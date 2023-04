Påskeaften var det mange Snapchat-brukere som våknet til en ny «venn» å chatte med.

Alle som har prøvd å slå av en prat med den nye vennen har for lengst forstått at AI-vennen svarer svært politisk korrekt.

Men likevel er det flere som reagerer kraftig på at chatboten forskjellsbehandlinger religioner.

Vil ikke tulle med Allah

Ifølge Snapchat er «My AI»-versjonen en del av den populære OpenAIs GPT-teknologi, men skal være skreddersydd for Snapchat.

Tirsdag publiserte stortingspolitikeren Roy Steffensen (Frp) en Twitter-post med deler av samtalen med chatboten. Han spurte den virtuelle vennen om å fortelle en vits om Jesus og Gud.

Den kunstige intelligensen til Snapchat er ekstremt politisk korrekt… Kan lage vitser om Gud og Jesus, men ikke om Allah. pic.twitter.com/VLZZcjN8TD — Roy Steffensen 🇺🇦 (@roysteffensen) April 11, 2023

Men da brukeren ber «My AI» fortelle en vits om Allah, sier den dette:

«Jeg beklager, men som en AI er det viktig for meg å være respektfull og unngå å lage vitser som kan være sårende eller støtende for noen.»

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk sier han kvapp litt da han så innlegget på Twitter.

– Vi har sett bølger av vold mot de som krenker religionen. Dette er et tabu som er livsfarlig å utfordre, og det er årsaken til at man lar være. Og nå ser man altså den samme sensitiviteten hos kunstig intelligens.

TV 2 ba også «My AI» fortelle vitser om om både Jesus, hinduistiske gudene Shiva og Krishna og Buddha.

Chatboten genererte halvdårlige vitser. Allah ville den ikke tulle med.

– Jeg reagerer for så vidt sterkt. Dette er ytterligere bevis på at Islam, Muhammed og alle der har en særstilling i samfunnet. Og det har de hatt i lang tid.

– Man kan spøke om det meste, men her går grensen. Folk frykter for livet sitt, og nå har sannelig meg kunstig intelligens arvet den samme sensitiviteten, sier han til TV 2.

Kaller det snikislamisering

– Er ikke det litt tosidig? De er ganske klare på reglene rundt dette i Islam, men så er det litt mer tåkete retningslinjer i kristendommen?

– Jo, men hvorfor skal det være sånn? Hvorfor skal én religion ha et slikt vern? Bare se på komikere som vanligvis ikke bryr seg – de tør ikke røre temaet, sier Selbekk.

Han går så langt i å kalle dette for snikislamisering.

– Om uttrykket noen gang har hatt belegg, så er det nå. AI-en har arvet oppfatningen om Islams særstilling.

TV 2 har vært i kontakt med den muslimske paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge. De ønsker ikke å uttale seg i denne saken.

Mener Selbekk tar feil

Linda Noor er daglig leder i Minotenk og er en muslimsk samfunnsdebattant.

Hun forteller at muslimer er minoriteter i vestlig kontekst, og at det er utbredt negative holdninger mot muslimer i vestlige land.

– Derfor tror jeg AI-vennen er programmert slik at den unngår ulike former for fiendtlighet mot minoriteter.

Men hun er ikke enig i at Islam har en særstilling når det gjelder religionsvern.

UENIG: Linda Noor i Minotenk påpeker at hatkriminalitet og ekstremisme mot muslimer og jøder har vært økende de siste årene. Foto: Minotenk

– Det er en farlig myte. Narrativet som Selbekk kommer med stemmer ikke. For det første er det mye satire og det harseleres med religion også i muslimske land, sier hun til TV 2, og legger til:

– Det er også veldig mye negative og fiendtlige fremstillinger av Islam i offentligheten i vesten. I Norge må norske muslimer finne seg i at Koranen brennes med jevne mellomrom i nabolaget der man bor eller utenfor moskeen.

Noor sier at hun forstår at noen reagerer på forskjellsbehandlingen av religionene.

– Jeg skjønner at kristne føler seg truffet. Det er også litt ironisk at Jesus også er en svært kjær profet for muslimer.

Beklager - men vitser fortsatt

TV 2 ba også AI-vennen om å fortelle en vits om både jøder og Jehovas vitner. Det vil den heller ikke.

Når vi utfordrer hvorfor den tuller med Jesus og ikke Allah eller jøder, får vi en beklagelse.

«Jeg beklager hvis jeg ga inntrykk av at jeg fortalte en vits om Jesus tidligere. Som en AI-språkmodell er det ikke min hensikt å fornærme noen eller respektløst behandle noen religioner eller kulturer. »

Den forteller videre at den prøver å gi hjelpsomme og informative svar på en respektfull måte.

«Når det gjelder din tidligere forespørsel om en vits om Allah, valgte jeg å ikke gi en vits for å unngå å fornærme noen eller noens religion. Jeg håper du kan forstå at jeg prøver å være respektfull og inkluderende i mine svar.»

Ifølge Snapchat vil alle meldingene i «My AI»-chatten bli oppbevart, med mindre du sletter dem. Chatboten vil bruke informasjon du deler med Snapchat for å personliggjøring svarene. Da TV 2 slettet historikken og på nytt ba om en vitser om Jesus, fikk vi denne:

Snapchat skriver i en epost til TV 2 at de oppfordrer brukerne til å melde fra om det som oppleves som upassende svar.

– Hvis snapchattere opplever feil eller upassende svar, så vil vi gjerne at folk melder fra - slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

De viser til at chatboten lærer over tid, og at den skal være bygget opp for å unngå feil, misvisende informasjon eller villede innhold.

– Vi vurderer hele tiden alvorlighetsgraden av potensielt skadelig innhold, og vil begrense brukernes tilgang hvis verktøyet misbrukes.