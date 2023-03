Reagerer på DNBs rentegrep: – Vi kan ikke akseptere dette

Torsdag forrige uke vedtok Norges Bank å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 3 prosent.

Mandag fulgte DNB etter og satt opp renten på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng.

Dette sender et kraftig signal til forbrukerne om at vi må bruke den makta vi har, mener generalsekretær i Huseiernes landsforbund, Morten Andreas Meyer.

GENERALSEKRETÆR: Morten Andreas Meyer i Huseiernes landsforbund Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Bankene har en høyere rentemargin enn på lenge, og de setter opp rentene på lån mer enn de gjør på innskudd. I en tøff tid gjør bankene det enda tøffere for husholdningene, samtidig som de øker sin egen inntjening, sier Meyer.

Les DNBs svar nederst i saken.

– Altfor trofaste

Meyer mener vi ikke kan akseptere rentebrevene som kommer til å komme fremover.

– Bankene er opptatt av å tjene mest mulig penger selv, og vi som forbrukere blir taperne.

Han mener nordmenn flest er for trofaste mot banken sin.

– Vi kan ikke bare akseptere rentehvingsgbrevene som kommer nå fremover. Nå må vi stille krav og forhandle, sier Meyer.

Også siviløkonom Hallgeir Kvadsheim mener vi er for dårlig til å stille krav til bankene.

FOR DÅRLIG: Siviløkonom Hallgeir Kvadsheim mener vi er for dårlige til å stille krav til bankene. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Nå må man sitte ekstra frempå på stolen som bankkunde. Konkurransen på lånerenten er for dårlig, og det er det bare forbrukerne som kan gjøre noe med, sier han.

Førstegangskjøpere vil tilbys en rente på 4,14 prosent hos DNB. Nye rentesatser vil gjelde fra 31. mars for nye boliglån og fra 28. mars for nye innskudd.

For eksisterende lån og innskudd gjelder satsene fra 11. mai.

Til E24 sa kommunikasjonsdirektør i DNB, Vibeke Hansen Lewin, at rentehevingene for innskudd kommer til å se slik ut fremover:

Renten på BSU øker med 0,25 prosentpoeng

Sparekonto barn heves med 0,25 prosentpoeng

Sparekonto pluss (over 500.000 kroner) øker med 0,25 prosentpoeng

Vanlig sparekonto (inntil 500.000 kroner) øker med 0,15 prosentpoeng

Superspar øker med 0,15 prosentpoeng

Reagerer

At DNB ikke velger å øke innskuddsrenten i like stor grad som lånerenten får ekspertene til å reagere.

– Det klinger ikke godt. Jeg er ikke overrasket over at de øker lånerenten, men at de ikke velger å øke renten for de vanlige sparekundene i like stor grad synes jeg er merkelig, sier Kvadsheim.

Kvadsheim mener det er vanskelig å skulle kreve at bankene tar samfunnsansvar ved å påta seg noen av de økte rentekostnadene selv.

Meyer i Huseiernes landsforbund mener derimot at bankene har et ansvar for å bidra i en økonomisk krevende tid.

MERKELIG: Ekspertene reagerer på at DNB ikke setter opp innskuddsrenten i like stor grad som lånerenten. Foto: Ingvild Gjerdsjo

– Som en svært viktig samfunnsinstitusjon bør bankene bidra inn i det som er en svært krevende tid for mange husholdninger. Det er ingen lovbestemt sammenheng mellom rentehevingene til Norges bank og privatbankene, sier han.

Slik forhandler du rente

Med en høyere rente kommer også større mulighet for forhandling. Ifølge Meyer er mange dårlige på dette.

– Det er bare å ta en telefon til kunderådgiveren din. Mange banker vil gi deg bedre rente ved at du spør om det. Du bør også ta deg litt ekstra tid til å få tilbud fra andre banker, slik at de mister deg som kunde dersom du ikke får bedre rente, sier han.

Ifølge Kvadsheim kan det være lurt å ta en ny verdivurdering av boligen din for å få et bedre tilbud fra banken.

– De fleste boliger har økt i verdi de siste årene. Dette gir banken en større sikkerhet, og du vil da ha gode odds for å få en bedre rente. Det samme gjelder dersom du har gått opp i lønn den siste tiden.

– Er du organisert i en fagforening, er mulighetene for en lavere rente veldig god. Du kan også vise til denne renten i andre banker og kreve at de matcher denne, sier Kvadsheim.

Dette svarer DNB

Til TV 2 skriver kommunikasjonsdirektør i DNB, Vibeke Hansen Lewin, at flere faktorer avgjør hva slags boliglånsrente de tilbyr kundene sine.

– Vi har individuelle priser. Det betyr at vi gir pris til hver kunde ut fra blant annet betjeningsevne, sikkerhet og risiko.

Når det gjelder innskuddsrentene, sier Lewin at hun mener DNBs tilbud står seg godt.

STYRKET: Vibeke Hansen Lewin, kommunikasjonsdirektør i DNB, forteller at de har styrket kunderådgivingen for dem som er bekymret for økonomien. Foto: DNB / Stig B. Fiksdal

– Vi tilpasser oss konkurransen i markedet, og vi opplever at prisene våre står seg godt. Generelt vil vi oppfordre kundene våre til å være aktive i valg av konto for sparepengene sine.

På spørsmål om hva de tenker om at renteøkningen vil gjøre økonomien til flere husholdninger enda mer presset, svarer hun:

– Å være gode økonomiske rådgivere for kundene er en viktig del av jobben vår. Selv om Norges bank er tydelige på at renteøkningen er nødvendig for å dempe prisveksten, vet vi at mange får det tøffere økonomisk når utgifter til strøm, bensin og matvarer også øker samtidig.

– Vi vil gjerne at kunder tar kontakt med oss dersom de er bekymret for egen økonomi, sånn at vi kan finne gode løsninger sammen, sier Lewin.

Ifølge Lewin har DNB styrket sitt rådgivningstilbud til kunder med økonomiske bekymringer.