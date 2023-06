Reagerer kraftig på Pride-fritak: – Alvorlig

Oppvekstbyråden er bekymret for at foreldre nå bidrar til splid mellom skolebarn.

– Jeg reagerer veldig sterkt på at det nå spres et skjema i sosiale medier som oppfordrer foreldre til å søke fritak fra Pride-aktiviteter for barna på skolen.

Det sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), etter at TV 2 tirsdag kunne fortelle at flere foreldre ønsker at barna deres slipper å være med på Pride-markeringer i skoler og barnehager.

– Det er alvorlig at ytterliggående krefter skaper splid mellom barna og polarisering i Osloskolen, sier Eidsvoll.

– Alle barn må være med

Et ferdigskrevet skjema spres i lukkede grupper på Facebook for dem som vil ta barna ut av undervisning i skolen, som blant annet inkluderer Pride.

Ifølge skjemaet gjelder dette fritak fra aktiviteter som er støtende og direkte fravikende fra deres religion og livssyn.

– Kan du forstå at enkelte religioner, kulturer og miljøer ikke vil være med på markering?

STRENG: Alle barn skal følge læreplanen, også det som handler om Pride, mener skolebyråden. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Osloskolen skal selvfølgelig feire mangfold og kjærlighet, og det må alle barn være med på.

Skolebyråden påpeker at menneskeverdet er en grunnleggende verdi, dypt forankret i læreplanen.

– Alle barn skal lære at de skal være stolte av den de er, respektere andre og at mangfold er viktig.

Har mottatt søknader

Utdanningsetaten, som skolene rådfører seg med, sier de ikke har oversikt over hvor mange søknader de har fått inn.

SKJEMA: I skrivet vises det til skolens rett til å ta hensyn til religiøse overbevisninger. Foto: Sorosh Sadat / TV 2 / Skjermbilde.

– Uansett hvor mange det er, er det svært alvorlig at noen forsøker å polarisere, sier Eidsvoll.



Hun påpeker at foreldre har lov å søke om barns fritak fra enkelte arrangementer på skolen, men at undervisningen forankret i læreplanen gir ingen fritak.

– Og det er mye av undervisningene som handler om mangfold og menneskeverd, legger hun til.

Jobber med å veilede

Nå jobber Utdanningsetaten med å veilede skolene i hvordan de skal håndtere søknadene som har kommet inn.

SPØRSMÅL: Flere stiller spørsmål i lukkede grupper på Facebook angående fritak fra Pride-arrangementer. Foto: Skjermbilde.

– Det er jo opp til skolene hvordan de praktiserer dette. Det kan handle om å diskutere hva det betyr, heise et flagg eller tegne ett på skolen. Det skal barna være med på, sier Eidsvoll.

I regi av Osloskolen er alle elever invitert til å gå i Pride-paraden 1. juli, etter skoleferien har begynt.

– Det er frivillig, men en fin anledning til å ferie sammen med Osloskolen hvis man vil. Jeg vil oppfordre alle til å støtte opp under mangfold og inkludering, sier byråden som selv skal delta.