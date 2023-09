Reagerer på barnebok: – Det er helt uhørt

Folkets Parti-politikeren mener boken ikke er egnet for barna.

I anledning at både kronprinsen og kronprinsessen fylte 50 år i sommer, gikk Oslo kommune i tenkeboksen for å finne en bursdagspresang til de som har «alt».

Kronprinsparet hadde vært tydelige på at de ville at det skulle være gaver med mening, og dermed havnet valget på en bok som skulle deles ut til barneskoleelever på fjerde til syvende trinn i Oslo.

BARNEBOK: «La skogen leve!» har et tydelig fokus på miljø. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2 Les mer BARNEBOK: «La skogen leve!» har et tydelig fokus på miljø. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2 Les mer BARNEBOK: «La skogen leve!» har et tydelig fokus på miljø. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2 Les mer

Dette håpet kommunen på at skulle øke leselysten blant barn, noe kronprinsessen er opptatt av.

Valget havnet på boken «La skogen leve!» av den prisberømte forfatteren Nora Dåsnes. Boken ble anbefalt av fagfolk i Utdanningsetaten, og handler om en skoleklasse som vil ta grep for at skogen de leker i ikke skal bli hogget ned.

TV 2 har bedt det kongelige hoff om en kommentar, som har svart at de ikke kommenterer gaver gitt til de kongelige.

Ett av tiltakene boken nevner er sivil ulydighet.

Men selv om boken har fått god tilbakemelding, er det ikke alle som er like enige i at den er passende for barn.

PARTILEDER: Cecilie Lyngby er partileder i Folkets Parti. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Vil ha boken ut av skolen

Cecilie Lyngby er partileder i Folkets Parti og medlem av bystyret i Oslo kommune. Hun reagerer på flere ting i boken, blant annet at en karakter sparker en fossilbil.

Karakteren sparker bilen fordi hun er frustrert over at de voksne ikke hører på bekymringene deres for klimaet. Hun vet ikke hva annet hun kan gjøre, men innser raskt at å sparke biler ikke fører noen vei.

SPARKER BIL: En illustrasjon i boken viser en person som sparker en bil. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Lyngby understreker at hun ikke vet om små barn kommer til å gå rundt i Oslos gater og sparke biler, men hun mener at målgruppen er for ung.

Hun mener at boken som nå gis ut av Oslo kommune viser hvordan barn kan aksjonere ved å lage bulk i biler.

– Det er helt uhørt at tiåringer blir oppfordret til hærverk og å begå ulovligheter.

Folkets Parti krever nå at boken blir tatt ut av skolen. De mener det er rett at barn lærer om klima og miljø på skolen, men da med et annet fokus.

UT AV SKOLEN: Folkets Parti krever at boken blir tatt ut av skolen. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Denne boken må umiddelbart fjernes fra klasserommene.

– Må gi et nyansert bilde



Lyngby mener det er voksnes ansvar å håndtere klimakrisen, og ikke barn i barneskolealder. Selv om boken handler om klima, er det ikke alt i boken hun mener er uegnet for barn.

Hun er allikevel sterkt bekymret for barna som leser boken.

Lyngby drar frem et eksempel fra boken hvor en gutt sier: «Så fin parkering for dem som forurenser, det haster? Barn dør av klimaendringer også!».

– Det er mange som ikke har råd til å kjøpe seg elbil.

BEKYMRET: Mener boken ikke gir et nyansert bilde av virkeligheten. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Vi risikerer da en situasjon der det er skammelig å kjøre helt lovlige biler, og hvor det blir sett ned på å kjøre fossilbil, mobbingen kan eskalere. Og disse bilene kan altså barn ramponere med ordføreren og byrådslederens velsignelse.

– Må snakke mer med barn

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, sier til TV 2 at boken har blitt tatt godt i mot hos barneskolene rundt om i byen. Hun opplever at klima er noe som barn er veldig opptatt av, og at de ikke er for unge til å lese om det.

OSLO: Ordfører Marianne Borgen mener det er helt tullete at boken skal tas ut av skolen. Foto: Alf Simensen / TV 2

– Det er mange barn som engasjerer seg og sier ifra når de mener ting er urettferdig. Og dette er en bok som sier at barns stemmer er viktig.

– Lyngby må nok snakke mer med barn. For barn er opptatt av nærmiljøet sitt, av hvordan det går med klimaet og miljøet, sier Borgen.

Hun tror det er noe barn særlig er opptatt av nå etter en tid med ekstremvær og flom.

Borgen trekker frem at dette er noe som snakkes om innad i familier, mange har opplevd at kjellere har blitt oversvømt og noen har kanskje ikke fått dratt på hytta som følge av stengte veier.

– Jeg tenker at Lyngby må anerkjenne at det er barna som arver klimakrisen, det er derfor viktig å gi de håp om endring.

– Så vi kommer ikke til å trekke boken fra skolen, det blir bare tullete, sier Borgen.

– Ingen hyllest til elbilen

Forfatter av boken, Nora Dåsen, forteller at hun har vært mye rundt til ulike skoler i Oslo med den. Mottakelsen forteller hun at har vært god.

Ideen kom etter at FN publiserte sin klimarapport «Kode Rød».

PRISBERØMT: Nora Dåsen har fått flere priser for bøkene hun har skrevet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Jeg husker selv fra da jeg var liten at jeg var opptatt av klima. Og nå er det enda en generasjon som ser at foreldrene deres lenge har visst om klimakrisen, men at ingenting blir gjort, sier Dåsen.

Hun opplever ikke at barna er for unge til å forstå innholdet i boken, og tror heller at boken kan være med på å gi barna en måte å snakke om klimaet på.

– Dette er heller ingen hyllest til elbilen.

– Og dersom Lyngbø er redd for mobbing på grunn av økonomiske forskjeller i skolen, så er dessverre dette noe som allerede skjer, og som jeg ikke kan forstå at blir verre av at vi snakker om klimaet.