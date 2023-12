Reagerer kraftig på det som skjedde i kulissene

VANT FREM: Advokatene Stian Bråstein (t.v.) og Stian Kristensen forsvarte Johny Vassbakk mot anklagene om at han drepte Birgitte Tengs. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Advokatene til frikjente Johny Vassbakk møtte på en helt spesiell utfordring da de skulle forsvare ham. Nå forteller de den ukjente historien om det de mener er et stort problem for rettssikkerheten.

Høsten 2021 fikk advokatene Stian Kristensen og Stian Bråstein sitt livs utfordring.

Politiet hadde i lang tid etterforsket Johny Vassbakk i all hemmelighet. Nå var han pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) på Karmøy våren 1995.

FRIKJENT: Johny Vassbakk. Foto: Privat

Politiets desidert viktigste bevis mot Vassbakk var et mikroskopisk DNA-funn på den avdøde jentas strømpebukse.

De to advokatenes jobb ble derfor å angripe dette beviset så godt de kunne.

De hadde vært borti DNA i tidligere straffesaker, men de var ikke i nærheten av å ha nok kunnskap og kompetanse til å kunne problematisere beviset mot Vassbakk.

– Du kan sammenligne det med at en elektriker lager en oversikt over alle kablene i boligen din, og så får du i oppgave å stille gode, kritiske spørsmål til oversikten du får presentert. De fleste av oss ville hatt problemer med å klare det, sier Stian Kristensen.



NØKKELBEVIS: DNA fra Johny Vassbakk ble funnet på strømpebuksa til Birgitte Tengs. Foto: Politiet

Det var åpenbart for de to advokatene at de måtte skaffe seg kunnskap. Det skulle vise seg å bli vanskeligere enn de trodde.

Ble oppringt av politiet

Stian Bråstein forteller at han begynte med det åpenbare: Å ringe til det fremste kompetansemiljøet innen DNA-teknologi i Norge. Det finnes på Oslo Universitetssykehus (OUS).

– Teknologien de brukte i denne saken var helt ny, og det var noe annet enn det vi hadde vært borti før, sier Bråstein.

Overfor OUS presenterte advokaten sitt ærend og forklarte at de ønsket en innføring i metoden som var brukt for å dyrke frem DNA-funnet som ble brukt mot Vassbakk, og at de ønsket seg en «ABC-forelesning» om DNA.

EKSPERTISEN: På Norges største sykehuset finnes også den fremste DNA-ekspertisen i landet. Foto: Aage Aune / TV 2

Advokatene tilbød seg å komme til Oslo for å gjennomføre et møte.

Etter at de la på, gikk det få minutter før telefonen til Bråstein ringte. Det var fra politiadvokaten i Birgitte Tengs-saken som hadde fått nyss i at forsvarerne hadde prøvd å få hjelp fra DNA-eksperter i Oslo.

– Det viser seg at ryggmargsrefleksen til OUS er å kontakte politiet og varsle når vi forsvarere henvender oss, konstaterer Bråstein.

De reagerer på at det tilsynelatende er veldig tette bånd mellom politiet og de som skal være uavhengige eksperter.



ULØST GÅTE: Snart 30 år etter er drapet på Birgitte Tengs fortsatt et mysterium. Foto: Foto: Privat

Fikk sjokk av svaret

Advokatene ønsket imidlertid ikke å gi seg. De var jo nødt til å lære seg mer om DNA.

De skrev derfor en lang mail til OUS der de gjentok hva de ønsket hjelp til.

Advokatene sier at de var tydelige på at de ikke ville snakke om konkrete funn eller beviser i saken, men at de ønsket seg en innføring i teknologien.

– Utfordringen vi tidlig møtte, er at DNA-miljøet i Norge fremstår ganske lukket. Den fremste kompetansen finnes på OUS, og for oss var det ikke tvil om at det var dit vi måtte henvende oss, sier Kristensen.

Svaret på eposten sjokkerte advokatene.

Hevder svarene skulle legges ut

Kristensen sier at OUS viste forståelse for at de hadde behov for å lære, og det ble skissert en løsning fra sykehusets side.

– Vi kunne få lov til å skrive en epost med spørsmålene våre, og så skulle de se på det, redigere litt og legge ut svarene på den åpne nettsiden til sykehuset, sier Kristensen.

MÅTTE LÆRE SELV: Advokatene Stian Kristensen og Stian Bråstein med en av DNA-bøkene de har skaffet seg. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Han stopper opp litt.

– Se det for deg. Det ville ikke tatt lang tid før noen hadde skjønt at forsvarerne i Birgitte Tengs-saken satt og sendte inn spørsmål til en åpen nettside.

– Det var selvfølgelig helt uaktuelt.

Advokatene prøvde også å henvende seg til et DNA-miljø på Universitetet i Tromsø, men heller ikke det førte frem.

– Jeg snakket med en hyggelig kar der, og han viste også forståelse for vårt anliggende. De neste gangene jeg forsøkte å ringe, tok han ikke telefonen, forteller Kristensen.

I RETTEN: I lagmannsretten ble advokatene hørt av dommerne. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Forstår frustrasjonen

Liliana Bachs er assisterende avdelingsleder ved avdeling for rettsmedisinske fag ved OUS. Hun sier at de har som mål å yte bistand til alle som trenger det.



