kunnskap. Det handler ikkje om at ein ikkje veit at kropp og hovud heng saman, men det handler om at ein faktisk er nøydd å finne ei behandling som fungerer.

– Det er mykje ny kunnskap rundt ME som seier at det faktisk er ein fysisk sjukdom og ikkje handlar om det psykiske.

Utdatert kunnskap

I følgje ho er det i samfunnet i dag ein enorm mangel på kunnskap og innsikt i spørsmål som gjeld ME. Både om korleis sjukdommen oppstår, kven det råkar og ikkje minst korleis den utviklar seg.

Derfor vert det for enkelt med forklaringa til Eia og Sagen om at det skal ligge i det psykiske.

– ME er ein frykteleg kompleks sjukdom. Det er symptom frå heile kroppen. Ein veit ikkje korleis ting heng saman og det kan eksistere undergrupper innanfor det ein i dag definerer som ME.

Ho seier at den manglande kunnskapen også gjer det vanskeleg for legar å forstå sjukdommen.

Schei seier at ein opplever det nærast som ei motstand i fagmiljø mot å seie at ein ikkje veit nok om kva ME er for noko og kva som gjer at ein vert sjuk.