– Når det gjelder saksspesifikk informasjon, så har vi begrensninger knyttet til hva vi kan formidle, særlig i etterforskningsfasen. Når vi først har avgitt vår rapport i saken, så har vi frihet til å snakke om innholdet med både aktor og forsvarere.

EKSPERTER: Liliana Bachs er assisterende avdelingsleder ved avdeling for rettmedisinske fag ved OUS. Foto: Aage Aune / TV 2

Bachs sier at de aldri fått en lignende tilbakemelding som den de nå får fra forsvarerne.

– Kan du forstå at det er frustrerende ikke å få snakke med dere når man, tidlig i en etterforskning, har stort behov for informasjon?

– Det forstår jeg godt, men på det tidlige stadiet av saken er vi bundet av en databehandleravtale med påtalemyndigheten, sier Bachs.

Vet ikke om det fungerer

– Så de har ingen mulighet til å ringe til dere?

– De kan jo ringe, men vi må sjekke med påtalemyndigheten om hvordan vi skal håndtere det.

På spørsmål om ikke et uavhengig ekspertmiljø bør være like tilgjengelig for begge sider i en straffesak, sier Bachs at de svarer det samme, uavhengig av hvem som stiller spørsmålene.

– Forsvarere har alltids mulighet til å gå via påtalemyndigheten og på den måten komme til oss med eventuelle spørsmål som ikke er belyst, sier hun og legger til:

– Hvorvidt systemet fungerer godt nok for forsvarere i dag, kan jeg ikke si.

MÅ SJEKKE: Bachs sier de må sjekke med påtalemyndigheten når de får henvendelser fra forsvarere i straffesaker. Foto: Aage Aune / TV 2

Vanskelig å forstå

– Er du enig i at DNA-teknologi kan fremstå som vanskelig for en som ikke kan faget?

– Absolutt. Alle teknikker vi bruker i rettsmedisinske fag er vanskelig tilgjengelig for alle som ikke kan dette. Når det er sagt, så er det sånn at jo mer generell kunnskap man ønsker å tilegne seg, desto flere i samfunnet kan man spørre til råds.

– Dere er det fremste ekspertmiljøet i Norge?

– Det er jo heldigvis flere miljøer, både i Norge og i Europa, som kan bidra.

LANDETS FREMSTE: Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus er landets fremste fagmiljø for blant annet rettsgenetikk. Foto: Aage Aune / TV 2

– Men dere er de fremste i Norge?

– Vi er fremst på rettsgenetikk i Norge, sier Bachs.

– Bør ikke da forsvarere ha tilgang på dere?

– Det har de, men de må gå gjennom påtalemyndigheten. Hvis påtalemyndigheten sier at det er greit, så har ikke vi noen problemer med det, svarer Bachs.

– Skulle ikke legges ut

Når det gjelder forsvarernes forståelse av at OUS ønsket å legge ut svar på spørsmålene deres på sin egen nettside, sier Bachs at det må være en misforståelse.



Hun forklarer det som heter «spørsmål og svar» på nettsidene deres tidligere ble kalt faktaark. Hensikten med dette er å tilby informasjon til journalister, advokater og vanlige folk som har spørsmål.

– Dette er bare en måte å organisere informasjon på. Det var aldri meningen å legge ut direkte spørsmål og svar fra advokatene, sier Bachs.

Påtaleansvarlig i Birgitte Tengs-saken, Unni Byberg Malmin, skriver i en epost til TV 2 at det er politiet som ber eksterne aktører om å gjøre undersøkelser, og at det er «naturlig at aktøren forholder seg til oppdragsgiver».

I AKTORATET: Politiadvokat Unni Byberg Malmin avbildet under rettssaken . Foto: Frode Sunde / TV 2

«Når det gjelder kunnskap om DNA har politiet i denne saken hatt dialog med forsvarerne om hvilke anerkjente rettsmedisinske institutt som kunne være aktuelle med tanke på rådgivning», skriver hun.

TV 2 har også vært i kontakt med Universitetet i Tromsø, der forsvarerne forteller at de ikke fikk flere svar etter den første telefonsamtalen.

Førsteamanuensis Thomas Berg sier at han husker at han ble kontaktet av forsvarerne fordi de ønsket mer innsikt. Han sier at han «bare må beklage hvis de ikke fikk tak i meg på telefon».

– Jeg vet ikke hva det skyldes, men vi har ønske og mål om å svare på spørsmål rundt DNA, både til forsvarere, politiet og journalister. Det ser vi på som en av våre oppgaver, og vi har gjort det ved flere anledninger, sier han.

Vil ha debatt

Advokatene Bråstein og Kristensen klarte på egen hånd å lære seg mye om DNA-teknologi. De leste alt de kom over av bøker og fagartikler om temaet.

Etter hvert fikk de også tak i eksperthjelp i utlandet.

I tingretten ble det full seier til påtalemyndigheten da Vassbakk ble dømt til 17 års fengsel.

I lagmannsretten ble han frikjent.



Retten mente at man ikke kunne slå fast at aktors kronbevis, DNA-funnet på strømpebuksa, var avsatt under drapshandlingen.



Det var dessuten en rekke andre tekniske spor på åstedet som ikke stammet fra Vassbakk.

Advokatene håper at Tengs-saken fører til en debatt.

– Med tanke på rettssikkerheten er jo ikke dette bra i det hele tatt. Forsvarere bør ha den samme tilgangen på eksperter som politiet og påtalemyndigheten har, mener de.